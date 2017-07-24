 Пятеро раненых военнослужащих доставлены самолетом из Харькова в Киевский военный госпиталь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
С передовой бойцов сначала эвакуировали в Харьковский госпиталь, где врачи прооперировали и стабилизировали состояние пациентов. В столице им будут оказывать специализированную помощь и проводить реабилитацию.
Трое из поступивших военнослужащих находятся в реанимации, еще двух разместили в травматологическом отделении.
"На наблюдательном пункте под Орехово (Попаснянский район, Луганская область) - где-то километров может полтора-два - снайпер. Было сделано три выстрела. В результате одна пуля прилетела, повредила локтевой сустав плюс еще плечевую кость", - рассказал боец 93-й механизированной бригады ВСУ Олег Зайцев.
"Мы приняли трех нейрохирургических раненых с боевой нейрохирургической патологией. Состояние всех этих пациентов тяжелое, в повторном нейрохирургическом вмешательства они не нуждаются. Больных мы после повторной диагностики разместили в отделении реанимации для нейрохирургических больных. Круглосуточно они находятся под серьезным наблюдением", - заверил начальник клиники нейрохирургии и неврологии Главного военного клинического госпиталя Андрей Данчин.
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А "дозволяти" своїй дружинi будеш або коханцi...
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Мовили А тепер черга за Б.
То хто для вас Мазепа?
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Ksenia VB ответил на ваш комментарий
"...Вона співуча,мелодійна,чарівна,най такою і лишається..."
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Чи вам зміст самого коментаря недовподоби?
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В нас і загиблі були.
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Здоров'я хлопцям і сил ,щоб все це витримати та одужати...
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