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 Пятеро раненых военнослужащих доставлены самолетом из Харькова в Киевский военный госпиталь

раненые

Из Харькова в Киевский военный госпиталь самолетом доставили пятеро раненых и травмированных в зоне АТО военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

С передовой бойцов сначала эвакуировали в Харьковский госпиталь, где врачи прооперировали и стабилизировали состояние пациентов. В столице им будут оказывать специализированную помощь и проводить реабилитацию.

Трое из поступивших военнослужащих находятся в реанимации, еще двух разместили в травматологическом отделении.

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"На наблюдательном пункте под Орехово (Попаснянский район, Луганская область) - где-то километров может полтора-два - снайпер. Было сделано три выстрела. В результате одна пуля прилетела, повредила локтевой сустав плюс еще плечевую кость", - рассказал боец ​​93-й механизированной бригады ВСУ Олег Зайцев.

"Мы приняли трех нейрохирургических раненых с боевой нейрохирургической патологией. Состояние всех этих пациентов тяжелое, в повторном нейрохирургическом вмешательства они не нуждаются. Больных мы после повторной диагностики разместили в отделении реанимации для нейрохирургических больных. Круглосуточно они находятся под серьезным наблюдением", - заверил начальник клиники нейрохирургии и неврологии Главного военного клинического госпиталя Андрей Данчин.

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Кацапы всегда и всех предавали - это нация предателей и сосунов. Изначально кацапы предали Киевскую Русь продавшись золотой орде. Вторым громким предательством кацапы засветились в первой мировой войне когда кацапия грозилась всех победить, а в итоге предали своих союзников и трусливо из нее вышли. Результатом первой мировой войны для кацапов, стало обнищание и голодомор от которого кацапов пришлось спасать США. Третьим предательством кацапов считается предательство Германии времен гитлера когда кацапские фашисты вместе с фашистами германии начали мир делить но заметив что на пабеду шансов нет, кацапы переметнулись на сторону США объявив фашистов врагами, в результате чего гитлер попер на СССР. Хорошенько отсасывая и подставляя задницу пиндосам, кацапы все таки выклянчили полноценный Лендлиз который и помог выиграть войну. После развала СССР, кацапы в очередной раз продались пиндосам отсасывая и подставляя задницу, выклянчили снять с себя санкции что и позволило рашке обрести тот вид, в котором она существовала до 2013 года. Вполне вероятно, что кацапия в скором времени признает крымчан и донецких дебилов террористами только потому, что придется спасать свой зад.
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А як що до Мазепи? Та й хаяти кацапщину на кацапськiй мовi якось не камiльфо....
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Ты считаешь что кацапы поймут украинский? И к стати о Мазепе - Дополни этот текст, я позволяю.
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а ти тут кацапiв коли останнiй раз бачив? тут тiльки "патрiоти"...
А "дозволяти" своїй дружинi будеш або коханцi...
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То что ты пишешь на украинском, не говорит о том что ты украинец, а кацапов на цензоре огромное количество и которые пишут на разных языках под всеми международными флажками. Украинцы пишут под родным флагом к твоему сведению.
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Він натякає,що Мазепа зрадник. А кого він зрадив-кацапів. Авжеж не українців.
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Я ему предложил дополнить к моему комментарию Мазепу - суть комментария не подходит чтобы туда тулить Мазепу Зато как оно знает о действиях Мазепы, видать сказывается наличие скреп.
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та ти шо...? тоб-то тями в тебе на те що б писати на державнiй мовi не вистачає? то ти бiльш українець нiж я? йшло б ти ....
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Не розводьте полеміку.
Мовили А тепер черга за Б.
То хто для вас Мазепа?
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Почему под чужим флагом пишешь? Докажи что ты украинец а не ватный тролль. Пиши под родным флагом.
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Я знаю как это работает, только зачем мне это, если у меня свободный доступ, а в твоей стране, ватан, цензор скорее всего заблокирован и ты вынужден писать под прокси других стран - правильно ватник, это так работает?
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Най тебе качка копне, москалюга клятий. Ти якщо косиш пiд українця, то роги сховай.
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куди подiвся, українець? заробив на цукерки i втiк?
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Камільфо...будь-якою мовою...
Чи вам зміст самого коментаря недовподоби?
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І коли ж це їх поранили і травмували? У зведеннях тиша. Лисенко, ти брешеш нам?
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На днях і поранили...
В нас і загиблі були.
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читаем внимательно, они уже прооперированы и отправлены для стабилизации
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Нехай Господь береже...
Здоров'я хлопцям і сил ,щоб все це витримати та одужати...
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