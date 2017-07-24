EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  4392  34
Материалы по теме:
Все про:Донецк (7443) терроризм (20451) шпионаж (677)

 Террористы в оккупированном Донецке дали 16 лет тюрьмы за "шпионаж" жительнице Львова

тюрьма зона

В террористической организации "Донецкая народная республика" львовянку "приговорили" к 16 годам тюрьмы за "шпионаж".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на информацию интернет-ресурсов террористов.

Как сообщается, в ДНР жительницу города Львова признали виновной в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "шпионаже" и "участии в деятельности экстремистской организации".

Также читайте: "Суд" террористов "ДНР" дал мужчине 16 лет тюрьмы за "шпионаж в пользу Украины"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
петя , агеева отпусти, отдай маме. пусть дальше убивает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что этот вопрос уже на плаву или вы просто адвокат агеева
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во как,у них нету программы,"Тебя ждут дома" и "стоял на блокпосту",все серьезно там
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во Львове ватное население тоже проживает, западная Украина за рыгов тоже частично голосовала, вспомните.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так той ватной самке, что мамка аГеева и сказали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я чета не понял: как львовянка попала в днр?
или они ее заочно приговорили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тебя прошу, очень просто. Родилась в Донецке, живет во Львове с мужем. Приехала к родителям - иди сюда на 16 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит в следующий раз она хорошо подумает прежде чем с удовольствием приезжать в Ад!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следующего раза не будет. А случаи бывают разные. Если ради родственников, то и в ад едут иногда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или, как вариант, родилпась во Львове. Живёт в Донецке. Где-то выплыло, что со Львова ( квартира соседям понравилась, например, а стукачество как "дедыстучали" на малоросских недороссиях вполне себе процветает) - вот и...подвал...срок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так вот хотелось бы, чтобы цензор новости нормально подавал.
а то новость как в колхозной газете.
80% камментов - сидим гадаем, что там, как вариант, все таки случилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
должен же быть какой то инстинкт самосохранения.
я бы или родителей забрал, или если им там нравится - хрен бы поехал.
очевидно же, что с моей проукраинской позицией там делать нефиг.

а если у нее была не проукраинская позиция, то и фиг с ней...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а была ли вообще "львовянка"?
учитывая их ватный бред- там вообще никого могло не быть или местную алкашку выдали за "шпийонку"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так думаю, что в Украине за шпионаж, и за пособничество террористам тоже надо давать такие сроки. Ну а за терроризм пожизненное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мы с нашим либерализмом до играемся до реванша,нет жесткости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мрази боятся только одного названия города Львов, совсем ипанулись там.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати неправильно боятся , Тернополь, Ровно, Франковск намного хуже относятся к россиянам чем Львов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
согласен, лично общался с несколькими людьми, когда там отдыхали, которые пели про мышибратья, просто шок..
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВКИДУЮТ КОСТЬ КАЦАПСКИЕ ТРОЛИ УЙДИТЕ И НЕ ВОНЯЙТЕ . СМОТРИТЕ НА СВОИХ ЧИЧЕНЦЕВ ,ЧУРКОВ каторие не навидять кацапов. Кацапов ненавидит целий мир ,а не еще Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неправда ....Русские жувут в Тернополе, Ровно, Франковск отношение нормальное никогда не оскорбляли ни, кто никого ПОЖАЛОСТА НЕВЕДИТЕ ПРОПОГАНДУ, НЕПРАВДА лож. Зомбировали народ всех 25 лет .,делитеукраину и страшилками делают не правда .А у Франковску и т.д тоже говорили, не ездите в Харков,Донецк,Луганск и т.д.бо вас там не навидять. Не занимайтеся кацапские троли делением Украину. Кацапи засудили там за то ,что она с Львова они кидаются как бик на красное полотно .КАЦАПСКАЯ ПРОПОГАНДА ми ЕДИНИ И НЕДИЛИМИ СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это у дырявых от бессилия. Этих же ватных свинособак натаскали пропагандой на "фашысдо-биндеровцев" и центром "зла" во Львове, так, что у этих полоумных от одного упоминания Западной Украины и Львова особенно, пена из пасти идет.
Реально до Львова и львовян достать кишка тонка, а видимость "побед" над "недремлющим врагом", ой как нужна нужна. Вот опущенцам только и остается, что грозно кукарекать, рассказывать страшилки про Украину и попавшихся под руку людей, из которых можно хоть как-то "укродрг", "шпиона" и прочие совковые штампы, вылепить и осудить, на радость, погрустневшему за последние пару лет, ватному стаду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы в оккупированном Донецке дали 16 лет тюрьмы за "шпионаж" жительнице Львова
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти