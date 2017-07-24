 Террористы в оккупированном Донецке дали 16 лет тюрьмы за "шпионаж" жительнице Львова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на информацию интернет-ресурсов террористов.
Как сообщается, в ДНР жительницу города Львова признали виновной в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "шпионаже" и "участии в деятельности экстремистской организации".
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или они ее заочно приговорили?
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а то новость как в колхозной газете.
80% камментов - сидим гадаем, что там, как вариант, все таки случилось.
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я бы или родителей забрал, или если им там нравится - хрен бы поехал.
очевидно же, что с моей проукраинской позицией там делать нефиг.
а если у нее была не проукраинская позиция, то и фиг с ней...
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учитывая их ватный бред- там вообще никого могло не быть или местную алкашку выдали за "шпийонку"
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Реально до Львова и львовян достать кишка тонка, а видимость "побед" над "недремлющим врагом", ой как нужна нужна. Вот опущенцам только и остается, что грозно кукарекать, рассказывать страшилки про Украину и попавшихся под руку людей, из которых можно хоть как-то "укродрг", "шпиона" и прочие совковые штампы, вылепить и осудить, на радость, погрустневшему за последние пару лет, ватному стаду.
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