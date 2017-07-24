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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин не поддерживает повышение цен на газ для населения, - Гройсман

гройсман

Кабинет министров Украины не поддерживает повышение цен на газ для населения.

Об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся интенсивно к зиме, накапливаем необходимые запасы для того, чтобы абсолютно мягко войти в новый отопительный сезон. Штаб подготовки работает, все на местах работают", - сказал премьер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы уже более 500 дней не покупаем ни одного кубометра газа в РФ", - Порошенко. ВИДЕО

Глава правительства добавил: "Пару дней назад мы приняли решение на заседании правительства - повышение цены на природный газ для украинских граждан мы не поддерживаем. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами в том числе, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет".

Также читайте: Цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится, - Минэнергетики
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Перевожу на язык обывателя - цены поднимем пропорционально курсу , а новый Ротердам временно откладывается, пока вы старый не выхаркаете.
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Впору ульстрас кричалку кричать про "спасибо Виннице за преза-пьяницу, гросю-речистого и газ по тыще мля " ну или как то так.
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"Кабмин не поддерживает повышение цен на газ для населения, - Гройсман" - что случилось, неужели нажрались?
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Та ніі - він же сказав що "не підтримують", але це не означає що "не піднімуть"...))
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Піднімуть , але з неохотою ... не підтримуючи .
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Кажный жуликман чует тот момент када вже ВСЁ - дальше начнут немножко вешать.
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Зате у підприємств ахметова досі найбільші податкові пільги!!!
Отакі вони - рехворми...
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Послал господьь горе...шо ни еврей, так премьер...шо ни премьер, так еврей...у нас шо? Еврейское государство? Так выдайте мне паспорт гражданина израиля
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
20 июля в 7:29 ·
НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ПАВЛА ФУКСА ЗБИРАЄТЬСЯ ІМПОРТУВАТИ ВУГІЛЛЯ З РОСІЇ

Просто їм так зручно й плювати вони хотіли на війну.
Черговий бізнесмен переступає через гідність, честь та збирається закуповувати вугілля в Росії.
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Значит суки повысят.И повысят прилично.Тварье.
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Раз так заявляет,значит точно повысят.И правильно сделают,Молчит народ ,значит ндравятся счета за коммуналку и газ.И нахрена профессора через майдан погнали с жертвами.Попросили бы он и без майдана и курс бакса поднял ,и тарифы.и цену на газ ну и всякие другие рехформы по обдиранию украинцев без небесной сотни исполнил.И все были бы живы и здоровы и счастливы.
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Больше изъять денег из моего кармана чем там имеется - невозможно. Ну потрачу деньги на газ и лекарства и частично на продукты. А что будут делать импортёры тряпок и аппаратуры (купи-продай) наши при этом. Их торговля сдохнет одновременно со мной. Я ведь купить ничего кроме газа не смогу. Ну и кто при этом кто выиграет? У нас элита жадная и дураки полные. Кроме как воровать - ни к чему не способны. Если так и дальше, то нашему государству кырдык полный. Я уже не против продажи земли исключительно иностранцам с Запада, поскольку наши отечественные латифундисты полные идиоты. Смотрел сегодня в новостях о западном фермере близ Черкасс и завидовал. скорей бынас уже покупали с потрохами. Всё давно описал Салтыков-Щедрин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин не поддерживает повышение цен на газ для населения, - Гройсман
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