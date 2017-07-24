 Кабмин не поддерживает повышение цен на газ для населения, - Гройсман

Об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовимся интенсивно к зиме, накапливаем необходимые запасы для того, чтобы абсолютно мягко войти в новый отопительный сезон. Штаб подготовки работает, все на местах работают", - сказал премьер.
Глава правительства добавил: "Пару дней назад мы приняли решение на заседании правительства - повышение цены на природный газ для украинских граждан мы не поддерживаем. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами в том числе, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет".
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Отакі вони - рехворми...
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20 июля в 7:29 ·
НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ПАВЛА ФУКСА ЗБИРАЄТЬСЯ ІМПОРТУВАТИ ВУГІЛЛЯ З РОСІЇ
Просто їм так зручно й плювати вони хотіли на війну.
Черговий бізнесмен переступає через гідність, честь та збирається закуповувати вугілля в Росії.
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