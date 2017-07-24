 Завтра в суде крымских оккупантов впервые будут допрашивать Чийгоза, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.
"Завтра состоится допрос Ахтема Чийгоза. За весь процесс он еще не давал показания. И в ходе предварительного следсвия он не давал показания. По нашим тактическим соображениям, мы хотели исследовать все доказательства, которое имеется у обвинения и у защиты и после этого заявить о допросе Чийгоза", - сказал Полозов.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
451 4
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Чубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены(100)
После развала дела о шпионаже "украинского диверсанта" Присича осудили на 3 года за наркотики. В суде он заявил о пытках(9)
Депутатам ПАСЕ передали сообщение из оккупированного Крыма от Чийгоза, - Логвинский(9)
"Где Эрвин?" - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО(8)
Крымскотатарская автономия: промедление недопустимо(0)
Эксперт ФСБ, анализировавшая речь Умерова, не владеет крымскотатарским языком(9)
Политзаключенному Чийгозу в оккупированном Крыму все-таки дали попрощаться с умирающей матерью, - адвокат (обновлено)(4)
Ответить
Ответить
Ответить