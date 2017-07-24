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 Завтра в суде крымских оккупантов впервые будут допрашивать Чийгоза, - Полозов

ахтем чийгоз

Во вторник, 25 июля, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма впервые допросят одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в участии и организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

"Завтра состоится допрос Ахтема Чийгоза. За весь процесс он еще не давал показания. И в ходе предварительного следсвия он не давал показания. По нашим тактическим соображениям, мы хотели исследовать все доказательства, которое имеется у обвинения и у защиты и после этого заявить о допросе Чийгоза", - сказал Полозов.

Также читайте: По делу Чийгоза допрошено 200 человек, и только один дал показания против него, - адвокат Полозов

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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