 Обсуждение санкционных тем в ЕС вызывает обеспокоенность России, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С европейскими партнерами мы работаем над реализацией ряда крупных проектов… Безусловно, мы и наши европейские партнеры придаем большое значение завершению этих проектов и будем для этого работать", - сказал он
"Конечно, обсуждение неких санкционных тем, которые потенциально смогли бы каким-то образом затруднить реализацию этих процессов, вызывают нашу обеспокоенность", - добавил Песков.
Напомним, в конце июня Совет ЕС продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2018 года.
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""С европейскими партнерами мы работаем над реализацией ряда крупных проектов… " Песков.
Все покупается и продается.
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намекает что Хуйло лох - со своими:
«Санкции Запада пошли России на пользу»
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Сименс сейчас на шо угодно против Роиси пойдет лишь бы его замять. Не говоря о том, что для остальных хитрожопых это отличный пример, того, что они могут потерять, поведясь на сделки с шуллерами.
Короче, если Сименс выкрутится засчет полного разрыва с Роисей и показательных собственных корпоративных санкций, то молодцы.
Если не выкрутится, то будет прекрасная показательная порка Сименса и Роиси.
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Обещание, как говорится в статье, "было дано во время встречи в узком кругу в конце сентября прошлого года".
Как рассказал изданию источник, который имел отношение к этой встрече, "на ней, помимо Путина и его референта, присутствовали бывший министр экономики Германии Зигмар Габриэль и посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич".Источник:https://censor.net.ua/n448676
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Бизнес - такая штука, где многие переходят грань. Главное, что эта грань есть и вопрос в том, чтобы их на этом ловили и пороли.
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Главное - результат. Если этот скандал послужит расширению и усилению санкций, то нам немецкая жадность и кацапская глупость играют только на пользу.
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Я не удивлюсь если под "проектами" он имел ввиду единственный Северный поток 2
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Два: не стоит писькову верить так вот сразу, да?
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цікаво,як саме це піськов вияснив? він проводив соцопитування чи сам таке придумав?
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Отберете у россиян айфоны и раздавите трактором?
Или запретите экспортировать в США матрёшки и балалайки?
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Писькин наверно имеет в виду проект СЕВЕРНЫЙ ПОНОС ?
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Кто там?
Это я, пиZдец, пришел по вашу морду
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Хотя... Кацапы, что с них взять...
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Угадайте, какая страна занимает 1-е место в мире по числу пациентов с заболеванием психики.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны. Источник: https://censor.net.ua/n448955
Так вот, Пися, ЕС у себя на территории может свободно обсуждать то, что считает целесообразным. А для более детальной информации куда тебе идти, ты можешь обратиться на этот форум.
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Вот тогда и посмотрим, как конгрессмены-русофобы попляшут!
1. Запрет на кредитование в США в рублях.
2. Запрет на экспорт Лады-Приоры в страны Европы и Северной Америки.
3. Запрет на фотосессии на фоне Газели.
4. Запрет на экспорт Ёбтафонов в США.
5. Отказ на получение виз учёным из Силиконовой долины, желающим посетить Сколково.
Если сделать такие ответные шаги, то пиндосы и 3-х дней не продержатся!
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British Airways: Нам пришлось принять непростое решение о закрытии российского колл-центра
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В нынешних условиях надо быть сумасшедшим, чтобы сотрудничать с Кремлем. В любой момент есть риск потерять активы.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
| Понедельник , 24 июля 2017, 16:10
Отправка в отпуск или увольнение военнослужащего РФ перед отправкой на Донбасс не только позволяет мнимо скрывать своё присутствие, но и очень хорошо экономить на социальных выплатах убитым!
Как вы могли заметить, я за время пребывания матери пленного российского оккупанта Агеева в Украине и слова не сказал о данном визите. Почему? Да потому, что мне не интересно комментировать ной мамаши убийцы и захватчика, которая благодарна богу (или чёрту) только за то, что её сынок жив. Куда интереснее мне было бы услышать тирады матери, жены или сирот Андрея Володина, Егора Матковского, Алексея Тисова и многих, многих других, кого уже не обменяют, а зароют в бескрайних просторах Россиюшки необъятной.
Но, что интересно, просматривая списки "зашкваренных" россиян на территории Донбасса я не натолкнулся практически ни на одного действующего военнослужащего. И вправду, представители регулярных войск в боевых действиях не участвуют, к примеру как это было в 2014-2015 гг в ходе штурма ДАП и других ожесточенных битвах, где не успевали даже увольняться или уходить в отпуск (особенно буряты и ФСБшники). И это меня подтолкнуло к весьма интересному выводу.
России сейчас довольно выгодно воевать в таком режиме, бросая на убой дешёвое мясо и поддерживая тем самым достаточно высокий уровень напряженности в регионе. Почему дешёвое, так посудите сами. За смерть военнослужащего ВС РФ в ходе выполнения своего служебного долга государство выплачивает семьям компенсацию в размере 5 млн рублей. Если же военнослужащий остался инвалидом I группы то выплата составит от 1,6 млн рублей, II группы - около 1,1 млн руб.
Но вот в том-то и дилемма, что на Донбассе, последние два года, гибнут сплошь и рядом отпускники и добровольцы. Таким образом, МО РФ экономит на каждой тушке изрядную сумму! Причём о степени экономии можно судить по возникающим ситуациям с отправкой удобрения на родину.
К примеру, тело убитого 7 июня в районе Желобка уроженца Екатеринбурга Алексея Зонова несколько недель не могли вывезти с Донбасса - не было денег! В связи с чем был организован сбор средств на покупку цинкового гроба и довоз "героя" до Екатеринбурга. Пять миллионов, говорите?
Собственно, увольнение из ВС РФ или уход в отпуск, это не только эфемерное сокрытие своего присутствие на Донбассе, но ещё и возможность сократить расходы. Если раньше хоть помогали закапывать и выделяли ящик боярки для оптимизма, то теперь и об этом носители лишней хромосомы могут только мечтать. Миллионные затраты обходятся в десятки тысяч. Профит!
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Сегодня 13.00 | комментариев: 8
Что в случае Алексеевой, что в случае Агеева некоторые россияне выставляют в качестве оправданий такие обстоятельства, которые по сути являются сильно отягчающими.
Про Алексееву, разумеется, упирают на ее диссидентский статус и диссидентское прошлое. То есть то, что Алексеиха лизала наногитлера не от имени ткачих из Иванова, а кагбе незримо осененная тенями Сахарова и Марченко (ее товарища по МХГ, замученного товарищами Путина по КГБ).
Про Агеева - он, мол, инфантилен и ничего не понимает. Ребята, парень вполне себе совершеннолетний и, коли вменяем, то понимать обязан. Это раз. И два: с какой стороны у бутерброда масло, он понимает очень хорошо. Он же не помчался, бросив работу и зарплату, в какой-нибудь нацбольский батальон из идеи умирать за "русский мир", правильно? Он подписал контракт, который сулил ему 38 тысяч в месяц. Он выгодно устроился, ребята. Если при этом он не понимает, что нельзя выгодно устраиваться за счет других людей (то есть тех людей, которых он поехал убивать), то его следует изолировать от общества на максимально долгий срок, а я бы и вообще расстрелял не дрогнув, ибо неизлечим и безнадежен.
Источник: Павел Шехтман / Facebook
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А за зашкваренных орков спасибо у краинским воинам.
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США заморозит российские активы на 100 МИЛЛИАРДОВ долларов,
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Это просто настоящий прорыв, импульс для начинаний, все условия для освоения выпуска отечественных товаров вместо импортного барахла........
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Опубліковано: 24 липня 2017
Особенное, можно сказать, сакральное значение имеют для диктаторов военные учения. В 1968 году под видом учений войска Варшавского договора во главе с СССР вторглись в Чехословакию, подавив «Пражскую весну». А весной 2014 году проведение масштабных учений послужило прикрытием российского вторжения в Украину и аннексии Крыма. Как видим, российская власть во главе с В.Путиным продолжает мыслить аналогичными категориями.
Сегодня Москва готовится к проведению очередных крупных учений «Запад-2017» с масштабной переброской армейских структур на территорию Беларуси. Цель учений - продемонстрировать коварному Западу свою «силу и решимость». Вот только непонятно чего? Может, это решимость отстаивать канувшие в лету «завоевания» Октября? Или интересы нынешнего клептократического вороватого кремлевского режима?
Попутно Москва проводит ряд учений меньшего масштаба, отрабатывая задачи сил специального назначения. Так, например, в середине июня с.г. на полигоне Брестский - на территории Брестского района и реки Мухавец прошло совместные военные учения с участием подразделений ВС Белоруссии, РФ и Сербии под названием «Славянское братство - 2017» (СБ-2017). Это третье военное игрище данной серии, первое прошло в 2015 г на территории РФ, второе - в 2016 г - в Сербии.
По численности задействованных сил и средств эти учения были не столь масштабными, как обычно бывает в РФ и союзных ей странах: всего порядка 1000 человек личного состава, 150 единиц боевой техники и 15 летательных аппаратов. Общее руководство СБ-2017 осуществлял командующий сил специальных операций ВС РБ генерал-майор АВ.Денисенко.
Принимающая сторона выделила для участия в учениях усиленный отдельный десантно-штурмовой батальон (до 400 человек) из состава 38 одшбр, РФ - парашютно-десантный батальон ( 300человек) 76 дшд ВДВ (г. Псков) со своей штатной техникой и вооружением (24 единицы бронетехники и 10 автомобилей) и транспортная эскадрилья из шести самолетов Ил-76МД ВКС РФ.
Интересно, что Сербия была представлена парашютной ротой из состава бригады ССО (всего -50 человек, скорее, усиленный взвод). Так что сербские братья-славяне участвовали в игрищах в войну скорее символически, они даже прибыли без оружия и техники, словно туристы. Все необходимое им предоставили хозяева учений, они же братья-белорусы. Напрашивается вопрос - а при чем тут вообще сербы?
Видимо, ответ надо искать в политической или пропагандистской плоскости. Скажем, в контексте попыток Москвы демонстрировать (или как минимум, имитировать) свои возможности коалицийного сотрудничества на Балканах.
И что же отрабатывали участники учений СБ-2017? Официально заявленная цель учений: «отработка совместных действий в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом» (неофициально - несколько другое, если не сказать больше, об этом будет сказано ниже).
А если в ретроспективе-то и в свете возможного использования спецназа, своего и сербского в попытке неудавшегося в 2016 году государственного переворота в той же Черногории накануне вступления последней в НАТО. Где в следующий раз будут высаживаться эти незадачливые братья-славяне?
На основе выделенных сил была сформирована многонациональная батальонно-тактическя группа (бтгр) в составе четырех ротных тактических групп, которые решали предусмотренные планом учений задачи.
Сценарий проведения учений предусматривал на первом этапе захват силами бтгр плацдарма, деблокирование объекта, обеспечивающего город питьевой водой, а также уничтожение условных террористов.
На втором этапе бтгр форсировала реку и установила контроль над населенным пунктом, захваченным незаконными вооруженными формированиями, обеспечила эвакуацию раненых и пострадавших. При этом с самолетов был высажен воздушный десант и выполнена переброска воинских грузов. Все это происходило в темное время суток.
Причем, заметим характерную особенность сценария учений СБ-2017: отрабатывались действия армейского спецназа на территории некой неназванной страны, не представленной на учениях! Согласно сценарию, на ее территорию якобы в рамках контртеррористической операции вводится миротворческий контингент. Словно именно на РФ, Белорусь и Сербию возложена задача по стабилизации обстановки в регионе.
Указанная особенность исходной обстановки принципиально отличает нынешние учения от всех предыдущих с привлечением российских и белорусских десантников. Например, в марте-апреле с.г. в ходе российско-белорусских тактических учений, согласно легенде, действия происходили на территории Витебской области - именно там происходила учебная ликвидация НВФ. В отличие от них, в ходе учений СБ-2017 не отрабатывались сценарии по оказанию военной помощи в рамках взаимных межгосударственных обязательств Белоруссии и РФ.
Не может быть речи и об отработке действий, согласно замыслу учений СБ-2017, на территории стран-членов ОДКБ, т.к. задействованные в них со стороны РФ псковские десантники не входять в состав сил КСОР ОДКБ, на которые и возлагается участие в контртеррористических операциях на территории стран-членов ОДКБ. А вот на территории Украины эти самые псковские десантники воевали и понесли большие потери, начиная с августа 2014 года. И это факт.
Да и особенности рельефа местности на учениях не имели ничего общего ни со Средней Азией, ни с Кавказом, ни с Балканами. Зато он очень напоминает рельеф оккупированных РФ территорий украинского Донбасса.
Неслучайно также, что активная часть учений проводилась именно в ночное время суток. Напомним, что в конце февраля 2014 года, накануне оккупации Крыма, те же самые российские Ил-76 из Таганрога с десантниками на борту скрытно, на малой высоте, ночью проникли в воздушное пространство Украины и выполнили посадку на аэродроме Гвардейское. А в ходе начавшейся агрессии десантники играли самую активную роль, блокируя важные узлы связи, воинские части и т.п.
Замыслом учений СБ-2017 предусматривалось проведение контртеррористической операции на незнакомой местности, где «местное население может симпатизировать условным террористам» и «активно информировать их о передвижениях сил условных миротворцев». Соответственно, в ночное время суток развертывание учебной бтгр может осуществляться более скрытно.
Опять же, отработка на этих учениях вопросов борьбы с террористами именно на территории иностранного государства российскими и белорусскими СМИ не афишировалась. Интересно, почему? Не потому ли, что Москва использует своих «миротворцев» в совсем других, оккупационных целях? Именно оккупацией завершились такие действия РФ в Молдове, в Абхазии и готовятся в качестве возможного варианта для Украины. С привлечением тех самых «братьев-славян», десантников и иже с ними.
В 2015 году, к слову, они уже готовились реализовать такой сценарий и в Ростовской области вблизи границы с оккупированной частью украинского Донбасса даже была развернута некая российская воинская часть, имевшая миротворческие опознавательные знаки на униформе и штатной технике. Но что-то не срослось. Или помешало сопротивление украинцев?
Это тоже такая тактика, которую активно использует Кремль. Сначала создать конфликт, разжечь войну и т.п., а потом, изображая себя непричастным к этому миротворцем («нас там нет»!), рядиться в одежды миротворца. Это сродни работе волка в должности пастуха овечьей стаи или вроде того. Отсюда и повышенный интерес Кремля к возможности позиционировать себя в мире в миротворческом качестве (правильнее было бы в «мифотворческом»).
Не случайно же РФ уже давно и настойчиво пытается повысить уровень взаимодействия с отдельными региональными организациями (в которых Москва имеет влияние и сильные позиции, например, ОДКБ, СНГ и ШОС). Правда, активность Кремля работает исключительно на его корысть. Поэтому веры агрессору быть не может.
Не будем забывать, что не только на границе, но и на украинской территории уже находятся войска агрессора, лицемерно скрываемые под вывеской неких формирований «сепаратистов». Часть из них уже задействована в боевых действиях на Донбассе. Другие ждут приказа. А отрабатываемые войсками российского агрессора на различных учениях приемы и тактика в любой момент могут быть применены против Украины.
В завершение хочется сказать, что диктаторы всегда любили бряцать оружием. И как показывает исторический опыт, эта особенность присуща всем без исключения диктатурам, включая пространство контролируемого беспредела за поребриком, именуемое Российской Федерацией. Ведь когда нет хороших идей и денег в опустевшей казне, остается только пугать соседей, отвлекая собственных сограждан от неудобных для диктатора вопросов, поиграть в «патриотизм» или в «осажденную крепость» в призрачной как всегда надежде оттянуть неизбежную развязку. А заодно и показать подданным, мол, мы не одни и с нами также белорусские (и далее по списку, сербские и т.п. немногочисленные на сегодня братья Москвы)…
Тарас ХОРТИЦА
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А до санкций мозги были выключены?
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Крымчане думают,что керченский мост нужен,чтобы что-то привозить.Дурачьё.Русня привозит только то,что убивает,а товары для жизни они вывозят
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гешефтыпроекты США накрывают медным тазом, так что судьба вашего северного крысопровода становится весьма туманна. Впрочем, штайнмайер тебе все подробно расскажет.
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Ну я серёзно - ну не было такого прироста экономики Балтииских стран, как рванули после рассеиских антисанкции, так что - даваите свойи противо санкцииГрузооборот латвийских портов вырос на 7%: в Риге грузов стало меньше
Латвии предложили наладить отправку скандинавских грузов в Китай
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Рост объема строительства в Эстонии в I квартале один из самых крупных в ЕС .....
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да не переживай ты, письков, давай антисанкции-и-и-и-и-и! На пользу отечественному производителю!!!!!!!
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Крым. Труп строителя Керченского моста нашли на пляже. До окончания строительства доживут не все http://fresh.org.ua/novosti/135042/trup-stroitelya-krymskogo-mosta-nashli-na-plyashe_2017-07-24 …
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