EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Здоровье
  752  3
Все про:Бердянск (111) отравление (849) Запорожская область (600)

 По факту отравления детей в санатории в Бердянске начато еще два уголовных производства, - Нацполиция

отравление

В отношении должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Лазурный" в Бердянске, где отравились дети воинов АТО, открыто еще два уголовных производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Запорожской области в Фейсбуке.

"После случая массового отравления детей в лагере "Лазурный" была создана специальная комиссия, в которую вошли правоохранители и медицинские работники. Также, к работе были привлечены специалисты Госпродпотребслужбы. В результате было установлено, что должностные лица санатория "Лазурный" приняли на отдых детей, не устранив выявленные профильной комиссией недостатки, что привело к заболеванию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Массовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба

На основании этого в полиции дополнительно открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность).

Также в полиции добавили, что в результате проверки было выявлено, что должностные лица учреждения подделали документы и незаконно завладели бюджетными средствами при проведении закупок по тендеру на оздоровление детей. Этими действиями они вызвали материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: В Бердянске из лагеря госпитализировали 30 детей с пищевым отравлением. Полиция начала уголовное производство

Напомним, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" (г. Бердянск, Запорожская обл.) зафиксировано массовое отравление детей. В Бердянском городском совете заявляют, что это заведение не имеет разрешения на оздоровление и отдых детей.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в санатории в Бердянске отдыхают дети участников АТО (около 250 человек), почти все они заразились неизвестной инфекцией.

Позднее в Запорожской облгосадминистрации сообщили, что 30 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы.

Также читайте: Мэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Виновных не будет . Это тупая Украина . В нормальной стране иск на 1 млрд евриков , а у нас - залупа на воротник . Жрите еще ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так давно в Китае массово отравились дети. Отравились детским питанием - Директора завода, который выпускал детское питание расстреляли с полной конфискацией имущества. В Украине не нужно расстреливать, но наказание должно быть высшей меры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тiльки йолоп може волати що це витiвки ФСБ. Звичайна для України справа. До влади прийшли недоторканi/
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПо факту отравления детей в санатории в Бердянске начато еще два уголовных производства, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти