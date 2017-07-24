 По факту отравления детей в санатории в Бердянске начато еще два уголовных производства, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Запорожской области в Фейсбуке.
"После случая массового отравления детей в лагере "Лазурный" была создана специальная комиссия, в которую вошли правоохранители и медицинские работники. Также, к работе были привлечены специалисты Госпродпотребслужбы. В результате было установлено, что должностные лица санатория "Лазурный" приняли на отдых детей, не устранив выявленные профильной комиссией недостатки, что привело к заболеванию", - говорится в сообщении.
На основании этого в полиции дополнительно открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность).
Также в полиции добавили, что в результате проверки было выявлено, что должностные лица учреждения подделали документы и незаконно завладели бюджетными средствами при проведении закупок по тендеру на оздоровление детей. Этими действиями они вызвали материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
Начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в детском учреждении санаторного типа "Лазурный" (г. Бердянск, Запорожская обл.) зафиксировано массовое отравление детей. В Бердянском городском совете заявляют, что это заведение не имеет разрешения на оздоровление и отдых детей.
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что в санатории в Бердянске отдыхают дети участников АТО (около 250 человек), почти все они заразились неизвестной инфекцией.
Позднее в Запорожской облгосадминистрации сообщили, что 30 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы.
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