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 Украинец Говоров завоевал "бронзу" чемпионата мира на дистанции 50 метров баттерфляем

говоров

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров баттерфляем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Украинец проплыл дистанцию за 22.84 секунды.

Наш спортсмен неудачно стартовал, очень быстро вынырнув из воды и совершив, тем самым, грубую ошибку. Впрочем, на середине бассейна (25 метров) он уже лидировал, и продержался на первом месте до последних метров дистанции. В концовке Говоров вновь допустил грубую ошибку, не попав в касание, и уступив основным оппонентам.

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Победу добыл Бенджамин Проуд из Великобритании - 22,75 секунды, второе место у Николаса Сантоса из Бразилии - 22,79.

Медаль Говорова стала восьмой для сборной Украины на турнире в Будапеште.

Напоминаем, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.

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