 Гражданина Польши задержали по подозрению в поджогах в Черногории

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RTCG.
Согласно информации, молодой человек был задержан в этот же день на пляже в городе Жаница. По словам полиции, он около 14:00, находясь в лесу над пляжем, закурил сигарету, которой и поджег траву и кустарник.
После этого огонь распространился по лесу, а парень вернулся на пляж, где его и задержали. Пожар, благодаря оперативному вмешательству чрезвычайных служб, удалось быстро локализовать.
Имя парня на данный момент не сообщается. Он был доставлен в отделение прокуратуры города Херцег Нови. Его задержали на 72 часа по обоснованному подозрению в совершении преступления, составляющего общую опасность.
Напомним, в Черногории спасатели тушили масштабные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространялся и существовала угроза распространения на дома пригородов.
В связи со сложной ситуацией премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории направил в страну украинский пожарный самолет Ан-32П.
318 7
Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог. ФОТОрепортаж(4)
В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж(26)
Шестеро американских солдат могут быть представлены к награде Soldier's Medal за спасение львовян из пылающего дома(49)
Пожарные предотвратили распространение огня на торфяниках Полтавщины. ФОТО(12)
Деньги и богатство - тлен, декорация к человеческой жизни, нынешние - не знают, у них еще все впереди(0)
Новый пожар возник в военном лесхозе на Днепропетровщине, - ГСЧС(3)
"Які сигарети, пане?! На вулицю! Бо вчадієте!", - патрульные проводят эвакуацию жителей многоэтажки во время пожара в Ивано-Франковске. ВИДЕО(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить