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 Гражданина Польши задержали по подозрению в поджогах в Черногории

пожар

Полиция Черногории задержала 18-летнего гражданина Польши, который подозревается в поджоге полуострова Луштица в воскресенье, 23 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RTCG.

Согласно информации, молодой человек был задержан в этот же день на пляже в городе Жаница. По словам полиции, он около 14:00, находясь в лесу над пляжем, закурил сигарету, которой и поджег траву и кустарник.

После этого огонь распространился по лесу, а парень вернулся на пляж, где его и задержали. Пожар, благодаря оперативному вмешательству чрезвычайных служб, удалось быстро локализовать.

Имя парня на данный момент не сообщается. Он был доставлен в отделение прокуратуры города Херцег Нови. Его задержали на 72 часа по обоснованному подозрению в совершении преступления, составляющего общую опасность.

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Напомним, в Черногории спасатели тушили масштабные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространялся и существовала угроза распространения на дома пригородов.

В связи со сложной ситуацией премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории направил в страну украинский пожарный самолет Ан-32П.

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Відволікають увагу шаКАЛадники від себе , крадунів...
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Пшехи готовьтесь..эт вам не украинцев по мясокомбинатам гонять
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Зачем зачем..менятся линии партии...видимо нас послали на юг
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