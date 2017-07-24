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 Украинские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах по химии, математике и физике

школьники

В июле украинские школьники получили 3 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей на трех международных ученических олимпиадах - по химии, математике и физике.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На Международной физической олимпиаде, которая прошла в Индонезии и собрала более 400 школьников из 88 стран мира, украинцы завоевали 5 медалей.

"Золото" - у одиннадцатиклассника Ришельевского лицея (Одесса) Романа Солецкого и десятиклассника Харьковского физико-математического лицея № 27 Сергея Крыгина. Серебряную медаль получила ученица Харьковского лицея № 161 "Импульс" Виктория Ковалева, а бронзовые - ученик Технического лицея НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Кирилл Совайло и ученик Мариупольского городского лицея Александр Хаса.

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Знатоки математики соревновались в Рио-де-Жанейро (Бразилия) - участие в олимпиаде приняли более 600 учащихся из 111 стран.

Золотую медаль для Украины получил ученик столичной гимназии "Академия" Антон Тригуб. Серебряные награды привезли Нго Нгок Тхай Шон и Олег Руденко из Харьковского физико-математического лицея № 27. Ученик этого же учебного заведения Роман Сарапин и ученик Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" Георгий Иванчик получили "бронзу". С Почетной грамотой домой вернулся ученик Харьковского УВК № 45 "Академическая гимназия" Илья Коваль.

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С соревнований по химии, проходивших в таиландском городе Накхонпатхом, украинская команда вернулась с четырьмя медалями. "Серебро" - у выпускницы киевского Естественно-научного лицея № 145 Юлии Филь, выпускника Запорожского многопрофильного лицея № 99 Николая Авраменко, выпускника Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко Тараса Сеха. "Бронзу" завоевал ученик Харьковского лицея № 89 Александр Коломиец.

В общем олимпиада по химии собрала 300 участников из 78 стран мира.

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Впереди у украинских школьников еще 2 международные олимпиады - по биологии и информатике.
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Молодці!
Мабуть отримають запрошення від найкращих вузів світу.
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Наше будущее! Таких нужно поддерживать, помогать.
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Они все уедут . Им предоставят нормальные условия и они уедут .
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Жаль. Очень. Нужно бороться за каждого. На жаль некому. И МАУП уже почти Гарвард...
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" Нужно бороться за каждого. "

Бесполезно . Если Украина даст молодому ученому 5 000 $ , то США дадут 100 000 $ .
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Судьи обслуживают верхушку , они важнее чем какие-то ученые . Верхушке самое главное остаться у власти .
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" останутся только выходцы с базаров! "

Розенблаты и Шуфричи .
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ну я не стал перечислять,мерзавцы,пид,негодяи и т.д.
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агласітє вєсь спісок пожалуйста - в данному випадку не актуальний.
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"уедут - не уедут"...сами решат. Никто не удержит. Радует, что система образования еще жива, респект, учителям!
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" это им решать. "

Это понятно .


" Кто то останется, кто то нет. "

Все уедут . Все . Если хочешь , то запиши фамилии и проследи их дальнейшую судьбу . Уедут все .
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Харьковский физико-математического лицей № 27 - кузница медалистов для международных олимпиад.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах по химии, математике и физике
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