 Украинские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах по химии, математике и физике

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
На Международной физической олимпиаде, которая прошла в Индонезии и собрала более 400 школьников из 88 стран мира, украинцы завоевали 5 медалей.
"Золото" - у одиннадцатиклассника Ришельевского лицея (Одесса) Романа Солецкого и десятиклассника Харьковского физико-математического лицея № 27 Сергея Крыгина. Серебряную медаль получила ученица Харьковского лицея № 161 "Импульс" Виктория Ковалева, а бронзовые - ученик Технического лицея НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Кирилл Совайло и ученик Мариупольского городского лицея Александр Хаса.
Знатоки математики соревновались в Рио-де-Жанейро (Бразилия) - участие в олимпиаде приняли более 600 учащихся из 111 стран.
Золотую медаль для Украины получил ученик столичной гимназии "Академия" Антон Тригуб. Серебряные награды привезли Нго Нгок Тхай Шон и Олег Руденко из Харьковского физико-математического лицея № 27. Ученик этого же учебного заведения Роман Сарапин и ученик Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" Георгий Иванчик получили "бронзу". С Почетной грамотой домой вернулся ученик Харьковского УВК № 45 "Академическая гимназия" Илья Коваль.
С соревнований по химии, проходивших в таиландском городе Накхонпатхом, украинская команда вернулась с четырьмя медалями. "Серебро" - у выпускницы киевского Естественно-научного лицея № 145 Юлии Филь, выпускника Запорожского многопрофильного лицея № 99 Николая Авраменко, выпускника Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко Тараса Сеха. "Бронзу" завоевал ученик Харьковского лицея № 89 Александр Коломиец.
В общем олимпиада по химии собрала 300 участников из 78 стран мира.
Впереди у украинских школьников еще 2 международные олимпиады - по биологии и информатике.
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Мабуть отримають запрошення від найкращих вузів світу.
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Бесполезно . Если Украина даст молодому ученому 5 000 $ , то США дадут 100 000 $ .
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Розенблаты и Шуфричи .
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Это понятно .
" Кто то останется, кто то нет. "
Все уедут . Все . Если хочешь , то запиши фамилии и проследи их дальнейшую судьбу . Уедут все .
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