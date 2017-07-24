 В Вашингтоне наблюдается параноидальное увлечение русофобией, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Рудав".
"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта, который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела. Нормальным людям там непросто", - сказал он.
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Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты до крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
Мы за свой барак родной пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните!
Вольно! Наливай!»
yury-nesterenko.
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только пендосский...
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- Ну, если хороший, то через "и"...
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)))))))
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Администрация предыдущего президента США Барака Обамы потратила последние месяцы у власти на то, чтобы «делать гадости». Такое мнение в понедельник, 24 июля, глава российского МИД Сергей Лавров высказала в интервью курдскому телеканалу «Рудав», передает ТАСС.
По его словам, Москва и Вашингтон унаследовали от администрации Обамы множество проблем, «"мин замедленного действия" и просто подрывных решений», которые были приняты после оглашения результатов президентских выборов в США. «Уходящая администрация, будучи абсолютно выбитой из седла результатами выборов, решила оставшееся у нее в Белом доме время делать гадости, прежде всего с учетом ее желания подорвать российско-американские отношения», - пояснил Лавров. Далее: https://news.rambler.ru/politics/37477204/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Желаем зла
Карфаген должен быть разрушен. Немного послеобеденной русофобии вам в ленты
Меня довольно часто обвиняют в русофобии. Я, со своей стороны, обычно скромно с этим соглашаюсь. Однако эта конкретная фобия вполне осмысленна, выпестована и обоснована. Просто потому, что я понимаю: чтобы Украина выстояла, Россия должна упасть. Желательно - с обрыва. Ничего личного.
Поясняю на пальцах. Украина находится в зоне влияния России, причём попытки Украины уменьшить уровень этого влияния всегда натыкались на жёсткую реакцию Москвы. Последнюю такую реакцию мы видим до сих пор, в виде оккупации Крыма, Донецка, Луганска и прилегающих территорий.
Это, разумеется, не первая ситуация в истории, когда два государства находятся в таких отношениях. Это даже в истории Украины и России не впервые - не залезая в дебри Гетьманщины, можно вспомнить события столетней давности, когда коммунистическая Россия признала независимость украинского государства, а потом полезла на наши земли «ихтамнетами». «Народные республики», полностью контролируемые Москвой, там тоже, кстати, были.
Так вот, история знает только один рецепт, как избавиться от большой назойливой страны, которая пытается вас приобнять покрепче и повесить свой флаг над вашей столицей. Рецепт простой до безобразия: Карфаген должен быть разрушен.
Государство-агрессор должно полностью, стопроцентно углубиться в свою внутреннюю политику, тратить туда максимум ресурсов, желательно - в том числе ресурсы армейские. Все возможные людские, денежные, военные, материальные ресурсы должны падать в бездонную бочку внутреннего конфликта, чтобы ни копейки не оставалось для поддерживания конфликтов внешних. Гражданская война, поражение в войне от внешнего соперника, революция, даже какая-нибудь завалящая эпидемия чумы практически моментально превращают агрессивное пятно на карте в дворовую собаку, зализывающую раны. Чтобы государство-агрессор хоть ненадолго стало мирным, ему должно стать плохо. В идеале - смертельно плохо.
Смертельно плохо - это Россия, развалившаяся на «народные республики»; это отсутствие единого центра принятия решений и борьба за право стать таким центром. Это внутренние войны, в которых Украина сможет играть роль арбитра и помогать, например, ополчению Саратова воевать против Московской республики, или же наоборот (кто считает такую возможность невероятной и фантастической - милости прошу в историю Украинской революции, читать о взаимоотношениях между УНР и Кубанской народной республикой. Запомните: все истории уже случались).
Чтобы победить в войне, нужно стать сильнее противника. Для этого нужно усиливаться самому и ослаблять противника одновременно. А ничего не ослабляет противника сильнее внутреннего конфликта. Именно поэтому моя русофобия строга и выдержана, потому что она необходима. Потому что, чтобы украинцам было хорошо, россиянам должно быть плохо. Потому что землетрясение с человеческими жертвами в России - это миллиард долларов, который она потратит не на зарплату «ихтамнетам» в Донецке, а на восстановление разрушенных домов и дорог (шучу, конечно, эти деньги просто разворуют). Потому что кровавая баня, например, в Москве, с расстрелом демонстрации каких-нибудь либералов - это спешно отозванная от границ Украины дивизия, а то и несколько. Потому что какая-нибудь эпидемия - это вынужденная трата ресурсов не на внешнюю войну, а на решение внутренней проблемы.
На самом деле всё довольно просто. Поэтому мне неважно, что там сказал Навальный и с кем он там дискутирует. Мне важно, сможет ли он сделать России хуже. Потому что уже сто лет Российская империя разрушается, снова воплощается в уже уменьшенном виде (СССР - без Финляндии и Польши), снова разваливается и снова восстанавливается в ещё более уменьшенном виде (РФ - без Украины, стран Балтии и Средней Азии, но всё ещё с Татарстаном, Ичкерией, Сибирью…). И только когда Россия разваливается, топя своих жителей в крови, страны из зоны её влияния получают шанс на настоящую независимость.
Так случилось, что я желаю России и её жителям зла. Ничего личного. Просто закон истории.
Ю. Гудыменко.
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Как лехко толкнуть речь для аудитории быдлостана - главное добавить, что выноват госдеп.
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Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием связей Трампа с Россией, сосредоточился на изучении сомнительных сделок между ним и близкими к Кремлю лицами, сообщает Би-би-си.
Одним из объектов расследования стали сделки с недвижимостью. Путинские воры, члены русской мафии покупали дорогие апартаменты в принадлежащих Трампу домах, а также участвовали в строительстве небоскреба "Трамп-Сохо" в Нью-Йорке, а миллиардер Дмитрий Рыболовлев заплатил подозрительно высокую цену за поместье на флоридском курорте Палм-Бич.
Странным выглядит и проведение в 2013 году в Москве конкурса "Мисс Вселенная".
Отмечается, что экс-председатель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт купил в Нью-Йорке три квартиры, в том числе в "Трамп-тауэр", сразу расплатившись за них полностью и позже взяв на них закладные.
По словам бывшего сотрудника спецслужб, речь идет о типичном маневре при отмывании денег, передает агентство Reuters. Оно же указывает, что Мюллер предложил Манафорту добровольное сотрудничество и в обмен на снисхождение дать показания на других членов окружения Трампа.
Среди всех сделок Трампа наиболее скандальна именно продажа поместья Рыболовлеву. Он заплатил рекордную на тот момент сумму в 88 млн долларов за квартиру в фешенебельном манхэттенском районе Сентрал-Парк-Вест, а также выкатил еще большее количество денег за поместье площадью 2,5 га в Палм-Бич, которое сам Трамп купил лишь за 41 млн долларов, а после проведения небольшого ремонта продавал за 125 млн долларов: цифра поразила даже старожилов "элитного" Палм-Бич.
Глава местного издания Gossip Extra Хосе Ламбиет, который был в числе журналистов, приглашенных туда на экскурсию, фактически заявил, что дом не выглядел столь дорого, как это пытался представить владелец, который там и не жил ни разу.
"Он сказал нам, что сантехника в ванны из золота, но, когда он отошел в сторону, я ковырнул кран ногтем и обнаружил, что он покрыт золотой краской", - вспоминает издатель, добавляя, что особняк "выглядел ужасно, просто безвкусно...
"Я подумал, что он в жизни его не продаст. И действительно, года два желающих не было. А потом появился этот русский", - свидетельствует он, говоря о Рыболовлеве.
Несмотря на попытки того сбить цену, Трамп уступил лишь малость и в итоге продал недвижимость примерно за 100 млн долларов - Считается, что это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за дом в американской истории.
Со своей стороны Daily News отмечает со ссылкой на газету Palm Beach Post, что яхты, принадлежащие Рыболовлеву и трамповскому финансисту Роберту Мерсеру, были в марте пришвартованы рядом друг с другом на британских Виргинских островах.
Газета цитирует и появившиеся незадолго до этого сообщения о том, что самолет Рыболовлева стоял рядом с трамповским в Северной Каролине за несколько дней до выборов, в то время как за несколько дней до этого оба они были в Лас-Вегасе - хоть и на разных мероприятиях.
Представитель Рыболовлева в беседе с агентством McClatchy уверял, что его самолет оказался рядом с трамповским "чисто случайно", и что 50-летний чекист никогда не встречался с Трампом лично.
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Три по пятибальной.
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А как же секретный канал с Кушнером - 3.14стой накрылся?
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Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.(c)
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(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят-......
Было ,знаем,проходили.
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арабскийармянский скакун Калатрян (девичья фамилия Лаврова).
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ЕС обсудит расширение санкций в ответ на поставку турбин Siemens в аннексированный Крым
Страны ЕС по инициативе Германии обсудят расширение санкций против России в связи с поставкой газовых турбин Siemens в аннексированный Крым. Черный список может пополниться тремя-четырьмя новыми лицами - как физическими, так и юридическими, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, речь может идти о чиновниках Министерства энергетики, а также компании, переправившей турбины на оккупированный Москвой полуостров. Переправкой оборудования на полуостров занималась "дочка" "Ростеха" - компания "Технопромэкспорт", а их установкой - компания "Интеравтоматика".
21 июля немецкий концерн объявил о начале процесса разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями на поставку оборудования Siemens для электростанций. Это произошло после того, как компания получила "достоверную информацию" о том, что именно ее газовые турбины, предназначенные для отправки в Краснодарский край, "были локально модифицированы и незаконно перемещены в Крым", что не соответствовало условиям договора.
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Читаю 33-страничный доклад-аналитику от швейцарского банка UBS по России. Только что вышел.
Называется доклад «Россия: вновь в центре глобального внимания». Сильно настораживаюсь.
Перехожу к первому разделу «Обращение к читателю». Его написал Хендрик Гелденхус, Руководитель UBS Wealth Management по Центральной и Восточной Европе.
Читаю начало:
«Экономическое и политическое значение России растет. Ни дня не проходит без того, чтобы та или иная тема, связанная с Россией, не становилась одной из главных мировых новостей. Страна, являющаяся крупнейшим в мире экспортером нефти и газа, выходит из рецессии, и мы ожидаем, что в 2017 и 2018 годах рост ее экономики составит 1,3% и 1,7% соответственно. Это положение достигнуто во многом благодаря осмотрительной денежной и бюджетной политике государства».
Громко выдыхаю, перевожу дыхание, протираю глаза… Но этот бред выше - ерунда, по сравнению с продолжением этого текста ниже:
«При этом страна характеризуется политической стабильностью. Ее лидер, президент Владимир Путин, пользуется высокой популярностью и имеет высокие рейтинги одобрения. Кроме того, в последние годы были осуществлены позитивные для бизнеса перемены в таких областях, как прозрачность и подотчетность, а также верховенство закона в широком смысле слова».
Нет, я не верю своим глазам. Как мне всё это развидеть, чтобы не мучаться догадками, получит ли господин Хендрик Гелденхус премию имени Дмитрия Киселёва, или, всё же, премию имени Владимира Соловьёва…? Или он сразу, как Рекс Тиллерсон, потянет на Орден Дружбы - «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией», то есть в данном случае, в случае UBS, может быть - за помощь в отмывании денег кооператива «Озеро»?
Когда сажусь читать аналитику от профессиональных участников финансового рынка, ожидаю прочесть умные вещи. А не галимую туфту.
Пиши исчо, Хендрик! Андрей Мовчан тебе в помощь.
«Экономическое и политическое значение России растет. Ни дня не проходит без того, чтобы та или иная тема, связанная с Россией, не становилась одной из главных мировых новостей».
«В последние годы были осуществлены позитивные для бизнеса перемены в таких областях, как прозрачность и подотчетность, а также верховенство закона в широком смысле слова».
Охренеть. Это UBS.
В топку.
Хотя нет, погодите. Дайте прочесть следующий раздел «Введение». Читаю, самое начало:
«Сегодня Россия находится в центре мировой экономики и геополитики. От Украины и Балкан до Сирии и Ирана, от рынков нефти и изменения климата до последних президентских выборов в США - вряд ли найдется вопрос международного значения, который не затрагивал бы Россию или не был бы затронут Россией. И если президент Владимир Путин когда-либо стремился к тому, чтобы его страна вновь обрела то глобальное влияние, которым когда-то обладал Советский Союз, то, возможно, он достигает своей цели».
Вот теперь в топку.
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-" Не хочу"
-" Э-э-э,да ты русофоб,как я посмотрю..."
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Америкосам и европейцам продаём - у них деньги есть (и даём с хорошим "походом")...
Кому-то просто дарим
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