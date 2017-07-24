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 Политика Украины
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 Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко

путин

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин не перешел на английский язык во время переговоров в нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в твиттере.

"Разговор в нормандском формате президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последние дни стали одними из самых кровавых в 2017 году", - Порошенко на переговорах нормандской четверки

Согласно информации Святослава Цеголко, только Владимир Путин говорил по-русски во время переговоров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО

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та нам пох що ти там квокчеш дєгєнєрат маськовський

Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5763
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ЦЕ НЕ ПРОСТО СЛОВО, НЕ ПРОСТО ГЕРБ !!!! ЦЕ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД УКРАЇНЦІВ !!!!!!
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главный вор и убивца, как раз, английским не владеет.. Ты что-то попутал..
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так я про вашего
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А я про вашего.. Ищи бревно в своём глазу и будет тебе счастье..
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Путя еще ладно, а Яный дык вообще украинский не знал)) переводчиком пользовался)
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не кипятись кацап, твоё тупое хуйло только сруское понимает интеллект не позволяет
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при чем тут шеколадный пиздун когда новость о тупости хуйла? ты берёшь и стрелки на пётра сразу переводишь
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"Новая наступательная операция Microsoft теснит хакеров российского правительства, стоящих за вмешательством в прошлогодние выборы; она установила более 120 новых мишеней кибершпионажа Кремля и удалила сегменты хакерского аппарата Путина, - пишет Кевин Пулсен в эксклюзивном материале для американского издания The Daily Beast. - Как Microsoft это делает? Оказывается, есть нечто еще более грозное, чем вредоносное ПО Москвы: адвокаты".
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Один из путиных немецкий язык знал...
О владении английским информация не подавалась.
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Другой из путиных как-то с абамой без переводчика калякал.. Не удивлюсь, что третий с Цзян-цзимином будет свободно общаться.. Каждому путину по языку..
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Оставшиеся в живых "клоны", как и подобает вЯликим тупорылым узькоизыким, кроме идо, называемго руССкими языком, ничего осилить не способны.
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"..был у нас толмач-немчин. Ему переводить - а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили..."
И сьели))
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Кемска волость, кемска волость.. Думаю, немецкий он тоже знает на уровне этого посла..))
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Во как! Так может тогда, раз у нас пэтруха такий вчений его на второй срок!
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Чем тупее существо на двух ногах, тем оно наглее и агрессивнее.
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" Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин "

Мне сразу полегчало . Уровень моей зарплаты резко повысился , коммуналку понизили , здравоохранение выросло в разы
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Так колись же розповідали що залупенфюрер теж спікає і шпрехає. Кацапи нанія хронічних брехунів
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а шо по этому поводу пишут свежие методички?
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Прикольно выглядит: взрослые стали и обсудили, а этот недомерок из-за спины прыгал и спрашивал "Ну что там". Ебать тебя Вова будут - "что там"...
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только Владимир Путин говорил по-русски во время переговоров... Ну он же сцарь, а сцарям не пАложено на заграниШнАм разгАваривать, мля...
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бильди кильди буль буль не не мильди....це те що відповідало хуйло
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Та пихуй.. Что он дурак - мы и так давно все знаем... Что 86% его электората тоже слабоумные - давно уже не новость..Удивляет другое - что мало кто стремится доказать своё местонахождение среди оставшихся адекватных процентов...- ЭТО - ДА!! -Это - вывод!! Роцияне не желают быть адекватными???
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...которого всегда первым пи...дили в подворотне.
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Мне кажется что эти переговоры ни к чему не приведут. Надо под эгидой ООН собрать несколько десятков миллионов долларов и предложить их за голову Путина. Я думаю, если сумма будет приличной, кто-нибудь из охраны Путина начнет репу чесать.
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Там свои грохнут табакеркой. И скорее, чем мы думаем..
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Это типа три человека общались между собой, а одно хуйло трындело что-то фоново на узком изыке?
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- кегебе немножко промахнулись с немецким - настоящий враг в будущем англоязычные...
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А от того что знаток английского - барыга Петя не пользовался переводчиком в Украине резко снизился уровень коррупции среди судей,прокуроров,мусоров,министров,депутатов...Уменьшились тарифы на газ,воду,электроэнергию,ЖКХ? Зарплаты достигли средней по ЕС и теперь каждый может съездить попить кофею в Вену как это обежал мерзкий,брехливый президент ?!!
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сьогодні прочитав про дірєхтора львівського бронетанкового... кароч- ось хто ГЕРОЙ !!!!!!!
і на поруки брать не потрібно !!!! бо герої не крадуть !

Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3267
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ботоксная царица ватников поняла что со своим блеянием выглядеть будет идиотичнее мутко
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А результат есть? Или весь результат в том, что хуйло был с переводчиком?
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сцарь хуйло не настоящий ! настоящий хуйло свободно шпрехал зи дойче, почти без акцента, а фуфловый хуйло с меркель базарит с помощью переводчика.
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Теперь ясно почему лапти везде с танками и убийцами появляются- ОНИ НЕ МОГУТ ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ. Генетически не способны
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И что с того? Разучился понимать немецкий? Так это давно уже не путин, а подставное хуйло - лицо ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД и ФСБ в одном флаконе.
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"Миша с таким кислым ебалом, тебе никто денег не даст" ... хотя нет... это уже из современной классики
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- Или по французски:
"Кума льонж нэ, кумтеля пасэ..."
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Ну что тут удивляться нах царю языками владеть иностранными.
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Изучение мови русскоязычными стариками надо сделать приоритетом в развитии экономики страны.
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У нас настоящий образованный европейского типа Президент Петр Алексеевич Порошенко которому мы верим и уважаем.
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Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко.

Странно, а кацапам втирают, что пуйло был афигенным агентом в бывшей ГДР и в совершенстве знал немецкий и говорил сносно по-английски. Видать, правильно говорят вменяемые люди (а их в Московии катастрофически мало осталось), что Путин давно уже откинул ласты, а вместо него в кремле сидит какое-то крашеное ботоксное пуйло.
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Дипломат по образованию,демократ и гуманист в душе наш глубоко всеми нами уважаемый Петр Алексеевич показал себя на высочайшем уровне .
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Снова жидовня полезла вылизывать все промежности у пэци, этому поцу даже не надо перед соитием принимать душ все уже вылизано до блеска!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко
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