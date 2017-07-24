Во время переговоров президентов нормандской четверки переводчиком пользовался только Путин, - Цеголко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в твиттере.
"Разговор в нормандском формате президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции", - говорится в сообщении.
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Согласно информации Святослава Цеголко, только Владимир Путин говорил по-русски во время переговоров.
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О владении английским информация не подавалась.
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И сьели))
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Мне сразу полегчало . Уровень моей зарплаты резко повысился , коммуналку понизили , здравоохранение выросло в разы
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і на поруки брать не потрібно !!!! бо герої не крадуть !
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"Кума льонж нэ, кумтеля пасэ..."
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Странно, а кацапам втирают, что пуйло был афигенным агентом в бывшей ГДР и в совершенстве знал немецкий и говорил сносно по-английски. Видать, правильно говорят вменяемые люди (а их в Московии катастрофически мало осталось), что Путин давно уже откинул ласты, а вместо него в кремле сидит какое-то крашеное ботоксное пуйло.
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