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 Общество
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Все про:конопля (87) наркотики (1531) Нацполиция (8133) Донецкая область (4505)

 10 га конопли обнаружены в Донецкой области

конопля

В Константиновском районе (Донецкая область) выявлены 10 гектаров конопли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, все кусты будут сожжены, кроме нескольких, которые пойдут на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев конопли). Владелец устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3,7 га конопли обнаружены на острове в Одесской области. ФОТОрепортаж

Напомним, несколько дней назад в Константиновском районе было обнаружено и ликвидировано 3 гектара конопли (300 тыс. кустов).
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ну все. Теперь нормальных мешков не достанешь!
Задолбали полипропиленовые.
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На, держи! "Мешки джутовые 50кг. 56х95см." Для кофе, сахара, приправ...
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В деревне Виллариба горе- горит поле конопли. В деревне Виллабаджо праздник - ветер дует в их сторону.
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собрать - вЫсушить, и продать.... - вырученую суму на тонеАТО ))
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Я б курнул трошки . Потом можно чайку с печеньком ...
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Шо за дебилы ,отстанте вы уже , от конопли , проституток и машин на иностранных номерах ,легалезуйте Я как налогоплотельщик не хочу оплачивать этот цирк , проведите референдум
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ну так не кури коноплю, не ходи к проституткам, не катайся на машинах с ин.номерами. Пойди в Раду, наведи порядок. Купи себе вила и мандат "скотыняки"))) И дам в баню, побольше, на "референдум")
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Ну, и у меня на даче есть немного - мака-самосейки!!! Так что? сам же и насеялся... Адрес - не дам!!!
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Та... 10 гектаров. Как послушаешь басурина или захераста, то кажется, что они уже гектаров с пару тысяч скурили.
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Алкоголь набагато небезпечніший вбиває нейрони, але про це мовчать чиновники бо мають доляну з нього, вважаю маріхуану треба декріміналізувати.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество10 га конопли обнаружены в Донецкой области
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