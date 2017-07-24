 10 га конопли обнаружены в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, все кусты будут сожжены, кроме нескольких, которые пойдут на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев конопли). Владелец устанавливается.
Напомним, несколько дней назад в Константиновском районе было обнаружено и ликвидировано 3 гектара конопли (300 тыс. кустов).
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Задолбали полипропиленовые.
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