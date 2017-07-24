EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  216  3
Все про:выплаты (201) помощь (3369) Министерство социальной политики (495) переселенцы (221)

 На учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики

переселенцы

На учете в Украине состоит 1 млн 580 тыс. переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По состоянию на 24 июля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 580 646 переселенцев или 1270372 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МинВОТ отбирает 8-12 проектов до $400 тысяч на развитие общин, принявших наибольшее количество переселенцев. ИНФОГРАФИКА

Профинансирована выплата помощи на 1 654 700 тыс. грн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нарешті в інтернет з"явилося фото стіни-сєні. а ви казали що він крадій !! як вам не соромно !!!!! матіос підтвердив разом з аваковим і пашинським.

На учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2595
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот почему-то я убежден,что больше половины из них.......ЛИПОВЫЕ переселенцы.
Почему?
Достаточно посмотреть на очереди лугандонцев и крысчан на КПВВ,которые туда сюда катаются.
Все они,это так называемые (женщины,простите Бога ради).....хитровыи....анные!
Таких всегда полно.
Хреново только то,что всю эту сволочь,кормит,поит,оплачивает остальная Украина.
Есть и настоящие переселенцы. Но их очень мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Припхалась орда на нашу землю...
Самі не живуть іншим теж не дають...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти