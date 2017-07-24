 На учете находится 1,58 млн переселенцев из Крыма и Донбасса, - Минсоцполитики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"По состоянию на 24 июля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 580 646 переселенцев или 1270372 семьи из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении Министерства социальной политики.
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На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более 8 млрд гривен, - Минсоцполитики(58)
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Переселенцам нужно дать возможность избирать местную власть, - Тука(123)
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Почему?
Достаточно посмотреть на очереди лугандонцев и крысчан на КПВВ,которые туда сюда катаются.
Все они,это так называемые (женщины,простите Бога ради).....хитровыи....анные!
Таких всегда полно.
Хреново только то,что всю эту сволочь,кормит,поит,оплачивает остальная Украина.
Есть и настоящие переселенцы. Но их очень мало.
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Самі не живуть іншим теж не дають...
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