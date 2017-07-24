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 Политика Украины
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 "Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США

шинас

ЕС следит за процессом принятия санкций США против России с некоторой озабоченностью, касающейся энергетической независимости Евросоюза и энергетической безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

"Мы активизируем все дипломатические каналы для решения проблем, связанных с этими мерами, с нашими американскими коллегами. Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение, равно как и соблюдение Минских соглашений", - сказал он.

"Мы в Европейском Союзе следим за обсуждением новых санкций США и ожидаем, что этот интерес будет учитываться в ходе продолжающегося процесса принятия закона в Соединенных Штатах", - добавил Шинас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы.

Палата представителей Конгресса США проведет голосование по новому законопроекту завтра. На прошлой неделе документ согласовали представители обеих партий в Сенате США.


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Европейцы предали Украину. Самый лучший выход сближение с США вплоть до вхождения в свободный Американский Союз отдельным штатом. Слава Украине.
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А куда девать наших коррупционеров, которые у руля? Ты думаешь штатам такие нужны?
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это белорусский отдел на подмогу кинули.
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Да это фуфел мокшанский - сам себя развлекает...
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Єврогєйство крутить дупою.... і на.. сісти і марковку з'їсти...:-
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интерестно ента "европадла" жадная будет окопи под Берлином рить когда кацапи туду ломонуться или сьебеться в США?????
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с некоторой озабоченностью..



.. то шо вони збоченцi ми вже зрозуміли
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Пора наверное вам, озабоченным, начать чухаться и заняться не болтовнёй, а реальной диверсификацией поставок газа.
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Ну ниче. Не надо было ес влаживаться в проэкты с Немытой. А теперь пусть думают ,сотрудничать с ней или не позориться.
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Шнапс, чи як там тебе - не ссы! США вводят очередные санкции против фашего труха воффы, а потом опять нагибают вас и вводите следком и вы, как было с 2014-го года каждый раз.
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Хитрожопые европейцы о санкциях только говорят а вот американцы ребята жёсткие и предпочитают не говорильней заниматься а делом ...
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"В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы."

- А барыги, знай, все на бабло переводят: выгодно/невыгодно.. Фу, какая мерзость... А когда жареным запахнет они первыми бегут, как крысы.

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санкции против размещения ракет средней дальности рашкой еще впереди
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Мало санкций. В начале 90-х Джордж Буш-старший откормил кацапского гегемона ножками Буша, не дал Кацапии развалиться и что из этого вышло теперь весь адекватный Мир видит. Издыхающая российская империя отожралась на халявніх ножках Буша с "Баунти" и после этого пошли войны с сотнями тысяч убитых людей в Карабахе, в Молдове, в Чечне, в Грузии, в Украине, в Сирии.
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Да мы тоже подкармливали,как оказалось-на свои головы
"Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США - Цензор.НЕТ 8695
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Оце тож й воно. Самі собі ідіоти як і у 20-х, як у 90-х так и в 2014-х. Все жаліли іздихающого мордовського сусіда на свою макітру.
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ну вот и консервы Пуйла, шредеровские кадры вскрываются!
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Толерантно-переляканий старий світ схоже ще до кінця так і не усвідомив, що англо-сакси забили болт на їх думку)
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Зашевелились глисты в банке когда пришло время настоящие санкции принимать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США
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