 "Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение", - пресс-секретарь Еврокомиссии Шинас о новых санкциях США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас.
"Мы активизируем все дипломатические каналы для решения проблем, связанных с этими мерами, с нашими американскими коллегами. Для нас единство "Большой семерки" в отношении санкций имеет ключевое значение, равно как и соблюдение Минских соглашений", - сказал он.
"Мы в Европейском Союзе следим за обсуждением новых санкций США и ожидаем, что этот интерес будет учитываться в ходе продолжающегося процесса принятия закона в Соединенных Штатах", - добавил Шинас.
Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы.
Палата представителей Конгресса США проведет голосование по новому законопроекту завтра. На прошлой неделе документ согласовали представители обеих партий в Сенате США.
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.. то шо вони збоченцi ми вже зрозуміли
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- А барыги, знай, все на бабло переводят: выгодно/невыгодно.. Фу, какая мерзость... А когда жареным запахнет они первыми бегут, как крысы.
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