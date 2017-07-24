 Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире и Бердичеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.
"Сегодня мы получили согласование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Житомире. Во вторник мы планируем подготовить и выдать мобильным операторам соответствующие разрешения. Думаю, что уже со среды жители Житомира смогут воспользоваться 3G", - отметил он.
Он добавил, что Генштаб ВСУ также согласовал использование технологии 3G в Бердичеве. В.Гулько подчеркнул, что "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell подали заявки на внедрение 3G в этом городе.
В "большой тройке" мобильных операторов - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что связь 3G в Житомире будет запущена в ближайшее время после получения необходимых разрешений.
Как сообщалось, до сегодня Житомир оставался последним областным центром, в котором не была запущена 3G-сеть украинских мобильных операторов. Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.
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Типа уже и им заносить надо?
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Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот. Источник: https://censor.net.ua/n448995
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное ...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IgFhb5tkRWgJ:http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r%3Dsite/index%26pg%3D92%26id%3D4157%26language%3Dru%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&client=opera&hs=WmN&channel=suggest&hl=ru&ct=clnk
Даю кэштрованную страницу, т.к. напрямую не открывается.
Можно в google задать: комиссия по радиочастотам украина
и будет первой ссылкой.
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А сечас времена поменялись, и Вам сообщают через СМИ.
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Дальше немного загадочнее. Киевстар. Компания всегда заостряет свое внимание на европейском пути развития, максимально пытаясь отгородиться от российского капитала. До 2009 года акция были распределены между тремя компаниями - норвежской Telenor, российской Альфа-груп и миноритарным акционерам. Главными были норвежцы с 54% и прекрасно себя чувствовали, пока в РФ не решили объединить "Вымпелком" и "Киевстар". У обоих операторов были те же акционеры и группа "Альфа" решила, что управлять компанией будет проще. 2009 го стал годом корпоративной войны между норвежскими и российскими бизнесменами, а закончилось все созданием абсолютно новой компании.
Она получила название VimpelCom Ltd. Холдинговая компания зарегистрированная на Багамах с главным офисом в Нидердандах. Экзотика, ничего не скажешь. Мажоритарными акционерами в ней стали все те же "Telenor" и "Altimo", под которой скрывается российская Альфа-груп. Россияне получили контрольный пакет акций и отодвинули норвежцев на второе место, получив контроль, в том числе, и над украинским оператором. Правда, стоит уточнить, что европейские активы "Альфы" существенно отличаются от МТС, который полностью ориентированный на российский рынок и прилегающие страны.
Вывод? Мы отдаем 44% украинских абонентов (а именно столько их у Киевстар) в руки Михаилу Фридману и его группе "Альфа".
https://uip.me/2015/06/owners-of-ukrainian-operators/
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