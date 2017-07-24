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Все про:Бердичев (42) Генштаб ВС (824) Житомир (496) мобильная связь (278) 3G (3)

 Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G в Житомире и Бердичеве

телефон

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире и Бердичеве, сообщает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

"Сегодня мы получили согласование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Житомире. Во вторник мы планируем подготовить и выдать мобильным операторам соответствующие разрешения. Думаю, что уже со среды жители Житомира смогут воспользоваться 3G", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман поручил мобильным операторам изучить вопрос запуска в метро сети 3G

Он добавил, что Генштаб ВСУ также согласовал использование технологии 3G в Бердичеве. В.Гулько подчеркнул, что "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell подали заявки на внедрение 3G в этом городе.

В "большой тройке" мобильных операторов - "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что связь 3G в Житомире будет запущена в ближайшее время после получения необходимых разрешений.

Как сообщалось, до сегодня Житомир оставался последним областным центром, в котором не была запущена 3G-сеть украинских мобильных операторов. Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские мобильные операторы почти готовы к запуску 4G: "Взрывным образом растет потребление трафика"
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А при чём тут Генштаб к Житомиру? о_О

Типа уже и им заносить надо?
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. Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот. Источник: https://censor.net.ua/n448995
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Скорее всего диапазон частот на которых работает 3G имел какое то совпадение с частотами выделенными для МО. По этому и согласовывали, что бы частоты не пересекались с частотами МО. Если чЁ...
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хотя кабмин с радой давно могли это забрать но низя так дерибан круче получается. если что то на вояк скинут корупцию
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вот так вот. А при военном положении за свой базар 12-го июня уже давно бы в военной прокуратуре обьяснялся.
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НЕТ, заносить не надо! Ты если не шаришь - лучше молчи!
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как царю чєлобітнуцю бьйош чєловєк ! (шуткую )
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та я так радію шо зовсім не розумію що роблю
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Генштаб дозирует 3G для людей,типа могу дать,а могу и нет.Все идёт по рецепту соевого.
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. рация на бронепоезде.....

Запуск в этом городе сетей в стандарте UMTS возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот. Источник: https://censor.net.ua/n448995
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Прошу прощения, что зраду обламываю...

Национальная комиссия, осуществляющая государственное ...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IgFhb5tkRWgJ:http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r%3Dsite/index%26pg%3D92%26id%3D4157%26language%3Dru%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&client=opera&hs=WmN&channel=suggest&hl=ru&ct=clnk

Даю кэштрованную страницу, т.к. напрямую не открывается.

Можно в google задать: комиссия по радиочастотам украина
и будет первой ссылкой.
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Всегда с МО согласовывалось. Просто раньше не считали нужным тебе об этом сообщать.
А сечас времена поменялись, и Вам сообщают через СМИ.
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Ну, и отлично. Слава Генеральному штабу. А Семен Полторак, по моему мнению, один из гениальнейших полководцев нашего времени.
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Заходите почаще, вижу у вас в психушке безлимит .
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Это Лукашенко перед визитом в Украину повыпускал, типа жест доброй воли...
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шота я не понял, причем тут ГШ до 3G интернета???
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Давайте скажем честно, что перечисленные операторы все российские. Правильно название статьи: Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам, которые принадлежат российским агрессорам запустить 3G в Житомире и Бердичеве.

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Лайф чисто турецький. Інші з часткою роССійських акцій.
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Я слышал, что и тут за турками прячутся россияне. У остальных операторов контрольный пакет акций - россияне.
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А теперь к самому веселому. МТС Украина принадлежит Preludium BV. Preludium BV принадлежит люксембургской компании Allegretto Holding. А 100% акций Allegretto Holding принадлежит кому? Верно, МТС Россия. Круг замкнулся. 34% украинского сотового рынка отдаем МТС Россия.
Дальше немного загадочнее. Киевстар. Компания всегда заостряет свое внимание на европейском пути развития, максимально пытаясь отгородиться от российского капитала. До 2009 года акция были распределены между тремя компаниями - норвежской Telenor, российской Альфа-груп и миноритарным акционерам. Главными были норвежцы с 54% и прекрасно себя чувствовали, пока в РФ не решили объединить "Вымпелком" и "Киевстар". У обоих операторов были те же акционеры и группа "Альфа" решила, что управлять компанией будет проще. 2009 го стал годом корпоративной войны между норвежскими и российскими бизнесменами, а закончилось все созданием абсолютно новой компании.
Она получила название VimpelCom Ltd. Холдинговая компания зарегистрированная на Багамах с главным офисом в Нидердандах. Экзотика, ничего не скажешь. Мажоритарными акционерами в ней стали все те же "Telenor" и "Altimo", под которой скрывается российская Альфа-груп. Россияне получили контрольный пакет акций и отодвинули норвежцев на второе место, получив контроль, в том числе, и над украинским оператором. Правда, стоит уточнить, что европейские активы "Альфы" существенно отличаются от МТС, который полностью ориентированный на российский рынок и прилегающие страны.
Вывод? Мы отдаем 44% украинских абонентов (а именно столько их у Киевстар) в руки Михаилу Фридману и его группе "Альфа".
https://uip.me/2015/06/owners-of-ukrainian-operators/
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Turkcell Holding принадлежит компании "Çukurova Telecom Holdings"(53%) и все той же "TeliaSonera"(47%). Не заблудились? Вот и финал. Собственниками Çukurova являются одноименная компания (51%) и Альфа-груп (49%).
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Генштаб ВСУ просто согласовывает любые частоты с укрчастотнаглядом , а второй выдаёт разрешение.
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а, вроде, эти. Начинается тестовая эксплуатация системы электронной отчетности НКРСИ (НКРСИ-СЭО), которая разработана в соответствии с положениями пункта 7 раздела II Порядка предоставления операторами, провайдерами телекоммуникаций отчетности и информации
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скока ахметов и главноторгующий навару получили ?
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