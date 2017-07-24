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Все про:взрыв (4214) ранение (1786) Донецкая область (4505) Торецк (31)

 Охранник школы в Донецкой области получил ранения из-за взрыва

взрыв

На территории школы в Донецкой области прогремел взрыв. В результате пострадал один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранителям поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы №15 в городе Железное возле прифронтового Торецка.

Охранник учебного заведения получил многочисленные осколочные ранения. Пострадавший доставлен в больницу.

Школа находится в непосредственной близости от линии разграничения и с момента начала боевых действий не работает. Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв.

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" Охранник школы в Донецкой области получил ранения из-за взрыва "

Неважно . Главное шоб наше шоколадное солнышко в безопасности было
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та нетрави душу шоколадное или другое это неважно, факт втом что мы можем их минять на других "зрадників" или законно или силой а в раше без варика, и эта беспомощность их морально "убивает"
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И к чему эта фотка взрыва снаряда не менее 100 мм?
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Лень другую искать . В Украине и так сойдет .
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Его разорвало от чувства собственной важности перед пацанами ))
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Девочка в поле гранату нашла.
К Дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей Дядя сказал...
Долго над полем бантик летал.
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Припев: Волосы седые на головке детской - хорошо живется нам в стране савецкой ! ))
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кстати жители торецка очень недовольны воем скорых которые с со тороны Горловки везут раненых .....мол опять укропы нарвались и нервируют местных. ....по городу местная ездит молча а там по видимумо АСАП забирает ........часа три назад выла и я уже знаю что со стороны горловки везут раненых
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Эти идиоты не были в дыре. Пусть поедут поживут в Донецк. Узнают вкус кашки-парашки и цены на все в 10 раз завышенные. Покупал косу при Украине перед войной - 75 грн. - Думал дорого. - Теперь такая же там стоит 750 говенных рос.руб. Получается ,что в реальности курс гривны 1 : 10. А не как лохам грузят - один к двум.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОхранник школы в Донецкой области получил ранения из-за взрыва
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