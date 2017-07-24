" Охранник школы в Донецкой области получил ранения из-за взрыва "

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранителям поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы №15 в городе Железное возле прифронтового Торецка.
Охранник учебного заведения получил многочисленные осколочные ранения. Пострадавший доставлен в больницу.
Школа находится в непосредственной близости от линии разграничения и с момента начала боевых действий не работает. Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв.
579 9
Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина. ФОТОрепортаж(12)
В результате артобстрела Марьинки ранено четыре человека, среди них ребенок трех лет (обновлено)(25)
С начала суток ранен один наш воин. Враг применил минометы под Водяным, - штаб АТО(15)
Штаб АТО сообщил подробности гибели и ранения военнослужащих ВСУ в результате сегодняшних боев на Донбассе(94)
На Донетчине пьяный водитель на полном ходу сбил пешеходов(0)
Восемь бойцов ВСУ получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Днепропетровской области(15)
Спецбортом из Днепра во Львов доставлены 12 раненых военнослужащих(27)
Неважно . Главное шоб наше шоколадное солнышко в безопасности было
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К Дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей Дядя сказал...
Долго над полем бантик летал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить