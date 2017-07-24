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Все про:консульство (347) Агеев (27) наемники РФ (25)

 Мать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат

мать агеев

Мать российского наемника, захваченного в плен на Донбассе, провела встречу с представителями консульства РФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському радио сообщил адвокат Виктора Агеева Виктор Чевгуз.

Виктор Чевгуз рассказал, что сегодня он со Светланой Агеевой был на приеме в Администрации президента Украины. После этого они поехали в посольство РФ в Киеве. "Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов", - сказал Виктор Чевгуз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, - адвокат

На вопрос о том, пообещали ли дипломаты помочь, адвокат ответил, что они сказали: "Это наша обязанность. Да, мы обратись. Сначала нам отказали во встрече…"

По словам Виктора Чевгуза, дипломаты показали письмо-отказ о том, что на первоначальном этапе расследования, пока не будут проведены все неотложные следственные оперативно-розыскные действия, свидание невозможно, а после 24 числа свидание может состояться.

Также читайте: К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко

"Агеев находится под стражей в Луганской области. Это не юрисдикция консульства в Киеве, это юрисдикция консульства в Харькове. Поэтому посольство оперативно связалось с харьковчанами. Они связались со мной, мы договорились о совместных действиях. Они сказали, что окажут не только юридическую помощь, но и помощь в покупке необходимых вещей", - отметил адвокат.

На вопрос о том, как Виктор Агеев попал на Донбасс, адвокат ответил: "Вот когда я с ним пообщаюсь, тогда я вам все скажу".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

"Светлану Агееву понять можно - она находиться в селе в Барнауле Алтайского края. Она говорит: "Он взрослый. Уехал на работу. Куда он уехал, я не знаю. И узнала только уже из прессы о том, что он арестован"", - добавил он.

Договор с адвокатом Виктором Чевгузом подписала мама Агеева - Светлана Агеева. Вопрос об оплате его услуг, по словам самого адвоката, является конфиденциальным.

Смотрите также: Ваш сын будет сидеть в украинской тюрьме, но его не убьют и он не вернется инвалидом, - Жемчугов обратился к матери российского наемника Агеева. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".


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на инструктаж,а потом-"да он сейчас дома,на кухне-чай пьет"...
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Из какой прессы она узнала?... И чего её потянула читать вражескую прессу?


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""Светлану Агееву понять можно - она находиться в селе в Барнауле Алтайского края" - люди, да что у них на том Алтае делается что их мужики массово на войну в Украину рвутся?
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какбы НИЧЕГО ........ни дорог ни предприятий ни школ ни ни больниц ненадо ничего делать .........месяц назад был сюжет по кацтв на алтае детки пешком в школу 16км и речку переходят вброд более старшие перреносят младших на спине
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Что делается, что делается... @опа там, причем полная... В Украине, хоть цивилизацию увидела.
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Я почему спросил - года 2 назад нам тут, на Цензоре, женщина одна из Хакассии доказывала, что и как в этой жизни! Как у них там хорошо - с путиным и какие мы в Украине - "козлы, сволочи и бендеры".
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там, ей, все, Киселев, расскажет. Как жить, где хлеб купить, и куда трусняк завезли. Мол, "Беги, бабка, беги")
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Чесно говоря не верю, что лишь телевизор. Скорее всего это грехи. которые описаны в Библии, а именно: зависть и жажда наживы любой ценой. Но РПЦ этот грех ей не помогло искоренить.
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Библия - это сборник слухов, вымыслов и каких то анекдотов, как по мне. Не пытаюсь, оскорбить, чьи то чувства. Коран и Тору читал, но, вероятно, в очень усеченном варианте, ибо отношение к неверным и гоям, там очень жесткое. Честно говоря, когда помру, и попаду, или к чертям или к гуриям или к другой хрени, будем разбираться на месте. Не попаду, сожрет земля. Не будем этим парится.
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она ничего не знает......ну так,там таких 86%которые "ничего не знают"....нравится им так
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наши могли позвонить. Пленник наверно же сразу все явки/пароли слил.
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И как эта пресса вообще к ней попала??? ФСБ ещё работать и работать...
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в контакте прочла, с учительницы делают полную дуру и предлагают уже другую версию
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Консул от Барнаула таки нашелся в Харькове.
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В Украине с родственниками террористов ещё кто-то встречается. В Чечне им бы сожгли дом.
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расстреляли бы раненько утром из бтр...как обычно
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В Ичкерии дом сожгли бы не только кадыровцы.
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Не только в Чечне. В Судане,в Иране,в Афганистане.... Будем брать пример с этих высокоразвитых цивилизаций?
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Трудно сказать. но там люди часто честнее многих. У многих нет желание так предавать и убивать других. Обмани их и жить рядом не будешь.
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Давайте... Кто лучше всех с Кадыровцев пример возьмёт -- тот потом Героем России станет...
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Приезд матери Агеева в Украину - это успешная информационная операция спецслужб. Только не украинских спецслужб и не в интересах Украины.
[Райдер госпожи Агеевой » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19889-rayder-gospozhi-ageevoy.html
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Треба думати щоб на користь Україні була поїздка матері... Тут ВСЕ каже про можливість донести до недоумків правду про ублюдка з його шакалами... Це важливо тепер! Просто так не відпускати, нехай обміняють..... за наших патріотів!
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а зачем вражеский сайт постишь?еще и ссылку даешь ((((
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Да чтобы она, - вместе со своим ублюдком -- с САТАНОЙ встретились...
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Какой контрактник, рашка от него официально отказалась как от воина, теперь он обычная наемная сволочь.
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Я бы пожалел мать Агеева, но он убивал украинцев. Поэтому пусть искупают вину оба.
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Долго ещё эта сука будет по Украине ползать, дурочку включать: не знала, не подозревала, я наивная, я доверчивая (как ворона из мультика)? Ну и наши, носятся с ней, как с писаной торбой, гуманность проявляют, аж из шкуры лезут.
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в раше все стараются не замечать то что в разрез их зомбоящику , пока это лично их не коснется,... пленный со времен Сталина это предатель еще никто не отменял
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Гнати в Барнаул,а не панькатись .Нехай сухарі сушить своєму ви...дку.
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Жопа она большая, больше алтайского края будет. А барнаул - это такой типа прыщ в междужопье.
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Это ПИПЕЦ, господа!!! Выблядок из села БАРНАУЛЬСКОГО !!! края - поехал по зову сердца защищать права Узкоязычных в Украине...!!!??? Видимо - ночами там не спал - всё переживал - а не притесняют ли в Донбассе земляков мокшанских.... Ну, и , естессно - лучший способ всё исправить - поехать туда и стрелять...
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какой зов сердца, то зов из пустого кармана..а защищать русский мир то дешевое прикрытие. .
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"Надо перестать стрелять друг в друга"- говорит маманя убийцы украинцев. Это мы, наверное, пошли на Алтай в них стрелять. Упорно не хочет называть вещи своими именами. Хорошо подготовленная спецслужбами маманя.
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Зустріч в шинку УПА з НКВД Шматок з Фільму "Страчені Світанки" https://www.youtube.com/watch?v=PtKPyKy9cec

70 років пройшло, нічого не змінилось
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100 процентов, сколько можно ее рекламировать, подарите ей унитаз и отправьте домой.
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Стоило спросить мать Агеева публично о том. что она считает достойным наказанием за войну и убийства в Украине ее сыном.
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САША! Мы прикалываемся, но вот я задал на поиск "купить унитаз на Алтае" - так высветилось:
"9 мая 2017 г. - Объявление о продаже? Унитаз с бачком (крышка от бачка есть) б/у в Алтайскомкрае на Avito." ЭТО ФИНИШ, как на меня!!!
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ВАС это удивляет... Меня - ни разу.. Величие Московии- держится на обворованными ими сибирскими народами,, украденными у них алмазами, нефтью и газом.. На Украинскими - украденным хлебом.. А что ещё создала Мацковия кроме воровства?? Ничего...... Р.С. - " ДЕРЖАЛОСЬ"..
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Маман,шо вы врете... Не знала она, куда сына подевался...
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Вот сучка.Уже из прессы она узнала.Брешет гадюка каждый раз по новому
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точно брешет.. нестыковочка у ее кураторов
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а шо, вона вже забула про контракт, то кричала син радився зі мною підписувати чи ні ,а тут на=))
Он взрослый. Уехал на работу. Куда он уехал, я не знаю.Источник: https://censor.net.ua/n448993
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растерялась хуле женщина с глубинки... вот если бы говорящая лошадь за своим жеребцом приехала..
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По телевізору тільки що сказали, що за Агєєвим хробаки на цвинтарі вже другий тиждень шукають.
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Не дочекаєтесь. Гаага його чекає, дасть свідчення, а потім будуть хробаки.
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Совок напоминает... --- " Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке".....
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Женевская Конвенция от 12 августа 1949 года расписала по статейно все положения при конфликтах двух и более сторон.
Статья №55
...оккупанты обязаны обязаны обеспечить жизнедеятельной на оккупированной территории и нести ответственность за снабжение продовольствием и медикаментами она оккупированной территории.
Мацкали оккупанты,хватит царапать посты про геноцид Хунты на ДАУНбассе.В остальном Донбассе проблем нет.
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Женевская Конвенция - это для людей. Ты посмотри на морды лица и рассуждения мамаши и её выкидыша -- потомственные недоноски...
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вишь как мамке повезло-где она бы еще своего консула увидела бы в барнауле ,в ж*пе этой....
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Вот, м их же прессы:
"...Каждый день в зоне карательной операции, пытаясь защитить мирных граждан Донбасса, гибнут добровольцы из России. По словам родственников и коллег, они осознанно шли на риск, отправляясь на восток Украины, потому что больше не могли со стороны наблюдать за тем, как украинские боевики убивают женщин, стариков и детей. Их помощь народу Новороссии, по признанию ополченцев, неоценима. И на родине они тоже навсегда останутся героями. Траурные церемонии прошли сегодня в нескольких городах нашей страны..".
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Кто убил Павла?
Мать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат - Цензор.НЕТ 1187 24th Июль 2017 Мать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат - Цензор.НЕТ 1187 anti-colorados
Мы намеренно не включались в поток обсуждения годовщины убийства Паши Шеремета, ибо еще год назад высказались по этому поводу четко и ясно. Тем не менее, позорная массовка, шедшая по улицам Киева с транспарантами «Кто убил Павла» и прочим слезливым поносом, заставила нас на это ответить в режиме отложенной реакции. Мы решили, что всем следует рассмотреть хари этих скорбящих, которых никогда не увидишь на Майдане, когда прощаются с нашими военными. Им глубоко плевать на то, кто убил наших ребят, они скорбят по россиянину Паше, который жил и работал в отборном, антиукраинском серпентарии. В самом деле, сами названия СМИ «Вести» и «Украинская правда», стали нарицательными, синонимами проституции и антиукраинских средств российской пропаганды. Это к тому, что сам Паша работал на Радио Вести и имел плотные сношения с редакторатом Украинской правды.
Эта годовщина смерти очень неловко совпала по времени, с растиражированными дебатами двух российских имперцев: Гиркина и Навального. Один из них уже заработал себе Гаагу, но пока он туда не попал, есть время для того, чтобы зажмуриться в лифте или совсем показательно - в сортире, а второй - плавно подгребает к такой же участи. По крайней мере, риторика Навального скоро станет вполне достаточной для Гааги. Но основная ценность этого видео в самой тональности риторики. Эти два персонажа работают на собственную публику и потому - не прячут свою имперскость.
Так вот, в бытность свою журналистом российских СМИ, Паша неплохо подъедался на пропагандистских харчах и вовсе не считал себя оппозиционным журналистом. Мало того, он вполне понимал и принимал курс России на реинтеграцию совка. Он все эти процессы прекрасно видел и чувствовал.
Мало того, он откровенно считал Беларусь, в большей степени, а Украину - в меньшей - нахлебниками России. Тогда он еще не знал, что придется работать в Украине и уж тем более, что там закончится его карьера, а потому, высказывал горячие надежды на то, что с приходом к власти Януковича, дело интеграции Украины в Таежный союз, наконец-то ускорится. Что характерно, сам Шеремет не питал ни малейших иллюзий по поводу сути ТС и открыто говорил о решающей роли пропаганды в деле создания красивой обертки для этого образования.
Очень забавно выглядел бело-красно-белый флаг, на упомянутой выше траурной процессии, посвященной смерти Шеремета. Участники мероприятия, видимо, совсем не понимали того, какую роль для Беларуси видел покойный. А он сетовал о том, что российские бизнесмены не скупили лет 10 назад дюжину самых развитых промышленных предприятий Беларуси, тогда бы вопросов интеграции уже не стояло. А саму республику он определил в полную вотчину Кремля. Его очень расстроило, что Россия вынужденно дотировала экономику Беларуси на $37 млрд. и о том, что все эти деньги ушли в песок, а могли бы сработать в Брянской или Псковской областях. Вот такой Пашуня белорус. Так что флажок там был как издевка.
Кроме того, он очертил интересы России в Казахстане и вообще - Средней Азии. Он отметил, что в Казахстане имеются полезные ископаемые, которые России вполне пригодились бы (наверное, имел в виду углеводороды). Кроме того, он уточнил, что Казахстан имеет большую территорию, а на ней - миллион русских.
В те времена еще нельзя было выражаться так, как это сейчас делает Гиркин или Навальный, а потому Паша уточнил, что в этом регионе России следует работать напористее, применяя тактику кнута и пряника. В общем, если бы в то время (в 2010 году) вытащить на интервью не Шеремета, а Гиркина, то текст был бы почти идентичным. Имперские формулы были бы неотличимы.
И вот теперь, кто-то пытается нарисовать из Шеремета чуть ли не диссидента и борца с режимом, по которому надо лить слезы и спрашивать: «кто его убил?»
Конечно, мы - европейская страна и следствие должно установить все обстоятельства гибели гражданина РФ, как и гражданина другой страны. Это - неизбежная процедура, которую обязана исполнить власть, но не более того. Для любого украинца, гибель любого российского шовиниста, которым безусловно был Шеремет, уходит в разряд безвозвратных потерь противника и не важно, с автоматом или микрофоном он воевал против Украины. Вот такое наше мнение, на сей счет, а каждый наш читатель может составить собственное мнение, после просмотра видео интервью Шеремета, записанного за 4 года до начала войны.http://defence-line.org/2017/07/kto-ubil-pavla/
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В Швеции Прокуратура предъявила объявила обвинения в терроризме троим хмырям :
Антон Тулин,20 лет,Джимми Йоханссон,50 лет,Виктор Мелин,23 года,все трое воевали в Данбаце и прошли подготовку на РаSSii в составе праворадикальных групп под Санкт-Кадырбургом.Прокуратура Швеции ведет расследование.
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А она не предлагала поступить с ее сыном так, как делают у нее в России? Вот так к примеру...

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- И шо на это ответит теперь сабиратель зямель рюзькех?
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зачем нам эту шлюху каждый день показывают, мразь рузгую ?
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да пусть она уже едит домой, бандеры уже решили - пожертвует его богу перуну - а что, раба же не жалко.
Ведь он же из той веры, где их так и зовут - божый раб. Он не сын Божый и детьё Божье - так что ......
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Да хватит про сучку безпринципрую, писать, виноваты правители а не вата, все она знает только прикидывается, цензор хорош пиарить кацапню. Надеюсь что не за баниш, все на твоей совести
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После встречи с консулами она сообщила, что то был не ее сын и еетамнет и не было.
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Є народи, що вважають ввічливість ознакою слабкості, а поважають тих, хто може без роздумів п.здюлену зарядити. Тому бояться маленьких за чисельністю кадирівців гавкають на Європу, яку сприймають виключно по розповідям Задорнова.
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Капець повний. Савченко 60 днів голодувала. А мама приЄхала.ХА ХА. Ага просто так. Сіла на потяг і поїхала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат
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