 Мать российского наемника Агеева встретилась с консулами РФ в Украине, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському радио сообщил адвокат Виктора Агеева Виктор Чевгуз.
Виктор Чевгуз рассказал, что сегодня он со Светланой Агеевой был на приеме в Администрации президента Украины. После этого они поехали в посольство РФ в Киеве. "Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов", - сказал Виктор Чевгуз.
На вопрос о том, пообещали ли дипломаты помочь, адвокат ответил, что они сказали: "Это наша обязанность. Да, мы обратись. Сначала нам отказали во встрече…"
По словам Виктора Чевгуза, дипломаты показали письмо-отказ о том, что на первоначальном этапе расследования, пока не будут проведены все неотложные следственные оперативно-розыскные действия, свидание невозможно, а после 24 числа свидание может состояться.
"Агеев находится под стражей в Луганской области. Это не юрисдикция консульства в Киеве, это юрисдикция консульства в Харькове. Поэтому посольство оперативно связалось с харьковчанами. Они связались со мной, мы договорились о совместных действиях. Они сказали, что окажут не только юридическую помощь, но и помощь в покупке необходимых вещей", - отметил адвокат.
На вопрос о том, как Виктор Агеев попал на Донбасс, адвокат ответил: "Вот когда я с ним пообщаюсь, тогда я вам все скажу".
"Светлану Агееву понять можно - она находиться в селе в Барнауле Алтайского края. Она говорит: "Он взрослый. Уехал на работу. Куда он уехал, я не знаю. И узнала только уже из прессы о том, что он арестован"", - добавил он.
Договор с адвокатом Виктором Чевгузом подписала мама Агеева - Светлана Агеева. Вопрос об оплате его услуг, по словам самого адвоката, является конфиденциальным.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".
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Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат(31)
К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко(37)
Перед поездкой в Украину матери Агеева ФСБ предупредила, что не приветствует ее самодеятельность(72)
Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"(311)
Русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос(0)
"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак(176)
У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО(89)
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[Райдер госпожи Агеевой » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19889-rayder-gospozhi-ageevoy.html
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70 років пройшло, нічого не змінилось
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"9 мая 2017 г. - Объявление о продаже? Унитаз с бачком (крышка от бачка есть) б/у в Алтайскомкрае на Avito." ЭТО ФИНИШ, как на меня!!!
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Он взрослый. Уехал на работу. Куда он уехал, я не знаю.Источник: https://censor.net.ua/n448993
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Статья №55
...оккупанты обязаны обязаны обеспечить жизнедеятельной на оккупированной территории и нести ответственность за снабжение продовольствием и медикаментами она оккупированной территории.
Мацкали оккупанты,хватит царапать посты про геноцид Хунты на ДАУНбассе.В остальном Донбассе проблем нет.
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"...Каждый день в зоне карательной операции, пытаясь защитить мирных граждан Донбасса, гибнут добровольцы из России. По словам родственников и коллег, они осознанно шли на риск, отправляясь на восток Украины, потому что больше не могли со стороны наблюдать за тем, как украинские боевики убивают женщин, стариков и детей. Их помощь народу Новороссии, по признанию ополченцев, неоценима. И на родине они тоже навсегда останутся героями. Траурные церемонии прошли сегодня в нескольких городах нашей страны..".
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24th Июль 2017 anti-colorados
Мы намеренно не включались в поток обсуждения годовщины убийства Паши Шеремета, ибо еще год назад высказались по этому поводу четко и ясно. Тем не менее, позорная массовка, шедшая по улицам Киева с транспарантами «Кто убил Павла» и прочим слезливым поносом, заставила нас на это ответить в режиме отложенной реакции. Мы решили, что всем следует рассмотреть хари этих скорбящих, которых никогда не увидишь на Майдане, когда прощаются с нашими военными. Им глубоко плевать на то, кто убил наших ребят, они скорбят по россиянину Паше, который жил и работал в отборном, антиукраинском серпентарии. В самом деле, сами названия СМИ «Вести» и «Украинская правда», стали нарицательными, синонимами проституции и антиукраинских средств российской пропаганды. Это к тому, что сам Паша работал на Радио Вести и имел плотные сношения с редакторатом Украинской правды.
Эта годовщина смерти очень неловко совпала по времени, с растиражированными дебатами двух российских имперцев: Гиркина и Навального. Один из них уже заработал себе Гаагу, но пока он туда не попал, есть время для того, чтобы зажмуриться в лифте или совсем показательно - в сортире, а второй - плавно подгребает к такой же участи. По крайней мере, риторика Навального скоро станет вполне достаточной для Гааги. Но основная ценность этого видео в самой тональности риторики. Эти два персонажа работают на собственную публику и потому - не прячут свою имперскость.
Так вот, в бытность свою журналистом российских СМИ, Паша неплохо подъедался на пропагандистских харчах и вовсе не считал себя оппозиционным журналистом. Мало того, он вполне понимал и принимал курс России на реинтеграцию совка. Он все эти процессы прекрасно видел и чувствовал.
Мало того, он откровенно считал Беларусь, в большей степени, а Украину - в меньшей - нахлебниками России. Тогда он еще не знал, что придется работать в Украине и уж тем более, что там закончится его карьера, а потому, высказывал горячие надежды на то, что с приходом к власти Януковича, дело интеграции Украины в Таежный союз, наконец-то ускорится. Что характерно, сам Шеремет не питал ни малейших иллюзий по поводу сути ТС и открыто говорил о решающей роли пропаганды в деле создания красивой обертки для этого образования.
Очень забавно выглядел бело-красно-белый флаг, на упомянутой выше траурной процессии, посвященной смерти Шеремета. Участники мероприятия, видимо, совсем не понимали того, какую роль для Беларуси видел покойный. А он сетовал о том, что российские бизнесмены не скупили лет 10 назад дюжину самых развитых промышленных предприятий Беларуси, тогда бы вопросов интеграции уже не стояло. А саму республику он определил в полную вотчину Кремля. Его очень расстроило, что Россия вынужденно дотировала экономику Беларуси на $37 млрд. и о том, что все эти деньги ушли в песок, а могли бы сработать в Брянской или Псковской областях. Вот такой Пашуня белорус. Так что флажок там был как издевка.
Кроме того, он очертил интересы России в Казахстане и вообще - Средней Азии. Он отметил, что в Казахстане имеются полезные ископаемые, которые России вполне пригодились бы (наверное, имел в виду углеводороды). Кроме того, он уточнил, что Казахстан имеет большую территорию, а на ней - миллион русских.
В те времена еще нельзя было выражаться так, как это сейчас делает Гиркин или Навальный, а потому Паша уточнил, что в этом регионе России следует работать напористее, применяя тактику кнута и пряника. В общем, если бы в то время (в 2010 году) вытащить на интервью не Шеремета, а Гиркина, то текст был бы почти идентичным. Имперские формулы были бы неотличимы.
И вот теперь, кто-то пытается нарисовать из Шеремета чуть ли не диссидента и борца с режимом, по которому надо лить слезы и спрашивать: «кто его убил?»
Конечно, мы - европейская страна и следствие должно установить все обстоятельства гибели гражданина РФ, как и гражданина другой страны. Это - неизбежная процедура, которую обязана исполнить власть, но не более того. Для любого украинца, гибель любого российского шовиниста, которым безусловно был Шеремет, уходит в разряд безвозвратных потерь противника и не важно, с автоматом или микрофоном он воевал против Украины. Вот такое наше мнение, на сей счет, а каждый наш читатель может составить собственное мнение, после просмотра видео интервью Шеремета, записанного за 4 года до начала войны.http://defence-line.org/2017/07/kto-ubil-pavla/
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Антон Тулин,20 лет,Джимми Йоханссон,50 лет,Виктор Мелин,23 года,все трое воевали в Данбаце и прошли подготовку на РаSSii в составе праворадикальных групп под Санкт-Кадырбургом.Прокуратура Швеции ведет расследование.
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Ведь он же из той веры, где их так и зовут - божый раб. Он не сын Божый и детьё Божье - так что ......
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