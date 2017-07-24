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 56 детей погибли на воде с начала года

пляж

С начала года на водоемах Украины погибли 526 человек, из которых 56 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка.

За выходные, 22-23 июля, на водных объектах страны погибли 25 человек.

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Статистика лютый пи..ец, но и заголовок противоречащий статье не менее лютый ....
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А в чем противоречие? Погибло 56 детей- и в статье, и в заголовке.
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Люди! Что вы творите??? Почему не смотрите за своими детьми??? Просто шок....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия56 детей погибли на воде с начала года
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