 56 детей погибли на воде с начала года

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка.
За выходные, 22-23 июля, на водных объектах страны погибли 25 человек.
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