 С начала суток зафиксировано 4 провокационных обстрела со стороны террористов, ВСУ трижды открывали ответный огонь, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении наемники РФ били из гранатометов по нашим позициям в Крымском. А около 14 часов враг выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по опорным пунктам в Кряковке. Кроме того, днем из стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки.
На Мариупольском направлении противник применял гранатомет неподалеку Лебединского.
В штабе АТО отмечают, что в случае прямой угрозы жизни наших военных, командир на позиции самостоятельно принимает решение на открытие ответного огня. С начала суток ВСУ трижды применили оружие в ответ на провокации.
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