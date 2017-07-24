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 С начала суток зафиксировано 4 провокационных обстрела со стороны террористов, ВСУ трижды открывали ответный огонь, - штаб АТО

штаб ато

Сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно. С полуночи до 18 часов незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили перемирие. Обстрелы были не прицельные и характеризуются как провокационные.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении наемники РФ били из гранатометов по нашим позициям в Крымском. А около 14 часов враг выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по опорным пунктам в Кряковке. Кроме того, днем ​​из стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки.

На Мариупольском направлении противник применял гранатомет неподалеку Лебединского.

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В штабе АТО отмечают, что в случае прямой угрозы жизни наших военных, командир на позиции самостоятельно принимает решение на открытие ответного огня. С начала суток ВСУ трижды применили оружие в ответ на провокации.
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"В штабе АТО отмечают, что в случае прямой угрозы жизни наших военных, командир на позиции самостоятельно принимает решение на открытие ответного огня. Источник:
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Командир на позиции из чего открывает ответный огонь? Из пистолей и автоматов? Уже видели как наши открывают ответный огонь, что вражеская ДРГ зашла в наши окопы и утащили языка и благополучно отошли пока новость дошла до хенералов а потом до артиллеристов. Вся артиллерия в том числе и минометы отведены ведь на десятки километров.
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А на 4 их обстрела ДОЛЖНО БЫТЬ 8 наших и чтоб от них ошметки летели
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 4 провокационных обстрела со стороны террористов, ВСУ трижды открывали ответный огонь, - штаб АТО
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