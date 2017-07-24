EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  2386  56
Материалы по теме:
Все про:депутат (2996) США (13030) Донбасс (15536) Волкер Курт (27)

 Украинские политсилы должны поступиться узкопартийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны, - Волкер

волкер

Для возвращения территориальной целостности и суверенитета Украины политические силы должны работать как одна команда, отодвигая свои узкопартийные интересы и амбиции на второй план.

Об этом на встрече с народными депутатами заявил специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

В начале встречи Волкер, который только что вернулся из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, поделился своими впечатлениями от поездки: страшный конфликт в горячей фазе, а не замораживании, как это воспринимают на Западе. Инфраструктура разрушена, миссия ОБСЕ не имеет доступа на неподконтрольные Украине территории, режим прекращения огня постоянно нарушается. Он также сообщил, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Спецпредставитель Госдепа США Волкер посетил зону АТО на Донбассе. ВИДЕО

Волкер акцентировал внимание на необходимости поддержания людей, проживающих на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они важны для Украины.

Также он обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план.

Читайте: США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Волкер, с таким можно обращаться к цивилизованным людям, а не к гадюшнику, сидящему в Раде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
будка и яйценюх с рыгами не согласны ведь для ник главно сбтвенные интересы в $
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот как плавно подвели к любимой песне шоколадного с кумом о "широкой каолиции" с рыгами, чего мы и боялись. Теперь он запоет "старую песню о главном", и "абязательства" будут выполнены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВОНА слухала, потупивши погляд, і злегка червоніла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты видел когда нибудь КРЫСУ ЗАГНАННУЮ В УГОЛ???

Да может и спровоцировать.... но если об этом говорить ГРОМКО то провокатор останется без КОЗЫРЯ неожиданности

ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
быдло барыжное совсем разум и совесть потеряло такую грязь писать
 показать весь комментарий
Ответить
 
А после предупреждения СПОКОЙНО взять и призвать ВСЕХ за УСИЛЕНИЕ САНКЦИЙ!!! И ПОДДЕРЖАТЬ по ВСЕМ ПУНКТАМ, а еще и от себя ДОБАВИТЬ за то что раися устроила в последнее время !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
читается как ТРЭШ?? тебе нормальным языком спрашивают ЧТО ТЫ ВАЯЕШЬ? а ты хамишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да : "сидiть тихо i торгуйте с параштаном" - бо путiн нападе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" ради восстановления территориальной целостности страны" - на время войны все те политсилы желательно...да-да -отправить на фронт! Пусть там доказывают, кто больше Украину любит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тяжёлый вопрос.Они же шли в парламент ТОЛЬКО ради своих в т.ч.узкопартийных меркантильных интересов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рассуждая о новом Законе о выборах различные «мудрецы -
политолухи» муссируют вопрос об "открытом или закрытом
переломе" (то бишь - об «открытых или закрытых списках»). Это все очередной лохотрон. Никаких списков! Каждый депутат должен избираться персонально на своем
округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат. И, конечно, возможность отзыва депутата за невыполнение предвыборных обещаний (с четкой
процедурой!). Только в этом случае можно будет говорить о какой-то
"свободе" для депутата и надеяться на изменение ситуации в стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как насчет отзыва президента - закон об импичменте, когда уже его любезно предоставят народу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если это твориться на форуме, то почему депутаты и партейные должны быть другими?

Рыба гниёт с... Фигню кто-то придумал про рыбу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
розженуться ..., і поступляться ))) - клано"вузькопартійність " у нас це влада, яка ніким і нічим не контрольована та необмежена - це бабло, та безкарність ...., і ніякого відношення до реальної ПОЛІТИКИ це не має
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При навязанной стране избирательной системе лидеры коммерческих обществ, которые для благозвучности
называют себя «партиями», торгуют голосами своих избирателей, протягивая в парламент по «спискам» тех, кто больше заплатит. Только персональное избрание каждого депутата, независимо от того партиец он или нет! Придумав существующую «партийную» систему выборов олигархи, которые содержат все эти партии, отсекли пути в
политику Украины для новых не связанных с олигархами людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важно! Поддержите своими голосами петицию об открытии полноценного офиса ютуб в Украине. #NeedUkrainianYouTube
Нам нужен Украинский YouTube, не зваисимый от настроений кремля.
Шановний Петре Олексійовичу! В інформаційній російсько-українській війні дуже важливе значення має відео-сервіс YouTube американської компанії Google. На жаль, російський офіс YouTube має повноваження по модерації не тільки російських, а й українських YouTube-каналів.
Останні кілька тижнів ми спостерігаємо масову атаку на проукраїнські канали. Деякі канали заблоковані, багато каналів отримали попередження без детального пояснення причин. Це обмежує наші права на свободу слова думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також поширення інформації, що закріплено в статті 34 Конституції України.
Просимо Вас, як гаранта додержання прав і свобод людини і громадянина, вплинути на ситуацію. Зокрема, пропонуємо такі варіанти вирішення проблеми:
1. Звернутися до американської компанії Google з тим, щоб повноваження по модерації українських YouTube-каналів були передані з російського офісу в український офіс Google. При чому, це має стосуватися і російськомовних українських YouTube-каналів;
2. Розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», якими зобов'язати іноземні компанії розміщувати сервера з даними українців в Україні. По аналогії, як це вже зроблено в Росії. Це виключить можливість розміщення персональних даних та іншої інформації громадян України на серверах в російських дата-центрах.
https://petition.president.gov.ua/petition/38690
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петиции говоришь... с ними можно в сортир, если отпечатать на мягкой бумаге...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а можно вообще бумагой не пользовать - пусть само засохнет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно как можно восстановить суверенитет Украины без Крыма? Пока только пустые разговоры вокруг лугандона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юля должна выйти замуж за Бурбака, Березюк и Ляшко будут дружками, и усыновить Герасимова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно это касается сучьей "Сміттявпомощь"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну домовились політсили України , ну і що? Хуйло вивів своїх ординців?

В Югославії теж була гуманітарна катастрофа. Що зробила коаліція?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все верно. Ради национальной идеи - БПП и НФ распускают ВР, а Порошенко - потупив глаза, уходит в отставку.
Вот ЭТО я понимаю - поступиться узкопартийными интересами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все зависит от точки зрения. У него своя, у меня своя. И смотря на итоги 3 летнего правления текущей ВР и президента. На их невыполненные не только обещания но и обязанности, на превышение полномочий, преступную бездеятельность, на финансирование террористов (прикрываясь гуманными соплями) - моя точка зрения кажется более верной.
Да судя по рейтингам ВР АП и Порошенка - большинство народа Украины тоже ее разделяет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я в рейтинги не верю, также как и в коллективный разум народа...

Кто красивей сказку про быстрое процветание расскажет, а главное - всё будет достигнуто очень просто, за тем народ и пойдёт...
 показать весь комментарий
Ответить
 
и что дальше?))) выберем что то лучше, типа парасюка или ляшка? у нас хоть раз было нормальное правительство? нужно начинать с себя, какой народ, такое и правительство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один политолог сказал
- Политиков, как и использованные памперсы надо менять почаще, пока не завонялись.
И я с ним согласен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давай менять каждую неделю и что это даст. первый год президент любой страны входит в курс дел, а провести реформу это как минимум еще 3-5 лет, а в украие каждое дерьмо называет себя политологом, особенно на 112м канале
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волкер, собери весь этот сброд..они сами себя выбирали..и в гуантамо...много интересного узнаешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно узнать, какие политики каким политикам должны поступиться узкопартийными интересами для сохранения территориальной целостности Украины? Желательно пофамильно.
И, если политики не хотят поступаться этими узкопартийными интересами для сохранения территориальной целостности Украины, то что с ними можно делать? одевать электронный браслет, как на онищенко, дать им денег на залог, как розенблату, или просто можно пристрелить, как бешеную собаку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши политики совершают много ошибок. Жаль что они не саперы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё это ни о чём.Важно,как видит Волкер саму суть сохранения территориальной целостности.Если это подразумевает впихивание нам лугандонов,особый статус и изменение Конституции-то идёт лесом такое "сохранение",и в таком случае даже хорошо,что депутаты не спелись,и будет огромное сопротивление такой идее
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине политик - это не профессия, это хобби для безнравственных и необразованных людей. Еще никогда в Украине не было настолько низкого образовательного и культурного уровня правящей верхушки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господин Волкер , не могли бы вы объяснить , что в вашем понимании "политсилы " ?
Это клубы по-интересам , которые 26 лет разворовывают страну , или вы что-то другое имели в виду ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично мне , "як пересічній " глубоко наплевать на целостность государства , которого никогда не существовало ! Нет государства , значит нет и целостности , нет единого народа , значит на хер мне нужны жители Донбасса - предатели и коллаборанты ! Я не хочу быть единым народом с такими тварями ! Мне не нужно количество , я всегда ценила качество !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позвольте с Вами не согласиться.Нельзя так беспечно относиться к целостности.С такими настроениями Украину порвут на части.Я полтора года провёл на Донбассе и скажу, что народ там в основном, как говорится, "куда ветер дует".Трагедия Донбасса и Крыма началась не вчера.Грёбаные политики, начиная с 90-х, действовали по принципу: разделяй и властвуй.Делили, суки, на запад и восток и доделились.А сейчас пожинаем плоды.И, кстати, те, кто сейчас сидят во властных кабинетах, принимали в этом непосредственное участие, т.к. политсилы и рожи, в них присутствующие, практически не поменялись.Только менялись властью и оппо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такие же долбени , которым на всё , кроме " корыта " , наплевать ,, ( и на целостность государства в том числе ) , и сидят нынче в парламенте .!! . Расскажи о том что тебе наплевать на государство тем парням , которые сейчас сидят под пулями , как раз и защищая целостность государства ,, дура млять . !. Хоть бы немного башкой думала что пишешь . ! Сколько тебя тут не читаю , каждый твой пост просто " шедевр " !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Волкер акцентировал внимание на необходимости поддержания людей, проживающих на временно оккупированных территориях,Источник: https://censor.net.ua/n448987

Так возьмине их на содержание,может они очередной референдум проведут и к США присоединят свои лугандоны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И это человек Макейна? Он что перепутал х.. с пальцем? узкопартийные интересы и личные амбиции это как и что закрыть глаза всей стране на коррупцию, мародерство, нищету народа да и на недовольство всей страны к этой власти? Он по-моему охерел, если я правильно его понял!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские политсилы должны поступиться узкопартийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны, - Волкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти