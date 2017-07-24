 Украинские политсилы должны поступиться узкопартийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны, - Волкер

Об этом на встрече с народными депутатами заявил специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
В начале встречи Волкер, который только что вернулся из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, поделился своими впечатлениями от поездки: страшный конфликт в горячей фазе, а не замораживании, как это воспринимают на Западе. Инфраструктура разрушена, миссия ОБСЕ не имеет доступа на неподконтрольные Украине территории, режим прекращения огня постоянно нарушается. Он также сообщил, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации.
Волкер акцентировал внимание на необходимости поддержания людей, проживающих на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они важны для Украины.
Также он обратил внимание участников встречи, что для возвращения территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные персональные амбиции на второй план.
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Да может и спровоцировать.... но если об этом говорить ГРОМКО то провокатор останется без КОЗЫРЯ неожиданности
ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!!
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политолухи» муссируют вопрос об "открытом или закрытом
переломе" (то бишь - об «открытых или закрытых списках»). Это все очередной лохотрон. Никаких списков! Каждый депутат должен избираться персонально на своем
округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат. И, конечно, возможность отзыва депутата за невыполнение предвыборных обещаний (с четкой
процедурой!). Только в этом случае можно будет говорить о какой-то
"свободе" для депутата и надеяться на изменение ситуации в стране.
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Рыба гниёт с... Фигню кто-то придумал про рыбу...
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называют себя «партиями», торгуют голосами своих избирателей, протягивая в парламент по «спискам» тех, кто больше заплатит. Только персональное избрание каждого депутата, независимо от того партиец он или нет! Придумав существующую «партийную» систему выборов олигархи, которые содержат все эти партии, отсекли пути в
политику Украины для новых не связанных с олигархами людей.
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Нам нужен Украинский YouTube, не зваисимый от настроений кремля.
Шановний Петре Олексійовичу! В інформаційній російсько-українській війні дуже важливе значення має відео-сервіс YouTube американської компанії Google. На жаль, російський офіс YouTube має повноваження по модерації не тільки російських, а й українських YouTube-каналів.
Останні кілька тижнів ми спостерігаємо масову атаку на проукраїнські канали. Деякі канали заблоковані, багато каналів отримали попередження без детального пояснення причин. Це обмежує наші права на свободу слова думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також поширення інформації, що закріплено в статті 34 Конституції України.
Просимо Вас, як гаранта додержання прав і свобод людини і громадянина, вплинути на ситуацію. Зокрема, пропонуємо такі варіанти вирішення проблеми:
1. Звернутися до американської компанії Google з тим, щоб повноваження по модерації українських YouTube-каналів були передані з російського офісу в український офіс Google. При чому, це має стосуватися і російськомовних українських YouTube-каналів;
2. Розглянути можливість внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», якими зобов'язати іноземні компанії розміщувати сервера з даними українців в Україні. По аналогії, як це вже зроблено в Росії. Це виключить можливість розміщення персональних даних та іншої інформації громадян України на серверах в російських дата-центрах.
https://petition.president.gov.ua/petition/38690
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В Югославії теж була гуманітарна катастрофа. Що зробила коаліція?
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Вот ЭТО я понимаю - поступиться узкопартийными интересами.
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Да судя по рейтингам ВР АП и Порошенка - большинство народа Украины тоже ее разделяет.
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Кто красивей сказку про быстрое процветание расскажет, а главное - всё будет достигнуто очень просто, за тем народ и пойдёт...
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- Политиков, как и использованные памперсы надо менять почаще, пока не завонялись.
И я с ним согласен.
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И, если политики не хотят поступаться этими узкопартийными интересами для сохранения территориальной целостности Украины, то что с ними можно делать? одевать электронный браслет, как на онищенко, дать им денег на залог, как розенблату, или просто можно пристрелить, как бешеную собаку?
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Это клубы по-интересам , которые 26 лет разворовывают страну , или вы что-то другое имели в виду ?
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Так возьмине их на содержание,может они очередной референдум проведут и к США присоединят свои лугандоны.
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