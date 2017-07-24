 "Волю Віталію Марківу", - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты прибыли под посольство с транспарантами на украинском и итальянском языках, где требовали освобождения Виталия Маркива.
Позже, протестующие зажгли фаера. Из здания посольства вышел его работник и взял письменное требование участников акции.
задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
696 9
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(108)
"Кто вам дал право ломать чужую собственность?" - участникам акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" в Козине не дали демонтировать заграждения, произошла потасовка. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(125)
Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(35)
Под Радой произошли стычки митингующих и правоохранителей: "Стоять, бл#дь! Остановите людей". ВИДЕО+ФОТО(326)
"Депутатов под закон": под Радой проходит митинг с требованием отмены неприкосновенности. ВИДЕО+ФОТО(69)
Родственники украинских заложников Кремля пикетируют саммит Украина-ЕС с требованием усилить работу по освобождению пленных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить