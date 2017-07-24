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Все про:Италия (839) посольство (432) Национальная гвардия (1215) Олег Богачук (563)

 "Волю Віталію Марківу", - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 24 июля активисты пикетировали посольство республики Италии с требованием освободить арестованного в Италии бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста возле Славянска в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты прибыли под посольство с транспарантами на украинском и итальянском языках, где требовали освобождения Виталия Маркива.

Позже, протестующие зажгли фаера. Из здания посольства вышел его работник и взял письменное требование участников акции.

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 01

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 02

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 03

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 04

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 05

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 07

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Волю Віталію Марківу, - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии 08

Напомним, Виталий Маркив задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.


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не тольо кацапы но уже и макаронники им подмахивают
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А нацгвардейцев то сколько!!! И че - не на фронте? Молодые, здоровые, это вам не мужики сельские в 50 лет - ветераны АТО. Как-то оно - не так! Не находите?
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макаронники в целом всегда были прокацапские
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Берлускони просто тоже подростков любит. Правда девочек. Вот в своё время и сошлись близко с педофил педофилычем. А Берлускони - это ж целая сеть медиа, которые легко могут оватнить не то, что Италию, а и соседние страны.
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Почему форма нацгвардии так похожа на форму кацапских военных?
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Чтобы не переодеваться, есть уже опыт беркутят.
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Макаронникам похуй..поверь..на Украину, и поцов с файерами... Ну не любят люди подмахильников жидовских...
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Молодцы ребята,помогайте друг другу,держитесь вместе ,тогда вы сила! А вместе с народом-смерчь!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Волю Віталію Марківу", - под посольством Италии требовали освободить арестованного бойца Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТО
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