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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1688) ВМС (547) корабль (905) Одесса (5749) Гоф Джудит (17)

 Украина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики, – посол Гоф

турчинов гоф

Прибытие эсминца Военно-морских сил Великобритании "Duncan" в Одессу демонстрирует поддержку Украины со стороны Лондона, отметила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Эсминец "Duncan" вместе с фрегатом ВМС Турции "Yildirim" прибыл в порт Одессы с визитом постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2).

Посол Великобритании Дж.Гоф выразила надежду, что такие визиты будут происходить и в будущем."На мой взгляд, это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании", - сказала она.

"Украина для нас в сфере внешней политики является приоритетом. Потому что ваша безопасность - это безопасность Европы, и это наша безопасность", - сказала Дж.Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца "Duncan".

По информации Минобороны, с 24 до 27 июля в порту Одессы продолжается визит в Украину постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) в составе эсминца "Duncan" и фрегата ВМС Турецкой Республики "Yildirim". Поход возглавляет коммодор Джеймс Морли.

В ходе визита американские и турецкие военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа "Passex".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор боевику из Британии - это "мощный посыл" сторонникам "ЛДНР", - посольство Украины в Лондоне
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А ординці стверджують що Україна вже набридла Европі.
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"...Не зважаючи на нестабільну ситуацію у Європі, Франція та Німеччина роблять усе можливе, аби вирішився конфлікт на Донбасі. Проте, політики цих держав заявляють, що вже втомилися від України, яка для вирішення внутрішнього конфлікту не робить нічого, та ще й маніпулює Мінським процесом.
Таку думку в ефірі програми «HARD з Влащенко» (в ефірі о 19:30 - 20:30) на телеканалі ZIK висловив народний депутат України, екс-голова Донецької ОДА Сергій Тарута.
Тарута ординець? Розсмiшили....
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А я как житель Украины, считаю что ваше место на параше..продажные твари...приют для беглой писдоты
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Да да да. "Мы будем иметь вас ввиду!"...
Никому, кроме самой Украины, Украина не нужна.
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мадам, с таким лицом слушают рассказы многодетной матери представители "Красного креста"(полумесяца) где нибудь в Могадишо..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики, – посол Гоф
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