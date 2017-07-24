EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  163  6
Материалы по теме:
Все про:партия (412) уголовное дело (2309) Корчак (139) НАПК (477)

 В отношении отчетности 5 партий НАПК направило материалы в полицию, - Корчак

напк

Материалы в отношении 5 политических партий в связи с подачей недостоверных сведений финансовой отчетности направлены в Национальную полицию Украины.

Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня по материалам НАПК открыто 8 уголовных производств и направлены в Нацполицию материалы относительно 5 политических партий. Производства открыты на основании выявленных недостоверных сведений во время анализа финансовых отчетов: статья 159-1 (предоставление заведомо недостоверных сведений в финансовом отчете партии) Уголовного кодекса", - сказала Корчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шести парламентским партиям выделено более 100 млн грн госфинансирования на 3 кв. 2017 г., - НАПК

По ее словам, были проанализированы "тысячи" отчетов политических партий об имуществе.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наверно труселя кто-то купил за партийную денешку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не.... там наоборот....Они же штрафуют те партии, которые на получают бюджетной поддержки....В прошлый раз штрафовали за то что неправильно взносы платили. А для того что бы их правильно заплатить разве результаты анализов не нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении отчетности 5 партий НАПК направило материалы в полицию, - Корчак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти