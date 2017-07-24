 В отношении отчетности 5 партий НАПК направило материалы в полицию, - Корчак

Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодня по материалам НАПК открыто 8 уголовных производств и направлены в Нацполицию материалы относительно 5 политических партий. Производства открыты на основании выявленных недостоверных сведений во время анализа финансовых отчетов: статья 159-1 (предоставление заведомо недостоверных сведений в финансовом отчете партии) Уголовного кодекса", - сказала Корчак.
По ее словам, были проанализированы "тысячи" отчетов политических партий об имуществе.
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