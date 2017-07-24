НАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников, - Корчак.

"В целом на сегодня длится проверка 225 е-деклараций. Первые 22 проекта решений о результатах проверки топ-чиновников обнародованы на нашем сайте, с ними можно ознакомиться", - сказала Н.Корчак в интервью "Юридическому вестнику Украины", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины.
При этом, по ее словам, проекты решений, которые предложил соответствующий департамент и его координатор, замглавы НАПК Руслан Радецкий, оказались юридически необоснованными, "особенно относительно судебного обжалования, общего характера, без конкретизации объяснений и мотивации, поэтому эти решения о результатах не принятых".
"Теперь рабочая группа уже наработала "модельное" решение, которое предоставит результатам проверки четкой формы, чего, к сожалению, сейчас нет", - добавила Н.Корчак.
Глава НАПК отмечает, что при оценке результатов декларирования следует считаться с тем, что оно прежде всего должно работать как предохранительный механизм, направленный на недопущение коррупционных правонарушений.
"В этом его основная суть: декларирование создает условия для невозможности получения неправомерных доходов и их использования. Такая прозрачность и демократичность влияет на уменьшение терпимости к совершению коррупционных действий и на политическую ответственность. Ведь публичное декларирование позволяет теперь избирателю оценить правдивость и ответственность каждого избранника", - подчеркнула Н.Корчак.
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Бо вы, скотское царство, будете три года муму ипать , за народные деньги
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Мабуть, в коаліції лишився тільки Парубій, а інші 225 депутатів знаходяться там на пташиних правах. От НАПК і підключили, так би мовити, щоб краще голосувалось на наступній сесії.
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А у меня вопрос к главе (НАПК),а Вам арифмометр уже выдали? Если не курсе то это такой аппарат,ну почти компьютер на нем работали бухгалтера еще в далекие 60- 70 года.Самое главное там простота управления,не требуется никаких программ,зависать ничего не будет.
И Вы красиво подсчитаете, сколько нарисовали себе премий за тяжкий труд. Как у В.С.Высоцкого: "Он что-то там сложил,потом умножил,под итожил" и аппарат сразу покажет кто на сколько,помог освободить бюджет Украины.Простота вещь неоспоримая.Удачи Вам мадам!
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