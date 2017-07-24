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 НАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников, - Корчак

корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) производит проверку 225 электронных деклараций об имуществе и доходах высокопоставленных чиновников, первые 22 проекта решений о результатах проверки уже обнародованы, заявляет глава ведомства Наталья Корчак.

"В целом на сегодня длится проверка 225 е-деклараций. Первые 22 проекта решений о результатах проверки топ-чиновников обнародованы на нашем сайте, с ними можно ознакомиться", - сказала Н.Корчак в интервью "Юридическому вестнику Украины", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины.

При этом, по ее словам, проекты решений, которые предложил соответствующий департамент и его координатор, замглавы НАПК Руслан Радецкий, оказались юридически необоснованными, "особенно относительно судебного обжалования, общего характера, без конкретизации объяснений и мотивации, поэтому эти решения о результатах не принятых".

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"Теперь рабочая группа уже наработала "модельное" решение, которое предоставит результатам проверки четкой формы, чего, к сожалению, сейчас нет", - добавила Н.Корчак.

Глава НАПК отмечает, что при оценке результатов декларирования следует считаться с тем, что оно прежде всего должно работать как предохранительный механизм, направленный на недопущение коррупционных правонарушений.

"В этом его основная суть: декларирование создает условия для невозможности получения неправомерных доходов и их использования. Такая прозрачность и демократичность влияет на уменьшение терпимости к совершению коррупционных действий и на политическую ответственность. Ведь публичное декларирование позволяет теперь избирателю оценить правдивость и ответственность каждого избранника", - подчеркнула Н.Корчак.

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Выкиньте в сеть..и вам нормальные люди за бесплатно, все на пиксели разложат..за неделю..
Бо вы, скотское царство, будете три года муму ипать , за народные деньги
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Интересно почём в среднем проверка одной декларации получаИтсИ? С учётом премий антикоррупционных ударников.
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І валцмана теж? Нажитиє нєпасільним трудом фабрікі.
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Не хитай буду,бо хуйло знову заарештує кондитерські фабрику.
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Какая самоотверженность на работе. Срочно выписать два, нет три, нет четыре оклада в качестве премии.
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НАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников, - Корчак.

Мабуть, в коаліції лишився тільки Парубій, а інші 225 депутатів знаходяться там на пташиних правах. От НАПК і підключили, так би мовити, щоб краще голосувалось на наступній сесії.
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Источник: https://censor.net.ua/n448980
А у меня вопрос к главе (НАПК),а Вам арифмометр уже выдали? Если не курсе то это такой аппарат,ну почти компьютер на нем работали бухгалтера еще в далекие 60- 70 года.Самое главное там простота управления,не требуется никаких программ,зависать ничего не будет.
И Вы красиво подсчитаете, сколько нарисовали себе премий за тяжкий труд. Как у В.С.Высоцкого: "Он что-то там сложил,потом умножил,под итожил" и аппарат сразу покажет кто на сколько,помог освободить бюджет Украины.Простота вещь неоспоримая.Удачи Вам мадам!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников, - Корчак
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