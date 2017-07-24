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 Политика Украины
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Все про:Кремль (492) переговоры (3416) минские соглашения (2253)

 Переговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений

переговоры

в соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко, Президента РФ Владимира Путина, Федерального канцлера Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона в формате "нормандской четверки

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора в нормандском формате.

"Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ. После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"
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И какой вывод? Выразили глубокую озабоченность?
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Дырявые начали прозревать, что кацапня ими подтерла свою жопу после "Крымнаша".
Скоро наверное прозреют и на счет того, что делают с использованной подтирачкой.

Переговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений - Цензор.НЕТ 7555
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11 - независимость, 18-присоеденение, ублюдки кацапские, Майдан им мешал .
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В кремлядской педерации все еще на устах ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ, хотя югом там и не пахло. Сразу видно хотели оттяпать кусок от Харькова до Одессы.
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Так и с Гитлером - торговали до последнего....
Переговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений - Цензор.НЕТ 8251 Радио Свобода‏Подлинная учетная запись @SvobodaRadio 20 мин.20 минут назад
Пресс-секретарь ЕС: новые санкции США против России должны учитывать интересы Европы https://www.svoboda.org/a/28635388.html

Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы. По данным Financial Times, если Вашингтон одобрит санкции в нынешнем виде, Евросоюз может признать эти меры недействительными на своей территории.

Переговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений - Цензор.НЕТ 8870



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не втянись в войну американцы, то европейцы до сих пор зиговали бы неистово..
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не хвакт..насправді більшого дурня ніж адік важко уявити..забагато життів його дурість забрала, та спровокувала низку етнічних конфліктів по усій Європі..
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https://comments.ua/world/589847-v-rossii-proizoshla-avariya.html
На одной из крупнейших атомных электростанций России - Ленинградской АЭС, произошла авария, в результате которой зафиксирована утечка радиации.
Об этом сообщает «Эхо Москвы».
По данным журналистов, авария произошла на втором энергоблоке, около 13:50: в турбинном зале треснула труба, отводящая пар от реактора.
В результате радиоактивный газ заполнил помещение, но вскоре вышел за пределы электростанции. После этого второй энергоблок Ленинградской АЭС был остановлен вручную.
В настоящее время электростанции работают три энергоблока.
Как заявили эксперты, по их мнению, выброс пара был радиоактивным, поскольку контур охлаждения реактора поступает отработанный пар.
Ветер унес облако с радиоактивным паром в сторону Эстонии и Финляндии.
Как заявил директор АЭС Владимир Перигуда, что обстановка в районе станции спокойная.
В свою очередь, Владимир Садовский глава администрации города Сосновый Бор, в котором расположена электростанция, опубликовал видеообращение, в котором призвал население не поддаваться панике.
Как известно, Ленинградская АЭС расположена в 80 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива и считается одной из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе России.
Как сообщали «Комментарии», ранее аварийная ситуация возникла на атомной электростанции во Франции: на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, после которого начался пожар. К счастью, оба происшествия не затронули атомные реакторы французской АЭС.
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атомные станции со временем придется МАГАТЭ брать под контроль, а в конечном итоге консервировать..
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Нет на Эхо Москвы такой новости.Не надо опускаться до уровня "Ну что там у кацапов?"
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ну это для кисельного пользователя, нам что ли не знать лживую их душонку.
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Интересное решение для рекламы. Другие бы так сделали и в Киев было бы ещё на что посмотреть и восхититься туристам
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с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", -Источник: https://censor.net.ua/n448979 - тобто - "мінські угоди" вересня 2014 вже офіційно скасовані ?
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А как быть с новым названием "малороссии" ? эту куитень в Минских соглашениях что-то не упоминают. По факту мы можем вынести к херам весь лугандон и это сейчас не будет нарушением Минских
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вот и поговорили. Серьезные сбои конечно же со стороны Украины. Хуг и Апакан как обычно сказали : 'стреляли .... " Макрон сказал "подтвердили динамику совместной работы ". Это новые фразы нового политика вместо " выразили серьезную обеспокоенность". Пеця там, тоже щось ляпнув. Ждем еще дежурную фразу Меркель....
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Украина тоже признаёт эти сбои и уверенна ,что ситуацию может разрулить только США!
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так хуйлу же было в дойчланде сказано чтобы они ровно на бутылке сидело и не рыпалось. а сейчас русня морозиться начинает.
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Да пишіть вже , що це дойчланд міцно сидить в Хуйла на бутылке на газовій голці ... і злазити з неї не збирається !
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Этими качелями на дамбасе отвлекают внимание от Крыма, Ес и СшА уже даже глубокой обеспокоенности о Крыме не выражают, ясно что лугандон рашке не нужен, а нужен очаг нестабильности внедрённый в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений
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