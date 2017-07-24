 Переговоры в нормандском формате: Кремль заявляет о "серьезных сбоях" с реализацией минских соглашений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора в нормандском формате.
"Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ. После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - сказано в сообщении.
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Скоро наверное прозреют и на счет того, что делают с использованной подтирачкой.
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Радио СвободаПодлинная учетная запись @SvobodaRadio 20 мин.20 минут назад
Пресс-секретарь ЕС: новые санкции США против России должны учитывать интересы Европы https://www.svoboda.org/a/28635388.html
Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. ЕС считает, что они противоречат интересам стран Европы. По данным Financial Times, если Вашингтон одобрит санкции в нынешнем виде, Евросоюз может признать эти меры недействительными на своей территории.
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На одной из крупнейших атомных электростанций России - Ленинградской АЭС, произошла авария, в результате которой зафиксирована утечка радиации.
Об этом сообщает «Эхо Москвы».
По данным журналистов, авария произошла на втором энергоблоке, около 13:50: в турбинном зале треснула труба, отводящая пар от реактора.
В результате радиоактивный газ заполнил помещение, но вскоре вышел за пределы электростанции. После этого второй энергоблок Ленинградской АЭС был остановлен вручную.
В настоящее время электростанции работают три энергоблока.
Как заявили эксперты, по их мнению, выброс пара был радиоактивным, поскольку контур охлаждения реактора поступает отработанный пар.
Ветер унес облако с радиоактивным паром в сторону Эстонии и Финляндии.
Как заявил директор АЭС Владимир Перигуда, что обстановка в районе станции спокойная.
В свою очередь, Владимир Садовский глава администрации города Сосновый Бор, в котором расположена электростанция, опубликовал видеообращение, в котором призвал население не поддаваться панике.
Как известно, Ленинградская АЭС расположена в 80 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива и считается одной из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе России.
Как сообщали «Комментарии», ранее аварийная ситуация возникла на атомной электростанции во Франции: на АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, после которого начался пожар. К счастью, оба происшествия не затронули атомные реакторы французской АЭС.
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ну все пеця уже агитирует за себя на следующие выборы)))
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на бутылкена газовій голці ... і злазити з неї не збирається !
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