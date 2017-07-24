 Каратистка Гаврилова завоевала для Украины 8 "золото" на Дефлимпиаде-2017

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Спортсменка из Полтавы заняла первое место в разделе "кумите", выиграв финальное противостояние за "золото" в весовой категории до 55 кг у россиянки Наибы Алиевой (1:0).
В активе украинской сборной уже 37 медалей - 8 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых.
Дефлимпийские игры-2017 продлятся до 30 июля.
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