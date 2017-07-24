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 Каратистка Гаврилова завоевала для Украины 8 "золото" на Дефлимпиаде-2017

дефлимпиада

Каратистка Вита Гаврилова пополнила копилку сборной Украины на XXIII летних Дефлимпийских играх в турецком городе Самсун 8-й золотой наградой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спортсменка из Полтавы заняла первое место в разделе "кумите", выиграв финальное противостояние за "золото" в весовой категории до 55 кг у россиянки Наибы Алиевой (1:0).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинец Коростылев завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе. ФОТО

В активе украинской сборной уже 37 медалей - 8 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых.

Дефлимпийские игры-2017 продлятся до 30 июля.


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За то что завалила козломордую надо считать два золота.
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Жаль,что не убила. Это было бы знаком. Как Пересвета с Челубеем.
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Достаточно показательно, что Гаврилова прибила Алиеву, или Вита Наибу .
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*слушала* Гимн Украины в исполнении, впечатлило. Команда просто супер
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молодец. И золото взяла и кацапке харю начистила.
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Цензор з яких це пір баба з ім'ям Наіба і прізвищем Алієва стала росисянкою? Пишіть вже так і так перемогла громадянку Ряхи, нах. ображати спортсменів?!...
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Цензор.НЕТНовостиСпортКаратистка Гаврилова завоевала для Украины 8 "золото" на Дефлимпиаде-2017
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