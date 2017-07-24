 Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
"На сегодняшний день он является подозреваемым по делу, идет досудебное следствие. Проводятся определенные следственные действия, его допрашивали, осматривали", - подчеркнул он.
В.Агеев подозревается по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или организации). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Адвокат отметил, что сразу после задержания, в конце июня, Северодонецкий городской суд Луганской области избрал В.Агееву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, и сейчас российский военнослужащий находится в Старобельском СИЗО Луганской области.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.
Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".
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Jul. 24th, 2017 at 2:04 PM
Всё лучшее детям! Именно с таким девизом сейчас в "процветающей" ЛНР проходят летние каникулы в детских лагерях, где школьников учат убивать проклятых бандеровцев. В лучших традициях совковых развлечений, школьник с РПГ наперевес, должен имитировать бой с "захватчиками". Вместо того, что бы отправится на отдых на море или в горы, разбирают-собирают автоматы, учатся ходить строевым шагом, изучают тактику ДРГ.
Сепаратистский информационный ресурс NewsFront опубликовал репортаж с одного из таких лагерей. Привожу вам несколько скринов с этого видео, которое размещать не буду, дабы не популяризировать террористический ресурс. Но и скринов достаточно, чтобы понять - детей лишают детства и готовят к забою.
Милитаризация детства в республиках идёт по образу и подобию гибридных соседей. У них так же, лагеря типа «патриот» растят путенюгентов, а Артек уже давно превратился в кузницу кадров для будущих войн.
Но, что хуже всего, детей не просто учат пользоваться автоматом и стрелять, а главное - ненавидеть Украину. Пахнущий с утра перегаром бравый инструктор, в прошлом бравый ополченец, в молодые, неокрепшие мозги вбивает нарратив о бандеровцах, карателях и распятых мальчиках в трусиках. И с каждым днём этот нарратив засаживается всё глубже и глубже в подсознание. В итоге, после освобождения оккупированных территорий, мы получим проблему на поколения вперед, с устоявшимся, враждебным мировоззрением. И с каждым годом этих поколений будет становиться все больше и больше.
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Вот и ихтамнет аГеев был захвачен в плен, когда пёр жителям Желобка три пакета муки, мешок сахара и десять пачек чая. А вы его в плен...
А подельника его...тоже миротворца-гуманиста, за ящик сгущёнки для обездолленых захеросских дибилоссов, вы, гады, вообще насмерть убили.
У, хунта проклятая! Низабудимнипрастим!!!
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