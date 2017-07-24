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 Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат

агеев

Задержанный в Луганской области российский наемник военнослужащий Виктор Агеев является подозреваемым в создании террористической группы или организации, сообщил его адвокат Виталий Воронко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"На сегодняшний день он является подозреваемым по делу, идет досудебное следствие. Проводятся определенные следственные действия, его допрашивали, осматривали", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко

В.Агеев подозревается по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или организации). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Действия Агеева квалифицируются как терроризм", - Грицак

Адвокат отметил, что сразу после задержания, в конце июня, Северодонецкий городской суд Луганской области избрал В.Агееву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, и сейчас российский военнослужащий находится в Старобельском СИЗО Луганской области.

Также читайте: "Я военнослужащий. Часть 65246", - взятый в плен на Донбассе Агеев подтвердил, что является контрактником армии РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 июня 2017 года у с.Желобок Славяносербского района украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующий военнослужащий ВС РФ по контракту В.Агеев.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".


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это хорошо. Но что там с теми удмуртскими чертями , которых на Херсонщине за жабры взяли и чуть взад русне не отдали?
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Просьба к солдатам ВСУ!!!! Старайтесь уничтожать а не брать в плен эту расиянскую нечисть!!!
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тут ты неправ трупы ватные молчат, а живая вата сливает все что знает взахлеб, а потом утилизируют ее в рашке за длиный язык. как фсб-шника ерофеева.
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7Кокс7 - тепер расєйську свинособаку, треба відправити на ПМЖ до виправної колонії в Західну Україну. на пєрєвоспітаніє.
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может и он финансировал?в военторге танки купил? создатель давно известен,и зовут его Хуйло, пора называть главного героя Лугандона
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Давайте ему вменим, незаконную разбивку клумб ...Цветник..хуле ..
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Интересно, если его посадят на 15 лет, а после выхода Алтай будет китайской территорией, китайцы ему гражданство дадут?
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дадут конечно этому калмыку бесплатное ярмо и кольцо в нос, чтобы привязывать легче было.
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Иногда жаль, что нет смертной казни. Оно заслужило.
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Под приезд маман было бы самое то. Урну с пеплом даже отдать можно было бы, чтоб в банке для погашения кредита могла предъявить.
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Ну поймали лоха кацапского. И обвиняют в организации диверсионной группы. Не понимаю... А как тогда насчет организаторов диверсионных "республик",сидящих в Киеве ? Или как понимать про ахметова,шишацкого,близнюка и т.д.? Для чего они собирались и ездили в Северодонецк после прихода юща к власти ? - И которого запугали.От чего и повременили до нынешнего времени.
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а что вы собственно знаете о нем? И кстати он приехал убивать, пускай отвечает как не лох
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Этот агеев подозревается в заражении планеты своим существованием. Как и его дебильная мамаша и миллионы остальных кацапских бешеных зверей.
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Дурак ты..пропутинская вата...(там снизу добавят эпитетов)... Нам нужны живые свидельствующие... Ты жжтоже в ожидании репараций😜
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Счастливое детство в ЛНР… Недодетство в недореспублике
Jul. 24th, 2017 at 2:04 PM

Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат - Цензор.НЕТ 7304
Всё лучшее детям! Именно с таким девизом сейчас в "процветающей" ЛНР проходят летние каникулы в детских лагерях, где школьников учат убивать проклятых бандеровцев. В лучших традициях совковых развлечений, школьник с РПГ наперевес, должен имитировать бой с "захватчиками". Вместо того, что бы отправится на отдых на море или в горы, разбирают-собирают автоматы, учатся ходить строевым шагом, изучают тактику ДРГ.

Сепаратистский информационный ресурс NewsFront опубликовал репортаж с одного из таких лагерей. Привожу вам несколько скринов с этого видео, которое размещать не буду, дабы не популяризировать террористический ресурс. Но и скринов достаточно, чтобы понять - детей лишают детства и готовят к забою.
Милитаризация детства в республиках идёт по образу и подобию гибридных соседей. У них так же, лагеря типа «патриот» растят путенюгентов, а Артек уже давно превратился в кузницу кадров для будущих войн.
Но, что хуже всего, детей не просто учат пользоваться автоматом и стрелять, а главное - ненавидеть Украину. Пахнущий с утра перегаром бравый инструктор, в прошлом бравый ополченец, в молодые, неокрепшие мозги вбивает нарратив о бандеровцах, карателях и распятых мальчиках в трусиках. И с каждым днём этот нарратив засаживается всё глубже и глубже в подсознание. В итоге, после освобождения оккупированных территорий, мы получим проблему на поколения вперед, с устоявшимся, враждебным мировоззрением. И с каждым годом этих поколений будет становиться все больше и больше. Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат - Цензор.НЕТ 4966
Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат - Цензор.НЕТ 2783
Российский наемник Агеев подозревается в создании террористической группы или организации, – адвокат - Цензор.НЕТ 6706
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Шо-то маловато ему вменяют... А незаконное пересечение границы? А покушение на убийство? Незаконный оборот оружия? Эти преступления должны рассматриваться по совокупности с терроризмом, а не поглощаться одно другим.
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Просто полный абзац! Выдумывают статьи ,долбни . для таких козлов одна статья - Ннаёмник ,терорист по международным законам наёмники в не закона ! Ты его хоть на кол посади , жрать не давай , врача не вызывай - он наёмник подох никто не осудит.
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Обычный исполнитель и не за царя ни веру ни правду, а за бабло. Повременно-отработанная субстанция. Вряд ли он был приближен ко-двору. Дворские за линию не ходят. Как ихние, так и наши. Отвечать субьекту правосудия в рамках и деяниях - по закону. Так положено в мировом пространстве. Сможем доказать - "прилежность-мальчика", тогда и флаг в руки, а не "подозревать". Слово мерзкое и не профессиональное..
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что то по фейсу не скажешь что он мог что то организовать просто убийца исполнитель и таких надо сажать да и всё нечего с таким дерьмом возится
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Если Ерофеев убит, то наверное надо посидеть на Сокирянах лет 20, подумать о жизни и философии. Так будет безопасней.
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О чём вы, фожиздобиндеровцы? Он же ж вам по чесному рассказал, как на исповеди, что россосийские ихтамнеты, ака военнослужащие армии РФ, чисто гуманитарно помогают всяким новоросским малороссам... или малоросским новороссам... там хрен разберёшь... короче кому-то из этих.
Вот и ихтамнет аГеев был захвачен в плен, когда пёр жителям Желобка три пакета муки, мешок сахара и десять пачек чая. А вы его в плен...

А подельника его...тоже миротворца-гуманиста, за ящик сгущёнки для обездолленых захеросских дибилоссов, вы, гады, вообще насмерть убили.

У, хунта проклятая! Низабудимнипрастим!!!
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в Украине уже давно нужно водить суд присяжных и пусть присяжными будут матери и вдовы убитых такими как этот ублюдок
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