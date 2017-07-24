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Все про:Кушнер (2) Россия (71532) Трамп (1275)

 "Ненадлежащих контактов не было", - Кушнер о связях с РФ

иванка

Зять Трампа заявляет, что не имел ненадлежащих контактов с россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, заявляет, что не договаривался с иностранными правительствами и не имел "ненадлежащих контактов" с россиянами во время избирательной кампании в США или в переходных период.

Кушнер, который является старшим советником Белого дома, написал об этом 24 июля в заявлении в комитеты Конгресса США. Обращение было обнародовано перед его планируемым выступлением на закрытом заседании сенатского комитета по разведке по его связей с Россией.

По словам Кушнера, он имел "видимо, четыре контакта с представителями России" во время кампании и переходного периода после того, как Трамп победил на выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть многое, о чем мы хотим знать", - конгрессмены требуют ответа от зятя Трампа о связях с РФ

"Ненадлежащих контактов не было. Я не полагался на российские средства для финансирования моей предпринимательской деятельности в частном секторе", - сказал он.
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Хабадному верить? Сплошная хуцпа - лжет внаглую!
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Шось сьогодні у Цензора з заголовками пруха. Такі перли видають - хоч стій хоч падай
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=== "Ненадлежащих контактов не было", - Кушнер о связях с РФ===

Все было по любви
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А надлежащих контактов с россией попросту не может быть, если это политики из стран уровнем повыше, чем сирия, иран или кндр. Любой контакт с рашкой для европейца или американца, это всё равно, что соприкосновение с прокажённым. Во всяком случае, репутационные потери налицо - иногда непоправимые.
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Їм насрати, коли бабла рашисткського вже стільки на ничці, що і правнукам хвате
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https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/24/jared-kushner-new-york-russia-money-laundering
Jared Kushner sealed real estate deal with oligarch's firm cited in money-laundering case

Donald Trump's son-in-law bought part of old New York Times building from Soviet-born tycoon, Guardian investigation into Russian money in NYC property market finds

Продажа была выявлена как представляющая потенциальный интерес в расследовании Роберта Мюллера, поскольку позднее Кушнер занял $285 млн на рефинансирование в Deutsche Bank, который участвовал в российских скандалах с отмыванием денег и чьи займы Трампу находятся на усиленном контроле
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- Какие контакты у вас с россиянами?
- Ничего ненадлежащего - только сексуальные!
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"Ненадлежащих контактов не было", - Кушнер о связях с РФ.

Работал только с презервативами.
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Поздно,Кушнер,Доник Младшой уже тебя сдал с потрохами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ненадлежащих контактов не было", - Кушнер о связях с РФ
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