=== "Ненадлежащих контактов не было", - Кушнер о связях с РФ===

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, заявляет, что не договаривался с иностранными правительствами и не имел "ненадлежащих контактов" с россиянами во время избирательной кампании в США или в переходных период.
Кушнер, который является старшим советником Белого дома, написал об этом 24 июля в заявлении в комитеты Конгресса США. Обращение было обнародовано перед его планируемым выступлением на закрытом заседании сенатского комитета по разведке по его связей с Россией.
По словам Кушнера, он имел "видимо, четыре контакта с представителями России" во время кампании и переходного периода после того, как Трамп победил на выборах.
"Ненадлежащих контактов не было. Я не полагался на российские средства для финансирования моей предпринимательской деятельности в частном секторе", - сказал он.
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Продажа была выявлена как представляющая потенциальный интерес в расследовании Роберта Мюллера, поскольку позднее Кушнер занял $285 млн на рефинансирование в Deutsche Bank, который участвовал в российских скандалах с отмыванием денег и чьи займы Трампу находятся на усиленном контроле
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- Ничего ненадлежащего - только сексуальные!
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Работал только с презервативами.
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