Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура
Ленинский районный суд Харькова в понедельник продлил меру пресечения экс-мэру г. Славянск Донецкой области Нели Штепе.
"Суд продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
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По словам собеседника агентства, обвиняемой дважды вызвали скорую: один раз - сразу после доставки в суд, второй - когда суд находился в совещательной комнате, однако госпитализация не потребовалась. После оглашения определения суда Н.Штепу доставили в СИЗО.
Как сообщалось, 20 и 21 июля заседания суда по делу Н.Штепы не состоялись. По словам адвоката Н.Штепы Дмитрия Марченко, это было связано с тем, что его подзащитную госпитализировали в областную больницу с гипертоническим кризом.
В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области заявили, что информации о резком ухудшении здоровья обвиняемой нет, и ее не доставили в суд из-за планового медицинского осмотра.
Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело Н.Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь дело экс-мэра Славянска слушается с начала четвертый раз.
Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 г. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
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Шо там не ясно?
Почему штепа еще не шьет рукавички?
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