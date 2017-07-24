 Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"Суд продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.По словам собеседника агентства, обвиняемой дважды вызвали скорую: один раз - сразу после доставки в суд, второй - когда суд находился в совещательной комнате, однако госпитализация не потребовалась. После оглашения определения суда Н.Штепу доставили в СИЗО.Как сообщалось, 20 и 21 июля заседания суда по делу Н.Штепы не состоялись. По словам адвоката Н.Штепы Дмитрия Марченко, это было связано с тем, что его подзащитную госпитализировали в областную больницу с гипертоническим кризом.В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области заявили, что информации о резком ухудшении здоровья обвиняемой нет, и ее не доставили в суд из-за планового медицинского осмотра.Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело Н.Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь дело экс-мэра Славянска слушается с начала четвертый раз.Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 г. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.