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Все про:прокуратура (3072) Штепа (82) Славянск (2597)

 Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура

штепа

Ленинский районный суд Харькова в понедельник продлил меру пресечения экс-мэру г. Славянск Донецкой области Нели Штепе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд продлил на 60 дней меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу Штепы снова не состоялось, срок ее ареста заканчивается через 4 дня

По словам собеседника агентства, обвиняемой дважды вызвали скорую: один раз - сразу после доставки в суд, второй - когда суд находился в совещательной комнате, однако госпитализация не потребовалась. После оглашения определения суда Н.Штепу доставили в СИЗО.

Как сообщалось, 20 и 21 июля заседания суда по делу Н.Штепы не состоялись. По словам адвоката Н.Штепы Дмитрия Марченко, это было связано с тем, что его подзащитную госпитализировали в областную больницу с гипертоническим кризом.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области заявили, что информации о резком ухудшении здоровья обвиняемой нет, и ее не доставили в суд из-за планового медицинского осмотра.

Как сообщалось, ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело Н.Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь дело экс-мэра Славянска слушается с начала четвертый раз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 г. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.




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Сколько уже эта мадам будет сидеть в СИЗО, может нет доказательств ее вины, а может и ждет выхода по закону Савченко.
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Штепа. Знакомьтесь - славянская сепаратистка. Кроме всего прочего - крышывальщица наркобизнеса Донецкой области. - Посадить не могут три года. - И это власть для людей ?
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дык она три года уже на нарах. какая разница в каком качестве?
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Большая.В справедливости суда и обвинений. От которого и зависит доверие народа. Ходить окольными путями - значит бояться правды. А если ты честный и сильный. То чего тебе бояться ?
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у педро "абязательства". Не может он садить сепаров.
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В чем проблема такого долгого суда?
Шо там не ясно?
Почему штепа еще не шьет рукавички?
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Непрушная эта Штепа - из тысяч и тысяч негодяев нары греет только она да Ефремов может барыги им нехило доплачивают,чтобы хоть кого-то можно было в суде показать ...
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А я думал - уже выпустят. Хорошо, что не поспорил. Шоу продолжается?
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а кого вообще шоколадные власти посадили, кроме добробатов? то же и с кернесом. и ахмета не трогают.
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Я бы эту курву даунбасовскую в урановую шахту кинул лет на 15!
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ее не доставили в суд из-за планового медицинского осмотра.Источник: https://censor.net.ua/n448975. плановый медосмотр, плановые спа-процедуры, что еще по плану?
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ерунда эта беловолосая курица, вот подождём заявление госдепа - говорят готово решение об снижение пенсии рассеискому штату.
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Она походу ценный свидетель под охраной... И прибить нельзя, и кормить накладно.. П
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Давно пора эту шкуру определять в колонию рукавицы шить, а не кормить задаром. Кому-то же она выгодна в статусе не осужденной, а лишь подозреваемой?
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Та когда эту ведьму кацапскую уже посадят за терроризм лет на 30. Сколько можно украинскому правосудию с этой ведьмой панькаться, народные деньги на суды просирать ?
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А після відсидки, по уже встановленій традиції, депутатом у ВР?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура
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