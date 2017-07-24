 "Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Это прямой диалог ради конкретных действий", - отметил Макрон. По его словам, лидеры Германии, Франции, России и Украины подтвердили динамику совместной работы по вопросу выхода из кризиса на востоке Украины и прекращения войны на Донбассе.
Напоминаем, сегодня состоялись телефонные переговоры глав государств "нормандской четверки".
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Никогда так не было, чтобы никак не было!
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гы ! запоминайте новую фразу у нового политика ( это вместо глубокой обеспокоенности.
Вова тоже подтвердил динамику? он же тоже миротворец равный с вами ....
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