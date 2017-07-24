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 Политика Украины, За рубежом
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 "Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал в Twitter ход переговоров в "нормандском формате".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Это прямой диалог ради конкретных действий", - отметил Макрон. По его словам, лидеры Германии, Франции, России и Украины подтвердили динамику совместной работы по вопросу выхода из кризиса на востоке Украины и прекращения войны на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последние дни стали одними из самых кровавых в 2017 году", - Порошенко на переговорах нормандской четверки

Напоминаем, сегодня состоялись телефонные переговоры глав государств "нормандской четверки".
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ну это прорыв по сравнению с вечной обеспокоенной озабоченностью
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Дійсно, це вже не велике занепокоєння і всеосяжна зтурбованність !!!)))
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Ждёмс...с надеждой на мир и уйобывание рашистов из Украины.
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а что именно конкретного есть в этом разговоре?
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А кто показывает недоделанную работу? Все, что поступало и поступает в СМИ это лишь 10 - 20% от того о чем там договариваются... К сожалению конечно...
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да они ее уже сколько лет недоделанной делают.
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Прямой диалог - скем, с захером и плотвой?
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Бред на карусели и по кругу в миллионный раз ....
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Кто подтвердил динамику? Неужели и Путин и Порошенко тоже? Или у Меркельши динамика?
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шо сказать, почекаємо подробиці, але малоймовірно, що буде якийсь здвиг, хуйло злопамятне і не пробачить фіаско ні у франції, ні на саміті, тому далі треба чекати якісь пакості в стилі сам дурак, вавєнє таке свойствєнно
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Он у ЦК КПСС не работал раньше? Они были мастаки такие лозунги сочинять....
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нихера понятного не сказал... пустобрёх... видать...
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как же надо себя неуважать чтоб пазговаривать с хуилом
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В результате долгих, многочасовых переговоров четырёхсторонней контактной группы в нормандском формате, все члены группы пришли к общему соглашению, что лучше не стрелять, чем стрелять и мир, лучше чем война...
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Мне кажется что эти переговоры ни к чему не приведут. Надо под эгидой ООН собрать несколько десятков миллионов долларов и предложить их за голову Путина. Я думаю, если сумма будет приличной, кто-нибудь из охраны Путина начнет репу чесать.
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Несколько десятков млн долларов мы и сами можем собрать, но проблему ваты в головах у россиян устранение педофила не решит.
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Почему триколорные так любят самолайки, низкая самооценка ?
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Пусть было, как было-ведь как-нибудь было!
Никогда так не было, чтобы никак не было!
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"Якось воно та буде, ще ніколи так не було, щоб якось та не було".(с)Я. Гашек."Пригоди бравого вояка Швейка"
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Четыре года сплошного Пиз№ежа , они себя слышат Все было бы ничего, если бы люди не гибли
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подтвердили динамику совместной работы Источник: https://censor.net.ua/n448974
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гы ! запоминайте новую фразу у нового политика ( это вместо глубокой обеспокоенности.
Вова тоже подтвердил динамику? он же тоже миротворец равный с вами ....
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Лучше бы промолчал, чем заниматься словоблудием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Прямой диалог ради конкретных действий", - Макрон о прошедших переговорах в "нормандском формате"
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