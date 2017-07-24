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Все про:конвертцентр (358) Черновцы (390) ГФС (3058)

 Конвертационный центр с оборотом более 72 миллионов гривен ликвидирован в Черновцах. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр, офис которого располагался в Черновцах, с оборотом более 72 миллионов гривен.


Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

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Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные деньги компаний реального сектора экономики якобы за выполненные работы или приобретенные товары. После этого деньги перечислялись на счета подконтрольных физлиц и снимались наличными за вознаграждение в размере 10-12% от суммы проведенных операций.

Общий оборот конвертационного центра составил более 72 миллионов гривен.

В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято более 2,5 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью почти 42,5 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Конвертационный центр с оборотом более 72 миллионов гривен ликвидирован в Черновцах 01

Конвертационный центр с оборотом более 72 миллионов гривен ликвидирован в Черновцах 02


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Сколько этих центров по стране?Много тысяч.Эти видать не поделились,или конкуренты.
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Эти социалисты-пережиток прошлого,перекрашенные коммунисты.По этому у них ничего не получится.
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С таким оборотом средств,невозможно обойтись без тесного сотрудничества с банками,мэром,губернатором и даже президентом.Не говоря уже о ментах,нологовиках и прочей шушеры. Новость - фигня липовая. Для дурочков не понимающих,что не все так просто. Взять и открыть Конвертационный центр )) - Пойди открой.
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Скажу больше, центров с 3 лямами баксов оборота не бывает, это ответвление от чего то более крупного.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонвертационный центр с оборотом более 72 миллионов гривен ликвидирован в Черновцах. ФОТОрепортаж
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