Конвертационный центр с оборотом более 72 миллионов гривен ликвидирован в Черновцах. ФОТОрепортаж
Сотрудники налоговой милиции Киевской области ликвидировали конвертационный центр, офис которого располагался в Черновцах, с оборотом более 72 миллионов гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные деньги компаний реального сектора экономики якобы за выполненные работы или приобретенные товары. После этого деньги перечислялись на счета подконтрольных физлиц и снимались наличными за вознаграждение в размере 10-12% от суммы проведенных операций.
Общий оборот конвертационного центра составил более 72 миллионов гривен.
В результате проведенных четырех обысков было обнаружено и изъято более 2,5 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью почти 42,5 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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