 "Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, записи присланы инсайдером с оккупированных территорий на условии полной анонимности.
На данном этапе анализа записей трудно подтвердить или опровергнуть их аутентичность, но изложенная информация, как минимум, интересна и дополняет ранее установленные данные. Если верить записям, то российских военнослужащих заставляют сдавать паспорта в сейф и писать расписки, за невыполнение приказа могут даже уволить. Именно увольнения почему-то так боится голос на записи, что позволяет предположить его принадлежность к Вооруженным силам РФ.
"Алло, Вань, слушай, я сейчас с совещания еду, там приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня, они сказали будут увольнять просто…они расписки пишут, расписки в сейфе"
"К нам вчера ФСБ приезжало. Ж..па, короче надо ЛНР-овский паспорт делать, 5 человек было с ДНР-овскими паспортами, их отпустили, а нам по 2 тысячи штрафа всем…Пока по 10 тысяч давали он тебе скинул аванс…до 25-го числа вроде должны как…на днях"
Напомним, что 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
"Возможно, именно этот инцидент послужил катализатором активности ФСБ РФ и требованию ко всем российским военным сдать свои паспорта и получать паспорт "ЛНР". Этот шаг подтверждает дальнейшие намерения российского руководства отказываться от своих граждан, попадающих в плен на Донбассе", - отмечают авторы материала.
На днях мать Виктора Агеева при содействии украинской стороны и помощи журналиста "Новой газеты" Павла Каныгина прибыла в Украину и встретилась со своим сыном, пребывающим в украинском СИЗО.
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"русские своих не бросают" - это уже как издевательство
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террористовдобровольцев
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Еще в Донецке
Мокшанцев полно.Муж вернулся с рынка с впечатлениями:молодые тетки толстые,неухоженные,лосины+обтягив.футболка.Не знают,что такое нектарин)
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А.И.Солженицын
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Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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В случае чего сжигают тот самый сейф и не было никакого подразделения и никаких роисян. "Я тебя туда не посылал" в усовершенствованном варианте.
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Белорусские власти ведут торговлю с террористами.
В условиях экономической блокады «ДНР» и «ЛНР» со стороны Украины продукция десятковбелорусских предприятий попадает к сепаратистамчерез российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Подробности серого бизнеса белорусского государства - в расследовании «Белсата».
Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные: так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке «ДНР» примерно в 25%. Вместо пэтиного шоколада - "Коммунарка" :
Местные жители подтверждают большое количество белорусских товаров на полках супермаркетов Донецка и Луганска :
«Алкоголь, сыры, мясо глубокой заморозки… Причем до войны таких белорусских продуктов мы не видели - мясо или пиво белорусское… никогда! Этот поток уже потом ушел. Спрос на них сейчас очень большой - российские сильно уступают по качеству и цене», - рассказала жительница Луганска.
Есть ещё те, кому оно бацька?
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