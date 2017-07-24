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 "Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе. АУДИО

Сегодня, 24 июля, в распоряжение международного разведывательного сообщества InformNapalm поступили аудиозаписи, на которых зафиксированы голоса, обсуждающие новый приказ: в обязательном порядке сдать паспорта всем россиянам, которые воюют в составе бандформирований "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, записи присланы инсайдером с оккупированных территорий на условии полной анонимности.

На данном этапе анализа записей трудно подтвердить или опровергнуть их аутентичность, но изложенная информация, как минимум, интересна и дополняет ранее установленные данные. Если верить записям, то российских военнослужащих заставляют сдавать паспорта в сейф и писать расписки, за невыполнение приказа могут даже уволить. Именно увольнения почему-то так боится голос на записи, что позволяет предположить его принадлежность к Вооруженным силам РФ.




"Алло, Вань, слушай, я сейчас с совещания еду, там приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня, они сказали будут увольнять просто…они расписки пишут, расписки в сейфе"




"К нам вчера ФСБ приезжало. Ж..па, короче надо ЛНР-овский паспорт делать, 5 человек было с ДНР-овскими паспортами, их отпустили, а нам по 2 тысячи штрафа всем…Пока по 10 тысяч давали он тебе скинул аванс…до 25-го числа вроде должны как…на днях"

Напомним, что 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.

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"Возможно, именно этот инцидент послужил катализатором активности ФСБ РФ и требованию ко всем российским военным сдать свои паспорта и получать паспорт "ЛНР". Этот шаг подтверждает дальнейшие намерения российского руководства отказываться от своих граждан, попадающих в плен на Донбассе", - отмечают авторы материала.

Напомним, как сообщило ранее Главное управление разведки Минобороны Украины у российских военных на Донбассе изымают личные документы и заставляют их получать "паспорта "ДНР".

На днях мать Виктора Агеева при содействии украинской стороны и помощи журналиста "Новой газеты" Павла Каныгина прибыла в Украину и встретилась со своим сыном, пребывающим в украинском СИЗО.
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паспорта сдать и на большой палец ноги сразу бирочку надеть с номерком!
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было бы неплохо, если бы они еще и сразу сожгли себя в крематориях нахер
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ихтамнет и никогда и не было в этой жизни....
"русские своих не бросают" - это уже как издевательство
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На фото процесс отбора паспортов у российских террористов добровольцев

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Просто впереди предстоит КРУПНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ МОХНОРЫЛЫХ.. ВСУ должны быть в полной боеготовности !!!
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Helen‏ @HeleneHelene5 23 июл.

Еще в Донецке

Мокшанцев полно.Муж вернулся с рынка с впечатлениями:молодые тетки толстые,неухоженные,лосины+обтягив.футболка.Не знают,что такое нектарин)
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И станут они без знаков отличия своей страны, звания, как бандиты с большой дороги. Их даже в России их презирают и стесняются. И похоронят их без почестей, без салютов, без лишнего шума, просто закопают в придорожных канавах, и никто не будет убиваться, и проливать слезы. Жили как свиньи и умерли как свиньи. Одним словом россияне или просто русские свиньи
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Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.
А.И.Солженицын
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чтот не припомню, шоб у бибизян были паспорта)))
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Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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гады собираются нападать, чтобы на трупах не было рос. паспортов.
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Теперь уж точно ихтамнеты и даже нафуйвынады.........для своей убогой родины парашки.
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Даю совет казломордые кацапы! Не в сейф паспорта сдавайте, а в жопы свои запихивайте, чтобы потом опознание легче проводить было перед вашей утилизацией!
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А если учесть что почти у всех ЛИПОВЫЕ документы ЛУГАНДОНИИ с вымышленными фамилиями.... И НИКТО НЕ УЗНАЕТ где могилка твоя...
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"обратной дороги нет" (4 серия. небыло никаких ванюшок)
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хуже. русня это лагерная пыль и грязь на сапогах вертухаев.
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нету таких граждан россии... и страны такой нету... есть хуйлостан...
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Нужно кацапам предложить следующую программу при пересечении границы Украины: застрелись за 5 штук баксов и отправь получку родным, патрон - бесплатно. им пох как сдыхать за бабло - а для нас такой подход намного лучше и дешевле.
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танк стоит лимон баксов - это 20 тыщ кацапов можно оприходовать...
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140 000 000 * 5000 = 700 000 000 000 /40 000 000 = 17 500 с каждого украинца .
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Нет паспорта - нет тела. Интересно вот. Кацапы сами-то понимают, что после сдачи паспорта они становятся совсем никем. Даже у мяса есть хоть какая-то цена, принадлеждность и документы, а у этих тел теперь совсем ничего нет.

В случае чего сжигают тот самый сейф и не было никакого подразделения и никаких роисян. "Я тебя туда не посылал" в усовершенствованном варианте.
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Опыт из прошлого....Помогали Гоминдану (затем Мао) -все были "китайцами"....В Испании "французами" или "испанцами"....В Корее "корейцами" и тд и тп. А тут, вообще, без проблем! Лица ,язык -все один в один! Фюрер говорит-- "война гражданская" !????--многие верят...
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Если до войны не был зарегистрирован в лугандоне как гражданин Украины - значит кацап, и до лампочки те паспорта.
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Тогда скажут "добровольцы-ополченцы", получили гражданство дыры.
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Как режим лжеца и лицемера лукашенко (для некоторых упоротых типо украинцев - бацька) , который пару дней назад клялсо в любви пэти и Украине , делает бабло на войне и кормит луганду-даунбабве :https://charter97.org/ru/news/2017/7/24/257413/
Белорусские власти ведут торговлю с террористами.

В условиях экономической блокады «ДНР» и «ЛНР» со стороны Украины продукция десятковбелорусских предприятий попадает к сепаратистамчерез российско-украинскую границу, которая не контролируется официальным Киевом. Подробности серого бизнеса белорусского государства - в расследовании «Белсата».
Информация о том, что белорусские продукты были замечены в магазинах Донецка и Луганска появляется в сети регулярно, но на единичных примерах было трудно оценить масштабы этого бизнеса. А масштабы действительно значительные: так, донецкий деловой портал DNR-live оценивает долю белорусской продукции на потребительском рынке «ДНР» примерно в 25%. Вместо пэтиного шоколада - "Коммунарка" :"Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5151
Местные жители подтверждают большое количество белорусских товаров на полках супермаркетов Донецка и Луганска :"Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2575
«Алкоголь, сыры, мясо глубокой заморозки… Причем до войны таких белорусских продуктов мы не видели - мясо или пиво белорусское… никогда! Этот поток уже потом ушел. Спрос на них сейчас очень большой - российские сильно уступают по качеству и цене», - рассказала жительница Луганска.
Есть ещё те, кому оно бацька?
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Вот интересно Алексей, зачем тогда беларусы едут к нам за продуктами, если вы можете их продавать в дыры по дешевым ценам ?
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Патамушта лукавая банда продаёт на внешнем рынке всё дешевле, чем в свой стране, оккупанты, хуле! Народ едет в Смоленск, что-бы купить наши же продукты, стиралки и всякуя др. муйню дешевле чем в Беларуси. Они так типо в сраше валюту зарабатывают. Ну а в лугандоне типо аффтаритет!, больше ж там йух что заработаешь. ..."если вы можете их продавать в дыры по дешевым ценам ?" Простите не мы а :"Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4771вусатая пачвара :
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Все аналитики и среди них уважаемый Пионтовский утверждают что кацапы кроме провокаций дальше не пойдут потому как сразу будут такие санкции что похоронит кацапию, тем более Уотер сделал серьезное заявление, да и ситуация в самой стране не радужная, а самое главное это нет денег на масштабную войну уже сейчас. Я всегда говорил что как только ситуация у пэци хуже так сразу обострение на фронте и хороший предлог для объявления военного положения что-бы избежать перевыборы.
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Плевать на кацапский фарш. Есть паспорт с курицей-мутантом или нет-всех в печку.
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А у нас нада негласно если споймают с ОРДЛО паспортом военого рострелять на месте в посадке.А споймают с рф паспортои попадёшь в плен ,жить будешь ))Вот такое западло им нада))
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эээтоооттттт кацыыыккк порохом припал....этттооттт кааааацык....паспорт потеряяялллл.... короче кацыки, жили как безродные собаки и подохните также...
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Ето есть ошень плохо когда ихтамнет имеет папорт или другие документы. Когда ихтамнет не имеет бумажки он становится настоящим ихтамнетом который не стоит ни ломаного гроша ни сострадания.
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Это кремлевские рашисты специально делают что бы не какая бандитская сволочь назад в рашу не вернулась -хотят эту падаль нам оставить и что самое главное чтобы не могли удрать с бандформирования то есть заставить их воевать а тут расписку которую им дают взамен паспорта в которой наверное написано он залупенец а не рашист -с этим все понятно а вот что с харей делать -ведь она типична только для рашистов -рашиста не с кем не спутаеш среди тех кто в лугандоне буянит.Кремль все старается своего быдла позбыться -ведь там в кремле прекрасно понимают какое шобло они нанимают и что будет если оно вернется назад в рашу -после такой школы в лугандоне они в раше нечего боятся не будут -будут все громить на своем пути если кто попытается их утихомирить а время Ч приближается и наступит тот момент когда путинскую банду прийдется вовращатьи если путин думает что их оставит в Украине то я сразу говорю что эта шваль путинская нам не нужна -часть их посадят в тюрьмы а часть на поезд и в рашу и пусть что хочет путин с этим быдлом делает -хочет растрелять -пусть растреливает а не то в тюрьмы садит но жить здесь в Украине эти оккупанты не будут.
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Навіщо їм пасорт? Ветеринарного висновку достатньо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня", - перехват разговора российских террористов на Донбассе. АУДИО
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