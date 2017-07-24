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 Перехват разговора наемников: "Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня". АУДИО

Сегодня, 24 июля, в распоряжение международного разведывательного сообщества InformNapalm поступили аудиозаписи, на которых зафиксированы голоса, обсуждающие новый приказ: в обязательном порядке сдать паспорта всем россиянам, которые воюют в составе бандформирований "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, записи присланы инсайдером с оккупированных территорий на условии полной анонимности.

На данном этапе анализа записей трудно подтвердить или опровергнуть их аутентичность, но изложенная информация, как минимум, интересна и дополняет ранее установленные данные. Если верить записям, то российских военнослужащих заставляют сдавать паспорта в сейф и писать расписки, за невыполнение приказа могут даже уволить. Именно увольнения почему-то так боится голос на записи, что позволяет предположить его принадлежность к Вооруженным силам РФ.




"Алло, Вань, слушай, я сейчас с совещания еду, там приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня, они сказали будут увольнять просто…они расписки пишут, расписки в сейфе"




"К нам вчера ФСБ приезжало. Ж..па, короче надо ЛНР-овский паспорт делать, 5 человек было с ДНР-овскими паспортами, их отпустили, а нам по 2 тысячи штрафа всем…Пока по 10 тысяч давали он тебе скинул аванс…до 25-го числа вроде должны как…на днях"

Напомним, что 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ. Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.

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"Возможно, именно этот инцидент послужил катализатором активности ФСБ РФ и требованию ко всем российским военным сдать свои паспорта и получать паспорт "ЛНР". Этот шаг подтверждает дальнейшие намерения российского руководства отказываться от своих граждан, попадающих в плен на Донбассе", - отмечают авторы материала.

Напомним, как сообщило ранее Главное управление разведки Минобороны Украины у российских военных на Донбассе изымают личные документы и заставляют их получать "паспорта "ДНР".

На днях мать Виктора Агеева при содействии украинской стороны и помощи журналиста "Новой газеты" Павла Каныгина прибыла в Украину и встретилась со своим сыном, пребывающим в украинском СИЗО.
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Москалі, схаменіться! Ви ж наче й за совка досвіду життя набиралися, із нами разом, а не втямили досі що у реальному житті кремлівські прийомчики вам не допоможуть аж ніяк, навпаки - нашкодять. Згадайте як ми "запарєбріка" ідентифікували з похибкою у півградуса східної довготи. )))
Не допоможе )(.йлу ніщо!!! Навіть ваш невстановлений гумус в донецькому степу.
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«Владимир Владимирович Путин может с полным правом считать себя му-
жественным политиком, в тяжёлую и смутную годину покончившим с бар-
даком, какого не знала новейшая история ни одной страны. Он огра-
дил нас от терроризма и спас от войны. Он всегда был патриотом, лю-
бил Россию и всех её граждан и продолжает этим жить. Он прое-
хал на машине полстраны, спасал птиц и зверей. Без него народ прозя-
бал целое десятилетие, а теперь смотрит в будущее с уверенностью в
собственных силах. Теперь ни один олигарх даже не смеет думать о
том, что он и дальше сможет обманывать народ. Пожелаем же ему обос-
нованных и взвешенных решений, верных соратников, на которых можно опи-
раться во всех его смелых инициативах и начинаниях. Пожелаем ему мара-
фонской выносливости, ясности мысли, бодрости духа и органи-
зма всем на зависть. С юбилеем, дорогой Владимир Владимирович!»
(Если ты не согласен с прочитанным - попробуй читать через строчку…).
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россиян в донбасе нет - заряджаєм кулемет, Орест Лютий(с)
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сдать паспорта и установить тварям пластиковые бирки на уши
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Смерть москальським окупантам та їх колаборантам смерть.
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Ну так теперь - фсёёё! Или пленных не брать (крики "Я гражданин России считаются не действительными). Или будут расиянчеги с паспортами всяких дыр хлебать баланду в наших тюрьмах.
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ужеж малороссия и паспорт лнр не хиляет. хотя какая нах разница...
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Ваня єнто п*зд*ць приказали здать паспорт ато будуть увольнять настамнЄт добровольцЫ ваня бл*ть .
Ваня ты бл*ть Карл
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПерехват разговора наемников: "Приказали всем россиянам сдать паспорта в обязательном порядке. Это п..ц, Ваня". АУДИО
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