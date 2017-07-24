 Ляшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ляшко опубликовал на своей странице в Фэйсбук ответ Министерства здравоохранения Украины на его запрос относительно оказания медицинской помощи своим избирателям. В документе, подписанном и.о. министра Ульяной Супрун, говорится, что МОЗ не может выделить дополнительные бюджетные средства, и что для этого необходимо было голосовать за медреформу, которую Радикальная партия не поддержала.
Как пишет Ляшко, "и.о. министра здравоохранения У. Супрун отказывается рассматривать мои обращения о предоставлении помощи на лечение украинских граждан потому, что наша фракция не голосовала за "медицинскую реформу" власти. Это месть госпожи Супрун за нашу политическую позицию! Но страдают от этого самодурства наиболее нуждающиеся украинцы. Именно им руководительница МОЗ - забыв о клятве Гиппократа! - отказывает в медицинской помощи и лечении! В фашистских концлагерях делали так же!!"
По мнению парламентария, "эта история - вне здравого смысла и элементарной человеческой этики. Невероятное самодурство и высокомерие представителей власти!! Ничего подобного я не видел никогда в жизни!"
В конце поста Ляшко обращается с требованием(по всей видимости к правоохранительным органам) расследовать "эту невероятную историю".
Цензор.НЕТ обратился в Министерство здравоохранения Украины за комментарием. Ответ был опубликован на официальной странице и.о. министра Ульяны Супрун. В тексте говорится следующее:
"Ежедневно тысячи украинцев не могут себе позволить оплатить "бесплатную" медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. В поисках средств на лечение доведенные до отчаяния пациенты и их родные обращаются к народным депутатам с последней надеждой на помощь. Часто даже оставляя номер банковской карточки для перевода средств. Однако эти обращения в большинстве случаев депутаты автоматически перенаправляют в Минздрав.
Хотя каждый народный депутат знает, что единственное, что Министерство может сделать в этой ситуации - отправить запрос в структурные подразделения областных и Киевской городской государственных администраций по вопросам здравоохранения с просьбой обеспечить отдельных граждан медицинской помощью в пределах средств, которые они получают из государственной субвенции.
Находят структурные подразделения по вопросам здравоохранения такую возможность? Обычно нет. Так как при существующей системе эффективное распределение бюджетных средств для оказания качественной медицинской помощи населению невозможно".
Также в посте указывается, что ситуацию можно было бы изменить, проголосовав за законопроекты по медреформе, которые предлагает правительство: "Во время голосования в Верховной Раде относительно законопроектов, которые могут изменить эту ситуацию, значительная часть депутатов вообще не голосовала, воздержалась или выступила против. Примечательно, что те депутаты, которые больше всего выступают против медреформы, больше всего присылают в Министерство таких обращений и запросов".
Как отмечается в сообщении, "лидер Радикальной Партии Олег Ляшко, только за последние 10 месяцев направил в МОЗ Украины более 230 обращений и запросов с просьбой предоставить гражданам медицинскую помощь за бюджетные средства. По таким запросам Минздрав обратился к регионам с просьбой найти средства на лечение пациентов. Но при нынешней системе регионам удается удовлетворить очень незначительную часть подобных обращений. Потому что средства в системе расходуются неэффективно и предоставить средства, если их нет, технически невозможно".
998 25
Перед зданием Печерского суда нардепы из Радикальной партии и БПП устроили потасовку(37)
Печерский суд закрыл дело против Ляшко(23)
Печерский районный суд перенес рассмотрение дела Ляшко на 21 июля(20)
"Наша команда эффективно работала над подготовкой медреформы, но не было политической воли, чтобы все это продолжить", - Супрун(25)
Онкохворі ризикують залишитися без необхідних ліків, на складах пусто. ВІДЕО(0)
Надеемся, что в сентябре медреформу проголосуют. Продолжаем работу по подготовке подзаконных актов, - Супрун(46)
Богомолец не подписывает положительное заключение комитета по закону о медреформе, - Супрун(97)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://goo.gl/JEUzVU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить