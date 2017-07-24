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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1517) медицина (1583) Минздрав (1410) Радикальная партия (343) Супрун Ульяна (161)

 Ляшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу. ДОКУМЕНТ

ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в том, что она отказалась помочь больным, за которых он просил, якобы из-за неголосования радикалов за медреформу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ляшко опубликовал на своей странице в Фэйсбук ответ Министерства здравоохранения Украины на его запрос относительно оказания медицинской помощи своим избирателям. В документе, подписанном и.о. министра Ульяной Супрун, говорится, что МОЗ не может выделить дополнительные бюджетные средства, и что для этого необходимо было голосовать за медреформу, которую Радикальная партия не поддержала.


Ляшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу 01

Ляшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу 02

Как пишет Ляшко, "и.о. министра здравоохранения У. Супрун отказывается рассматривать мои обращения о предоставлении помощи на лечение украинских граждан потому, что наша фракция не голосовала за "медицинскую реформу" власти. Это месть госпожи Супрун за нашу политическую позицию! Но страдают от этого самодурства наиболее нуждающиеся украинцы. Именно им руководительница МОЗ - забыв о клятве Гиппократа! - отказывает в медицинской помощи и лечении! В фашистских концлагерях делали так же!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В закон о медреформе внесли 800 поправок. Кто бы не критиковал новую систему, она нужна людям", - Гройсман

По мнению парламентария, "эта история - вне здравого смысла и элементарной человеческой этики. Невероятное самодурство и высокомерие представителей власти!! Ничего подобного я не видел никогда в жизни!"

В конце поста Ляшко обращается с требованием(по всей видимости к правоохранительным органам) расследовать "эту невероятную историю".

Цензор.НЕТ обратился в Министерство здравоохранения Украины за комментарием. Ответ был опубликован на официальной странице и.о. министра Ульяны Супрун. В тексте говорится следующее:

"Ежедневно тысячи украинцев не могут себе позволить оплатить "бесплатную" медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. В поисках средств на лечение доведенные до отчаяния пациенты и их родные обращаются к народным депутатам с последней надеждой на помощь. Часто даже оставляя номер банковской карточки для перевода средств. Однако эти обращения в большинстве случаев депутаты автоматически перенаправляют в Минздрав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий

Хотя каждый народный депутат знает, что единственное, что Министерство может сделать в этой ситуации - отправить запрос в структурные подразделения областных и Киевской городской государственных администраций по вопросам здравоохранения с просьбой обеспечить отдельных граждан медицинской помощью в пределах средств, которые они получают из государственной субвенции.

Находят структурные подразделения по вопросам здравоохранения такую ​​возможность? Обычно нет. Так как при существующей системе эффективное распределение бюджетных средств для оказания качественной медицинской помощи населению невозможно".

Также в посте указывается, что ситуацию можно было бы изменить, проголосовав за законопроекты по медреформе, которые предлагает правительство: "Во время голосования в Верховной Раде относительно законопроектов, которые могут изменить эту ситуацию, значительная часть депутатов вообще не голосовала, воздержалась или выступила против. Примечательно, что те депутаты, которые больше всего выступают против медреформы, больше всего присылают в Министерство таких обращений и запросов".

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Как отмечается в сообщении, "лидер Радикальной Партии Олег Ляшко, только за последние 10 месяцев направил в МОЗ Украины более 230 обращений и запросов с просьбой предоставить гражданам медицинскую помощь за бюджетные средства. По таким запросам Минздрав обратился к регионам с просьбой найти средства на лечение пациентов. Но при нынешней системе регионам удается удовлетворить очень незначительную часть подобных обращений. Потому что средства в системе расходуются неэффективно и предоставить средства, если их нет, технически невозможно".
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Всё логично: у Супрун яйца есть, а у "радикалов" - нет
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И сделала она на своем месте НАМНОГО БОЛЬШЕ чем это ТРЕПЛО с "подносящим" Мосейчуком!!!
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НАМНОГО БОЛЬШЕ ..... это вакцины от бутулизма от сказу препаратов и кардиостимуляторов короче эта дама решила уничтожить украинский народ геринг в юбке садистка....
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Ляшко, это такой себе мелкий лупоглазый гниденыш, каких водят по городу на поводках постклимактерические бабки и которые мало того, что истерично гавкаю на все живое, но и еще норовят нассать под каждое встречное деревцо.
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почему эти больные не обращаются по месту проживания?
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Все на островах, а ЭТО со своей шоблой времени не теряет, пиарится...Не поехал на океанные берега ,Видать у его друга критические дни, понос.
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решил не палится, в прошлом году его засекли на каком-то острове то столько крику было.
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Ляшко уже 6-й раз в этом году умотал развлечься за рубеж
https://goo.gl/JEUzVU
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а ЛОХторат то он свой всё равно имеет в полном смысле фразы.
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Кветиксол двести гривень стоит. На месяц семьсот гривень на одни только таблетки Кветиксола уходит !!! Пенсия 1300.
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это он просто в рублях посчитал. Да и почитайте какие показания у этого лекарства.
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ляшко конечно не подарок но народный депутат обратился к ней за помощью не себе а людям которые обратились к нему за помощью а эта уродливая скотина вместо оказания помощи начала рассуждать не о помощи людям а о том кто голосовал или не голосовал за эти геноцидные уродливые " реформы" едь к себе в америку из которой тебя уродину выперли
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и правильно сделала. Это вообще пипец, а если у меня нет выхода на ляшка или других депутатов и у меня проблемы со здоровьем, то что мне делать? Все типа равны, но кто-то равнее? Я бы вообще все такие запросы слал лесом. Должна работать система, а не в ручном режиме ляшко должен подавать кого лечить, а кого нет. Он на горе людей зарабатывает балы, вы че думаете он это просто так делает? Он это делает попиарится и показывать вот смотрите сколько я вылечил. А может из-за того что всунули избирателя ляшка вне очереди, помер какой-то ребенок который стоял в этой очереди и ждал на лечение. Об этом вы не подумали? И сколько детей умерло из-за того что какой-то ляшко или депутат впрягся за больного?
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Ставлю вопрос глобальнее - сколько миллионов украинцев не родилось пока ляшкИ у власти?
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Ляшко черт конченый - ебло набить ублюдку надо - слишком много гнили эта мразь делает ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу. ДОКУМЕНТ
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