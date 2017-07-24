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 Отказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура

поляков

Специализированная антикоррупционная прокуратура выступила с комментарием по ситуации с отказом носить электронный браслет народным депутатом Украины Максимом Поляковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии САП в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "21 июля текущего года практически в прямом эфире состоялось рассмотрение ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову.

Рассмотрение ходатайства завершился его частичным удовлетворением - залог 304 тыс. грн, а Поляков М.А. обязан не отлучаться из городов Киева и Умани без разрешения следователя (детектива), прокурора и суда, сообщать упомянутым должностным лицам об изменении своего места жительства, носить электронный браслет контроля и другое.

Указанное постановление после открытого объявления стороной защиты сразу же получено.

Всем известно, что в соответствии со ст. 205 УПК Украины, постановление следственного судьи, суда о применении меры пресечения подлежит немедленному исполнению после его объявления.

Сразу после провозглашения и получения копии постановления прокурорами САП приняты меры к выяснению наличия электронного средства контроля и детективами НАБУ вызван подозреваемый Полякова М.А. на 22.07.2017 в органы Национальной полиции Черкасской области, контрольные полномочия которых распространяются на указанное подозреваемым место жительства - г. Умань, с целью выполнения постановления суда в этой части.

Однако, в нарушение закона, Поляков М.А. на вызов не явился на связь не выходил, а защитники последнего в телефонном режиме сообщили детективам Национального антикоррупционного бюро о том, что выполнять решение в этой и других частях подозреваемый не будет, кроме как внесение залога и воздержание от общения с определенными постановлением лицами. По мнению адвокатов, выполнению постановление не подлежит "... из-за его неконституционности".

Своим поведением и правовой позицией подозреваемый Поляков М.А. и его защиту ставят нардепа выше закона, щеголяя своим статусом, доказывают, что принцип равенства граждан перед законом на отдельных народных избранников не распространяется и им очень нужна депутатская неприкосновенность, чтобы за ней прятаться от правосудия. Кроме того, доказывает наличие откровенного и небезосновательного опасения Полякова М.А. нести ответственность за свои поступки, которыми нарушен уголовный закон государства.

Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова М.А. и его защиту все же выйти на связь с детективами Национального бюро или не прятаться от него и прибыть к определенному ими органу Национальной полиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля, институт которого призван облегчить осуществление контроля за подозреваемым, которого судом обязано не покидать определенную территорию без получения на это разрешения стороны обвинения или суда, наконец действовать в рамках правового поля и не демонстрировать открыто свою "превосходство" перед другими гражданами государства пользуясь депутатской неприкосновенностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков


Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.


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Это еще раз доказывает что конституция и законы в Украине - дерьмо !
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Сам ты ДЕРЬМО.. как и нынешняя власть - КОНСТИТУЦИЮ и ЗАКОНЫ просто выполнять надо !!!
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Скорее всего этого народного избранника устроит суд Линча. Напрашивается.
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Янукович в период своего царствования тоже не верил в командировку в какой-то Ростов.
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Как простых громодян - так ботинком в лицо. А со свиньей жирной сюсюкаются как с грудным.
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вот это все то , за чем шли в Зраду----- что бы у него всё было, и ему за это ничего не было, напринимали законов о защите своей жопы от посягательства на её сохранность !!!
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Зато сколько пафоса было. "Впервые Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с членов действующей коалиции". Вот вам и снятие неприкосновенности в действии. Тупо нах ментов послал и ничего ему за это не будет.
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Не мєнтов,а мусорів.Мент,ментор - шаноблива назва порядних мусорів,які випадково там опиняються.
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из-за его неконституционности

А может полиция и прокуратура нарушает Конституцию относительно рядовых граждан?
.
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А где гидрант конституции или он сливной бачок конституции так обострать за что люди погибли на майдане за закон один для всех а этот создал шоколадный для любодрузив и остальным закона нет гетто
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С каждой Годовщиной погибших, народ всё больше не пускают, а властные под ТВ быстренько цветы положили и с охраной смотались...Людям то в глаза посмотреть, многое о себе услышать, только не то что посипаки говорят о величии и великолепных реформах.
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Принудительно под аплодисменты избирателей Украины в кандалы и на передовую окопы копать, блиндажи строить.
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и в дополнение
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ‏ @obozrevatel_ua 4 ч4 часа назад

Вопреки решению суда: Розенблат отказался сдать загранпаспорта
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Революция Гидности для власти негидныкив, к сожалению.....
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ну да, а должен был с Вадосом на Сен-Мартен лететь...
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интересно, а как он из Киева в Умань попадает?
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платит этим: следователь (детектив), прокурор, судья и едет или они его сопровождают?
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сделайте ему "слоника"
или пальцы в дверь
шо, разучились? - никогда не поверю
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какой "слоник".. их Майдан не угомонил..я не сторонник радикальных действий, но петушня не врубилась..
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не хочет браслет - пристрелите радиометку к уху. Есть голубенькие.
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Железные кандалы ему нужно одеть, а на ноги с гирей, а не браслет..
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Ну так пристрелите его при попытке к бегству....
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Однако, в нарушение закона, Поляков М.А. на вызов не явился на связь не выходилИсточник: https://censor.net.ua/n448970 - то які проблєми ? Змінюйте міру запобіжного заходу і беріть його під арешт !
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Тоді не дали - отже у ГПУ миттєво з'являється привід подавати нове клопотання ... Але даю 100% що цього ще не зроблено
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ВР почне працювати аж у вересні .....Ссучені на канікулах ..на Багамах !
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Повинна бути якась процедура на цей випадок ... Нехай Парубій скликає позачергову сесію !
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Ти шо ? ...Пагубій мабуть сам десь .....під пальмою ..!
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можливо на пальмі ..? Заліз , дитинство згадати ...
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Что эти элктроны будуть думать у проффесора был залатой батон и место м ж ноето не помогло ушел от закона легитивно дают бери бют тикай
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Старые песни о главном. Наливайченко - самый честный в Украине человек.
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А хто "самый честный в Украине человек" - невже Офшоренко ? ....))
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Патамуша вы сами дали ему выбор. Но даже так его единственный выбор должен быть - камера или браслет.
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Лучше - камера и перстни. Перстни там набьют.
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"Та то свой пацан, а зрадофилы качают лодку" - ПАПаботы....
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Пи@арок максимка просто жаждет,чтобы его дело попало под юрисдикцию Суда Линча.
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вот какие люди нужны шоко ситеме трудяги и патриоты в тюрьмы и за похлебку зато такие отморозки любимчики системы
Team of ZinaPortnova‏ @Zn_Portnova

Ржете с Кивы? А чувак, нигде не работая, второй раз за два месяца на море заграницей отдыхает. И кто здесь лошара?
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Має мучитися перед смертю,як здохне швидко - вважайте, що втік.
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сказал депутат поляков положив взятку себе в карман
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обычная швайка равняет в правах всех...и не жалко...бо нелюдь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура
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