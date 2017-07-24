Отказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура
Специализированная антикоррупционная прокуратура выступила с комментарием по ситуации с отказом носить электронный браслет народным депутатом Украины Максимом Поляковым.
В тексте отмечается: "21 июля текущего года практически в прямом эфире состоялось рассмотрение ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения народному депутату Украины Максиму Полякову.
Рассмотрение ходатайства завершился его частичным удовлетворением - залог 304 тыс. грн, а Поляков М.А. обязан не отлучаться из городов Киева и Умани без разрешения следователя (детектива), прокурора и суда, сообщать упомянутым должностным лицам об изменении своего места жительства, носить электронный браслет контроля и другое.
Указанное постановление после открытого объявления стороной защиты сразу же получено.
Всем известно, что в соответствии со ст. 205 УПК Украины, постановление следственного судьи, суда о применении меры пресечения подлежит немедленному исполнению после его объявления.
Сразу после провозглашения и получения копии постановления прокурорами САП приняты меры к выяснению наличия электронного средства контроля и детективами НАБУ вызван подозреваемый Полякова М.А. на 22.07.2017 в органы Национальной полиции Черкасской области, контрольные полномочия которых распространяются на указанное подозреваемым место жительства - г. Умань, с целью выполнения постановления суда в этой части.
Однако, в нарушение закона, Поляков М.А. на вызов не явился на связь не выходил, а защитники последнего в телефонном режиме сообщили детективам Национального антикоррупционного бюро о том, что выполнять решение в этой и других частях подозреваемый не будет, кроме как внесение залога и воздержание от общения с определенными постановлением лицами. По мнению адвокатов, выполнению постановление не подлежит "... из-за его неконституционности".
Своим поведением и правовой позицией подозреваемый Поляков М.А. и его защиту ставят нардепа выше закона, щеголяя своим статусом, доказывают, что принцип равенства граждан перед законом на отдельных народных избранников не распространяется и им очень нужна депутатская неприкосновенность, чтобы за ней прятаться от правосудия. Кроме того, доказывает наличие откровенного и небезосновательного опасения Полякова М.А. нести ответственность за свои поступки, которыми нарушен уголовный закон государства.
Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова М.А. и его защиту все же выйти на связь с детективами Национального бюро или не прятаться от него и прибыть к определенному ими органу Национальной полиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля, институт которого призван облегчить осуществление контроля за подозреваемым, которого судом обязано не покидать определенную территорию без получения на это разрешения стороны обвинения или суда, наконец действовать в рамках правового поля и не демонстрировать открыто свою "превосходство" перед другими гражданами государства пользуясь депутатской неприкосновенностью".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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А может полиция и прокуратура нарушает Конституцию относительно рядовых граждан?
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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ @obozrevatel_ua 4 ч4 часа назад
Вопреки решению суда: Розенблат отказался сдать загранпаспорта
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или пальцы в дверь
шо, разучились? - никогда не поверю
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Team of ZinaPortnova @Zn_Portnova
Ржете с Кивы? А чувак, нигде не работая, второй раз за два месяца на море заграницей отдыхает. И кто здесь лошара?
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