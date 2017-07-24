 С начала действия закона 4 человека привлечены к админответсвенности за пропаганду георгиевской ленты, - Нацполиция

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин, сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 18 июля были составлены и направлены в суд 2 админпротокола в Винницкой области, 1 - в Днепропетровской области и 1 - в Запорожской области.
К административной ответственности были привлечены 4 лица, в частности, одного в Винницкой области суд приговорил к общественным работам на 30 суток.
Напоминаем, 15 июня вступил в силу закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 - 2 550 гривен) с конфискацией ленты.
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