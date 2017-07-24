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 С начала действия закона 4 человека привлечены к админответсвенности за пропаганду георгиевской ленты, - Нацполиция

вр лента георгиевская

C начала действия соответствующего закона Национальная полиция составила и передала в суд 4 административных протокола за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 18 июля были составлены и направлены в суд 2 админпротокола в Винницкой области, 1 - в Днепропетровской области и 1 - в Запорожской области.

К административной ответственности были привлечены 4 лица, в частности, одного в Винницкой области суд приговорил к общественным работам на 30 суток.

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Напоминаем, 15 июня вступил в силу закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 - 2 550 гривен) с конфискацией ленты.

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в глотку им эти ленточки забивать- самое оно
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Выкладывать в интернете ихние фамилии и адреса, а дальше будет сафари.
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Ватаны, на трусы себе пришейте эту колорадскую ленточку и носите чтобы никто не видел, штраф не получите))))
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Подскажите, где колорадку взять, метров 10! сосед у меня на даче очень вредный...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала действия закона 4 человека привлечены к админответсвенности за пропаганду георгиевской ленты, - Нацполиция
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