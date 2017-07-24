 Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, указанные лица, вступив в преступный сговор, создали условия для систематического получения взяток от студентов за защиту дипломных работ, а также успешную сдачу государственных экзаменов.
"Ранее было задокументировано получение директором филиала 700 долларов США за успешную защиту дипломов двумя студентами, часть из которых были переданы заведующему одной из кафедр. Она была задержана при получении оставшейся части взятке в размере 300 долларов США и передачи дипломов о завершении вуза этими студентами. В настоящее время по месту жительства задержанной, а также по местам работы злоумышленников проводятся обыски", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, отрытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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Я написал про тех людей, которые оправдывают своё воровство, взяточничество и иные подобные дела тем, что "а чем я хуже яныков-яценюков-гройсманов-порошенков; почему им можно, а мне нельзя?". И которые не видят связи между своим мелочным взяточничеством и воровством и их масштабным. А ведь это одна и та же сторона медали, только зависящая от положения человека в структуре общества. Один тырит пачку электродов или берёт взятку в виде ста гривен, а другой в оффшоры выводит лярды бюджетных денег или берёт сотни тысяч, миллионы ( а может и те же лярды) за порешать вопросы. Просто каждый на своём доступном уровне, но делает одно и те же плохие, с точки зрения морали, этики и законодательства вещи. Вот о таких людях я и написал, предположив, что эти из статьи могут быть именно такими. А относительно таких сразу же анекдот в голову лезет о трусах и крестике относительно подобных людей.
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