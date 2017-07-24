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Все про:взятка (4291) вуз (610)

 Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов. ФОТОрепортаж

Сотрудники Донецкого областного управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием областной полиции под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры уличили директора одного из филиалов Донецкого национального университета им. Василия Стуса и заведующего одной из кафедр данного вуза в систематическом получении взяток.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, указанные лица, вступив в преступный сговор, создали условия для систематического получения взяток от студентов за защиту дипломных работ, а также успешную сдачу государственных экзаменов.

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"Ранее было задокументировано получение директором филиала 700 долларов США за успешную защиту дипломов двумя студентами, часть из которых были переданы заведующему одной из кафедр. Она была задержана при получении оставшейся части взятке в размере 300 долларов США и передачи дипломов о завершении вуза этими студентами. В настоящее время по месту жительства задержанной, а также по местам работы злоумышленников проводятся обыски", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, отрытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов 01

Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов 02

Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов 03

Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов 04




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А тоже ж, наверное, себя для самих себя оправдывали, что вон барыга и Ко, мол, воруют и грабют, а мы-то честные и высокоморальные люди, просто нас "до зубожіння довела ця злочинна влада".
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Каждый выживает как может. В стране, где олигархи обрекли всех на нищету, ничего предосудительного в такой логике нет. Жизнь с вашей моралью (если это действительно мораль, а не пустая болтовня) наглядна показана в Нашей раше (честный гаишник).
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Да не, не нужно меня причислять к подобным персонажам, которого изобразил Светлаков. Я далеко не святой. Могут себе позволить брать - это их выбор и их дело. Ну ещё и органов прокуратуры и суда, если уж честно и согласно закона.
Я написал про тех людей, которые оправдывают своё воровство, взяточничество и иные подобные дела тем, что "а чем я хуже яныков-яценюков-гройсманов-порошенков; почему им можно, а мне нельзя?". И которые не видят связи между своим мелочным взяточничеством и воровством и их масштабным. А ведь это одна и та же сторона медали, только зависящая от положения человека в структуре общества. Один тырит пачку электродов или берёт взятку в виде ста гривен, а другой в оффшоры выводит лярды бюджетных денег или берёт сотни тысяч, миллионы ( а может и те же лярды) за порешать вопросы. Просто каждый на своём доступном уровне, но делает одно и те же плохие, с точки зрения морали, этики и законодательства вещи. Вот о таких людях я и написал, предположив, что эти из статьи могут быть именно такими. А относительно таких сразу же анекдот в голову лезет о трусах и крестике относительно подобных людей.
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Знаете, что вы выпускаете из вида? То, что существует некий предел насыщения материальных потребностей. Понятно, что у каждого он свой, но боль-мень какую-то усредненную цифру можно определить. Лично мое ощущение, что эта цифра на сегодня равняется ежемесячному доходу в 2-3 тыс. евро (т.е. так, как получают люди в нормальных европейских странах). И мне кажется, есть очень большая разница, когда человек в нищей стране пытается за счет коррупции обеспечить себе просто человеческую жизнь (врачи, учителя в школах, препады в вузах и т.д.) и когда писдят из бюджета миллионами или миллиардами. Нельзя и тех, и других ставить на одну чашу весов.
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Где-то Вы и правы, но вот я знаю ( да и Вы, наверняка тоже вспомните хоть парочку людей более-менее Вам лично знакомых), которые обрели вот тот ваш усреднённый уровень доходов, но это не уменьшило, а прирастило их аппетит.
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А як же вони попалися зараз, коли студенти уже місяць як на канікулах, а захисти дипломних відбулися практично в усіх ВУЗах до 20 червня?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов. ФОТОрепортаж
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