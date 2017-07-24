 Ажиотаж вокруг выдачи биометрических паспортов завершится через 1-2 недели, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для Радио Свобода заявил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
"Сейчас мы имеем сочетание двух факторов - ажиотаж, связанный с "безвизом", и туристический ажиотаж. Туристический сезон ежегодно в этот период является пиковым для оформления загранпаспортов. Туристическая составляющая пойдет на спад уже через неделю-две. И уже в начале августа этой туристической составляющей не будет. Когда завершится психологическая составляющая - трудно прогнозировать. Но мы думаем, что уже в августе будем иметь существенное облегчение ситуации", - сообщил Гунько.
По словам представителя службы, нынешний ажиотаж с получением биометрических паспортов "не имеет ничего общего с выездом украинский в страны Европейского союза".
"Статистика пересечения границы гораздо меньше, чем статистика оформления загранпаспортов. Поэтому этот ажиотаж имеет психологические причины, психологический характер. В любом случае - это временное явление. Прежде всего надо понимать, что около 12 миллионов украинцев имеют на руках загранпаспорта, из них более четырех миллионов - биометрические паспорта. За границу выезжает в разы меньше", - сообщил Гунько.
Он отметил, что миграционная служба Украины советует гражданам без острой необходимости подождать с оформлением паспортов, воздержаться от стояния в очередях и оформить документы позже в более комфортных условиях.
В этом месяце государственный "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг, который персонализирует данные и печатает паспорта, уже напечатал около двухсот тысяч биометрических паспортов. На предприятии заявили, что изучают возможность арендовать дополнительные производственные мощности, чтобы покрыть высокий спрос.
11 июня вступила в силу визовая либерализация для Украинской при краткосрочных поездках в страны ЕС. С начала действия "безвиза" им уже воспользовались более 100 тысяч украинцев. Для этого прежде всего надо иметь биометрический паспорт, если нет заграничного с действующей визой. Это условие и стало одной из причин возникновения длинных очередей в сервисных центрах.
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Не переставая кланятся, с улыбкой во рта, берут паспорт американца... (В.Маяковский).
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