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 На границе с РФ защитную стену начали строить страны Балтии и Норвегия, - журналист

стена

Укрепления на границе растянутся на сотни километров.

Страны Балтии и Норвегия вслед за Украиной строят защитную стену на границе с РФ. Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в своем блоге.

Он сообщает, что Эстония объявила о начале постройки защитной стены на границе с РФ. Стена будет иметь длину 108 км, и представлять собой забор высотой в 2,5 м, контрольной линией в 8 м, на заболоченных участках будут установлены только пограничные столбы, на Чудском озере будет установлено 600 пограничных буев. Забор оснащен сигнализацией, видеокамерами и контролироваться беспилотниками, верхняя часть забора усилена колючей проволокой.

Стоимость бюджета оборудования стены в 108 км - 71 миллион евро, бюджет одного километра таким образом около 650 тысяч евро.

Латвия одновременно строит стену протяженностью 92 км. Первая очередь стены - 24 км. Высота - 2,7 м. Бюджет установки стены - 30 тысяч евро за километр.

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Литва - до конца 2017-го установит забор-сетку протяженностью 44,6 км, в дальнейшем - забор закроет всю границу в 145 км. Высота - 2 м. Бюджет установки стены - 26 тысяч евро за километр.

Норвегия приступила к установке защитной стены на 200 км границы с РФ. Высота забора - 3,5 м.

Стоимость бюджета США на постройку стены на границе с Мексикой протяженностью в 3000 км составит не менее 25 миллиардов долларов.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа границе с РФ защитную стену начали строить страны Балтии и Норвегия, - журналист
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