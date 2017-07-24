 На границе с РФ защитную стену начали строить страны Балтии и Норвегия, - журналист

Страны Балтии и Норвегия вслед за Украиной строят защитную стену на границе с РФ. Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в своем блоге.
Он сообщает, что Эстония объявила о начале постройки защитной стены на границе с РФ. Стена будет иметь длину 108 км, и представлять собой забор высотой в 2,5 м, контрольной линией в 8 м, на заболоченных участках будут установлены только пограничные столбы, на Чудском озере будет установлено 600 пограничных буев. Забор оснащен сигнализацией, видеокамерами и контролироваться беспилотниками, верхняя часть забора усилена колючей проволокой.
Стоимость бюджета оборудования стены в 108 км - 71 миллион евро, бюджет одного километра таким образом около 650 тысяч евро.
Латвия одновременно строит стену протяженностью 92 км. Первая очередь стены - 24 км. Высота - 2,7 м. Бюджет установки стены - 30 тысяч евро за километр.
Литва - до конца 2017-го установит забор-сетку протяженностью 44,6 км, в дальнейшем - забор закроет всю границу в 145 км. Высота - 2 м. Бюджет установки стены - 26 тысяч евро за километр.
Норвегия приступила к установке защитной стены на 200 км границы с РФ. Высота забора - 3,5 м.
Стоимость бюджета США на постройку стены на границе с Мексикой протяженностью в 3000 км составит не менее 25 миллиардов долларов.
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