 "Последние дни стали одними из самых кровавых в 2017 году", - Порошенко на переговорах нормандской четверки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и йота заместителя Александра Хуга.
Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.
Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.
Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
Глава Украинского государства также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.
Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".
Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата".
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В реальности ничего не меняется и не изменится.
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Так і є в реальності все як було тільки вигляд з іншої сторони
Хочте знати коли все зміниться? тут варіантів декілька:
1 - вони розграбують все, продадуть західним буржуям і самі втечуть за бугри
2 - вони років через 20-30 зіграють у ящик
3 - їх хтось посуне та посадить з повною конфіскацією (Варіант маловирогідний)
і от тоді Держава піде на виздоровлення і Донбас сам прийде і Крим повернеться.
вони - це всі від кучми до порошенка (тимошенко в тому числі щоб тут не гавкали) разом з іх кодлами любих друзів
А ВСІ остальні надії то МРІЇ причому дитячі
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Беріть приклад з Ізраїлю - "не зважайте на всіх , дружіть тільки з Америкою !"
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і вони не плазують, просто таку допомогу виділяє рашка ... тільки не офіційна а корупційно чиновникам і тд
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За каждого погибшего воина, ВСУ должны мочить всеми колибрами и уничтожать минимум сотню орков!
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Але ж ще Бандера казав: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і свободу..."
Ти не розумієш, що ми ще з часів Переяславської угоди, ні, навіть раніше- з часів івана IV грозного, ПРИРЕЧЕНІ на війну з Московією?!
І Черчиль попереджав: "Той, хто між ганьбою й війною обирає ганьбу, одержує й війну, і ганьбу одночасно".
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Чи ти так як одна місцева патріоточка, котра закликає до негайної повномасштабної війни з кацапами, в той час коли її син постить у вконтактіку фотки з Пітєрських ресторанів?
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https://www.youtube.com/watch?v=PeVWGAi93J4
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-Поднимать экономику?
-И это тоже, но я имел ввиду привыкать жить рядом с ебанутым соседом.
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