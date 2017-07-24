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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:переговоры (3412) Порошенко (13471) нормандская четверка (418)

 "Последние дни стали одними из самых кровавых в 2017 году", - Порошенко на переговорах нормандской четверки

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и йота заместителя Александра Хуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры

Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко

Глава Украинского государства также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата".

Также читайте: "Кремль должен дорого заплатить за свое брутальное поведение", - Порошенко
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а я думам що він загиблих хлопців за останні дні згадав.....помилився насамперед в його людяності
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порошенко має підкріпляти свої слова діями! Якщо на фронті великі втрати - то потрібно ввести воєнний стан, закрити кордон з РФ, розірвати дипломатичні відносини, вигнати всіх російських дипломатів та шпигунів, закрити всі російські торгові представництва, конфіскувати всю російську власність, обмежити доступ громадян РФ в певні частини України - Маріуполь, Харків, Дніпро, Запоріжжя, замінити громадян РФ на оборонних заводах українськими фахівцями! В нас на головному танковому заводі ім.Малишева 24% працівників мають російське громадянство і переїхали в Україну бо в РФ немає роботи! Через це завод ім.Малишева четвертий рік підряд не може подолати бар'єр у виробництві в 5-6 танків на рік.
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вСЁ, ЧТО вЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ СДЕЛАТЬ, ОСЛОЖНИТ ЖИЗНЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ. а ЭТО НИКОМУ НЕ НАДО!
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скучно... всё как всегда... одна пустопорожняя болтовня и одни и те же мантры.
В реальности ничего не меняется и не изменится.
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Так і є в реальності все як було тільки вигляд з іншої сторони

Хочте знати коли все зміниться? тут варіантів декілька:
1 - вони розграбують все, продадуть західним буржуям і самі втечуть за бугри
2 - вони років через 20-30 зіграють у ящик
3 - їх хтось посуне та посадить з повною конфіскацією (Варіант маловирогідний)
і от тоді Держава піде на виздоровлення і Донбас сам прийде і Крим повернеться.

вони - це всі від кучми до порошенка (тимошенко в тому числі щоб тут не гавкали) разом з іх кодлами любих друзів

А ВСІ остальні надії то МРІЇ причому дитячі
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Такое уже говорили. И не один раз. Старая жвачка. Ни хрена не изменится, пока Путлер при власти, и пока Роисся не распадется на несколько частей, и им будет не до нас.
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Странно, что о погибших украинских воинах по телефону лидерам- участникам четверки он сказать может, а украинскому народу - нет. Подло, и как всегда фальшиво.
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Ти що про загиблих не знала? Президент повинен бути речником АТО?
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Давай цитату з малюнком,де воно каже,що ненавидить воювати з Говностаном!
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Всі ці формати (мінський , норманський) служать всього лише прикриттям того простого факту , що і Європа і влада на Банковій , просто плазують перед Хуйлом !
Беріть приклад з Ізраїлю - "не зважайте на всіх , дружіть тільки з Америкою !"
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ще б їм не дружити, якщо Америка виділяла 4 міліарда в рік на протязі 10 років, не позики а власне безповоротньої віськової допомоги...

і вони не плазують, просто таку допомогу виділяє рашка ... тільки не офіційна а корупційно чиновникам і тд
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...и мочит (Израиль) в ответ на каждый пук, и разыскивает и уничтожает террористов по всему миру, а не рассказывает о соблюдении "договоренностей", которые не соблюдает арабская сторона и о "допустимых колибрах"...
За каждого погибшего воина, ВСУ должны мочить всеми колибрами и уничтожать минимум сотню орков!
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Так американці щось не горять бажанням воювати з кацапами.
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визнай окупанта окупантом, безпринципний торгаш !
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Я рідко помиляюся в своїх прогнозах, і всім ура-патріотам повідомляю радісну новину: Велика війна таки буде. З бомбардуваннями міст авіацією і не виключено навіть однію- двома ядерними боєголовками.
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А вы, оказывается, не знаете, что "тактика умиротворения агрессора" на первом этапе, котрую сейчас практикует Запад и из-за которой в прошлом поплатились в ВОВ всегда приводит к обратному результату?
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Порівняй кількість втрат Франції і совка, а потім балакай хто за що поплатився.
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"Политика умиротворения агрессора - политика, основанная на уступках и потаканиях агрессору. Состоит в урегулировании искусственно разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешения конфликтов посредством сдачи стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и малозначимых, с точки зрения авторов этой доктрины, позиций и вопросов." https://ru.wikipedia.org/wiki/Политика_умиротворения
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саме для цього і йде ця тягомотина з "Мінськом" і "Норманським форматом" що б велика війна була без ядерних боєголовок, а те що вона нажаль неменуча, тут ви праві
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Тобто ми маємо плазувати перед окупантом?
Але ж ще Бандера казав: "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і свободу..."

Ти не розумієш, що ми ще з часів Переяславської угоди, ні, навіть раніше- з часів івана IV грозного, ПРИРЕЧЕНІ на війну з Московією?!

І Черчиль попереджав: "Той, хто між ганьбою й війною обирає ганьбу, одержує й війну, і ганьбу одночасно".
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Сподіваюся, ти зараз зі східців військомату строчиш, о Патріоте?
Чи ти так як одна місцева патріоточка, котра закликає до негайної повномасштабної війни з кацапами, в той час коли її син постить у вконтактіку фотки з Пітєрських ресторанів?
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Ни чего нового. Одно только Ляля фаза фаза Ляля.
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Если короче то очередное бла бла бла ни чем не закончилось..
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Карта доріг, домовились досягти домовленостей.План дій,що ніколи не здійсниться - відтепер модно стало називати дорожнью картою.Хабарництво - корупцією,величезні крадіжки - реформами,хоч там не форму,а самий зміст необхідно міняти.Овоч-по-новому.Більш складний рівень.
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почему ты гнида не объявил траур по погибшим пару дней назад?
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А для того щоб сумувати за загиблими українськими Воїнами тобі потрібен прямий наказ Президента?
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Ну а я, наприклад, вважаю що в той час коли в країні війна, ти зобов'язаний бути вдома і працювати на країну.
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твоё порохобот мнение нах никому ниважно а вот порашенко ка главнокомандующий имеет определенные обязанности как моральные так и закон
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Хмм... Ото і всі твої аргументи?- Щось від тебе троллякою кацапською несе.
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Юрий Берёза, генерал Хомчак и Порошенко предали украинских солдат !
https://www.youtube.com/watch?v=PeVWGAi93J4
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Пока Запад не перестанет крутить задницей ничего не будет. Украина заложница игры ЕС и России,для Меркель гешефт прежде всего... Только когда создадите сильную армию,сможете защититься!
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-Нам нужно брать пример с Южной Кореи и Израиля.
-Поднимать экономику?
-И это тоже, но я имел ввиду привыкать жить рядом с ебанутым соседом.
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Эх .пистун чаколадович...зашить бы тебе карманы...и рот с руками
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Последние дни стали одними из самых кровавых в 2017 году", - Порошенко на переговорах нормандской четверки
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