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 Политика Украины
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 Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами"

В Соломянском административном суде г. Киева на рассмотрение дела начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника пришли народные депутаты от "НФ", бывшие комбаты Юрий Береза и Андрей Тетерук, которые готовы взять на поруки генерала.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, депутаты заявили, что готовы взять на поруки Юрия Мельника.

"Юрий Мельник лично спас моих двух бойцов. 19 августа он лично вытянул меня после обстрела Я не знаю, что этот человек делает в клетке", - заявил Береза, отметив, что с трудом сдерживает слезы.

"Новососы, оккупанты огласили нам свой приговор. Боевой генерал не должен находится в клетке. Я лично готов поменяться с ним местами. Я беру его на поруки", - заявил также Юрий Береза, отметив, что не услышал ни одного аргументированного обвинения от прокуроров.

В свою очередь, народный депутат Андрей Тетерук заявил, что прокуратура занимается подменой понятий.

Тетерук вспомнил, как в начале войны с Россией на Донбассе, он лично оказывал первую помощь Мельнику после того, как украинские бойцы попали под обстрел оккупантов.

"Юрия Николаевич сказал у меня есть оружие мы будем дальше выполнять задание", - отметил Тетерук. По его словам, Мельник отказался от обезболивающего в пользу бойца, у которого было более серьезное ранение.

Тетерук заявил, что таким судебным процессом "рушат боевый дух украинской армии".

"Я хочу вас заверить, что Мельник не будет скрываться", - пообещал Тетерук.

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Меняться местами с ним не надо. Лучше вместе с ним на нары...
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Не поменяться а присоединится - так будет правильно !!!!
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Юрий Береза всё успевает - и по агрофирмам рейдерствовать, и коррупционеров по судам отмазывать. Вот, сразу видно, для чего человек шёл в депутаты. Явно не для того, чтобы законотворчеством заниматься.
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человек мог вытащить двух молодых бойцов и ещё кого ли до,но это ему не даёт право воровать, в США на такое не смотрели бы даже а дали бы полный срок сколько полагается по закону, а у нас возьмут на поруки и простыть потому что герой, снова украинская ментальность и выборочность правосудия для избранных
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Тетерук и Береза дискредитируют любого похвалив его.
Сейчас они хвалят вора, придумывая боевые басни.
Хотя ни один генерал к ато на пушкчный выстрел не подойдет.
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Вы не правы. Я знаю о генералах, очень достойных людях, которые находятся в зоне АТО, в том числе на передовой.
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Ипаный стыд. Готов взять на руки. Боевой генерал не должен находиться в клетке, а должен пустить себе пулю в висок.
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а если боевой генерал вор? его надо не в клетке содержать , а к стенке поставить.
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Какое имеет отношение его боевое прошлое к настоящей краже бюджетных денег. Он, как начальник Главного управления должен был знать, что происходит с заказом.
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Такие военые, как генерал-майор Мельник спасли в 2014 году Украину от кацапского Ига а их в кутузку ? Что-бы эти хлопци плохого не сделали но все равно меньше, чем чиновники любого ранга. Думайте панове, думайте.
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а бойові добровольці в тюрьмах які сидять по заявах сєпарів ? нє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами"
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