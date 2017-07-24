 Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, депутаты заявили, что готовы взять на поруки Юрия Мельника.
"Юрий Мельник лично спас моих двух бойцов. 19 августа он лично вытянул меня после обстрела Я не знаю, что этот человек делает в клетке", - заявил Береза, отметив, что с трудом сдерживает слезы.
"Новососы, оккупанты огласили нам свой приговор. Боевой генерал не должен находится в клетке. Я лично готов поменяться с ним местами. Я беру его на поруки", - заявил также Юрий Береза, отметив, что не услышал ни одного аргументированного обвинения от прокуроров.
В свою очередь, народный депутат Андрей Тетерук заявил, что прокуратура занимается подменой понятий.
Тетерук вспомнил, как в начале войны с Россией на Донбассе, он лично оказывал первую помощь Мельнику после того, как украинские бойцы попали под обстрел оккупантов.
"Юрия Николаевич сказал у меня есть оружие мы будем дальше выполнять задание", - отметил Тетерук. По его словам, Мельник отказался от обезболивающего в пользу бойца, у которого было более серьезное ранение.
Тетерук заявил, что таким судебным процессом "рушат боевый дух украинской армии".
"Я хочу вас заверить, что Мельник не будет скрываться", - пообещал Тетерук.
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Сейчас они хвалят вора, придумывая боевые басни.
Хотя ни один генерал к ато на пушкчный выстрел не подойдет.
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