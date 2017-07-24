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Все про:молния (56) смерть (5095) Ивано-Франковская область (294)

 В горах на Прикарпатье молния убила человека

молния гроза

Погиб житель Харькова - тело транспортируют спасатели Верховинского отряда.

В Ивано-Франковской области в горах молния убила человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"23 июля в 18:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле села Быстрец в долине "Псаривка" горы Кострич Верховинского района в результате попадания молнии погиб 48-летний житель Харькова, который с товарищем находился на отдыхе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для транспортировки тела погибшего были привлечены 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения.

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в общем не везет харькову сегодня или в этом году или в гепоэру..
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