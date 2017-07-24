 В горах на Прикарпатье молния убила человека

В Ивано-Франковской области в горах молния убила человека, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
"23 июля в 18:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле села Быстрец в долине "Псаривка" горы Кострич Верховинского района в результате попадания молнии погиб 48-летний житель Харькова, который с товарищем находился на отдыхе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для транспортировки тела погибшего были привлечены 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения.
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