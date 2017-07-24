EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия, За рубежом
  2758  30
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6695) Песков (727) Минобороны РФ (436)

 Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет

песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным - это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", - сказал Песков в ответ на вопрос о концентрации военных сил у границы с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины сообщил, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зато когда другие страны у себя размещают контингент НАТО, вы кацапы воете как сучки последние !! так вот, они тоже меняют конфигурацию сил у себя как хотят и вас уродов никто спрашивать не будет !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а че ж у него бомбит он НАТО в Прибалтике - тоже ставят в своей стране что хотят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия вольна себя вести как страна-пи*орас. Разве она могла упустить такой шанс?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Вы о том что они вольны менять позы во время нетрадиционного сэкса с народом своей страны?! Ну так и занимались бы своей недостраной. к нам бы не лезли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос что они стянули 3 наступательных дивизии. А вот когда поляки, румыны ставят у себя ПРО Пэтриот...вот вони...Но это Комплексы оборонные . Противоракетной обороны!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не страна , а пидорашка, сцуко, аче вы воете про Украину и НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лишняя хромосомка исторически истерит...наследственность плохая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так, говно усатое, чего же ты скулишь когда американцы свои ПРО размещают? Они тоже, не на территории парашестана, делают то, что хотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ординська нація кацапів вже не знає, що ж відповісти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в стране вечно зеленых помидоров все по прежнему...ну чтоже,вам ватники с этим жить.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
понеслась комменты на Цензоре не могут не радовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да пусть ставят у самых границ. Быстрее окажутся в окружении.
Мы же цивилизованные люди и должны гарантировать сдавшимся в плен кацапам сухую одежду, горячий чай и наше радушие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорил один из комиков "Маски-шоу".Это не наши-...идарасы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
письков пербухал бояры, с каких делов кацапские ублюдки стали вольными
оперделителями, сначала пусть соляру для трактора даёт, чтоб закапывать
эти удобрения, а потом материал подвозит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто убил Павла? 24th Июль 2017 anti-colorados
Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет - Цензор.НЕТ 4326 Мы намеренно не включались в поток обсуждения годовщины убийства Паши Шеремета, ибо еще год назад высказались по этому поводу четко и ясно. Тем не менее, позорная массовка, шедшая по улицам Киева с транспарантами «Кто убил Павла» и прочим слезливым поносом, заставила нас на это ответить в режиме отложенной реакции. Мы решили, что всем следует рассмотреть хари этих скорбящих, которых никогда не увидишь на Майдане, когда прощаются с нашими военными. Им глубоко плевать на то, кто убил наших ребят, они скорбят по россиянину Паше, который жил и работал в отборном, антиукраинском серпентарии. В самом деле, сами названия СМИ «Вести» и «Украинская правда», стали нарицательными, синонимами проституции и антиукраинских средств российской пропаганды. Это к тому, что сам Паша работал на Радио Вести и имел плотные сношения с редакторатом Украинской правды.Эта годовщина смерти очень неловко совпала по времени, с растиражированными дебатами двух российских имперцев: Гиркина и Навального. Один из них уже заработал себе Гаагу, но пока он туда не попал, есть время для того, чтобы зажмуриться в лифте или совсем показательно - в сортире, а второй - плавно подгребает к такой же участи. По крайней мере, риторика Навального скоро станет вполне достаточной для Гааги. Но основная ценность этого видео в самой тональности риторики. Эти два персонажа работают на собственную публику и потому - не прячут свою имперскость.Так вот, в бытность свою журналистом российских СМИ, Паша неплохо подъедался на пропагандистских харчах и вовсе не считал себя оппозиционным журналистом. Мало того, он вполне понимал и принимал курс России на реинтеграцию совка. Он все эти процессы прекрасно видел и чувствовал.Мало того, он откровенно считал Беларусь, в большей степени, а Украину - в меньшей - нахлебниками России. Тогда он еще не знал, что придется работать в Украине и уж тем более, что там закончится его карьера, а потому, высказывал горячие надежды на то, что с приходом к власти Януковича, дело интеграции Украины в Таежный союз, наконец-то ускорится. Что характерно, сам Шеремет не питал ни малейших иллюзий по поводу сути ТС и открыто говорил о решающей роли пропаганды в деле создания красивой обертки для этого образования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Продолжение.....

Очень забавно выглядел бело-красно-белый флаг, на упомянутой выше траурной процессии, посвященной смерти Шеремета. Участники мероприятия, видимо, совсем не понимали того, какую роль для Беларуси видел покойный. А он сетовал о том, что российские бизнесмены не скупили лет 10 назад дюжину самых развитых промышленных предприятий Беларуси, тогда бы вопросов интеграции уже не стояло. А саму республику он определил в полную вотчину Кремля. Его очень расстроило, что Россия вынужденно дотировала экономику Беларуси на $37 млрд. и о том, что все эти деньги ушли в песок, а могли бы сработать в Брянской или Псковской областях. Вот такой Пашуня белорус. Так что флажок там был как издевка.Кроме того, он очертил интересы России в Казахстане и вообще - Средней Азии. Он отметил, что в Казахстане имеются полезные ископаемые, которые России вполне пригодились бы (наверное, имел в виду углеводороды). Кроме того, он уточнил, что Казахстан имеет большую территорию, а на ней - миллион русских.В те времена еще нельзя было выражаться так, как это сейчас делает Гиркин или Навальный, а потому Паша уточнил, что в этом регионе России следует работать напористее, применяя тактику кнута и пряника. В общем, если бы в то время (в 2010 году) вытащить на интервью не Шеремета, а Гиркина, то текст был бы почти идентичным. Имперские формулы были бы неотличимы.И вот теперь, кто-то пытается нарисовать из Шеремета чуть ли не диссидента и борца с режимом, по которому надо лить слезы и спрашивать: «кто его убил?»Конечно, мы - европейская страна и следствие должно установить все обстоятельства гибели гражданина РФ, как и гражданина другой страны. Это - неизбежная процедура, которую обязана исполнить власть, но не более того. Для любого украинца, гибель любого российского шовиниста, которым безусловно был Шеремет, уходит в разряд безвозвратных потерь противника и не важно, с автоматом или микрофоном он воевал против Украины. Вот такое наше мнение, на сей счет, а каждый наш читатель может составить собственное мнение, после просмотра видео интервью Шеремета, записанного за 4 года до начала войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и мы будем вступать в тот военный союз, который посчитаем нужным, невзирая на истерику писькова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет - Цензор.НЕТ 1438Дмитро Корчинський
5 год ·

Трагізм українського призначення полягає в тому, що Богом на нас покладена важка і неприємна місія колонізувати схід - болота нечорнозем'я, руїни москви, рештки ленінграду, Сибір, Далекий схід, очистити ці території від варварів.
І все це замість того, щоб опанувати рай (Середземномор'я).
Невже Бог, за наші гріхи, віддав рай арабам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо тоже себе конфигурацию поменять, и пару-тройку полигонов-аэродромов в аренду на 49 лет сдать за 49 гривен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а почему тогда Украине низзя в НАТО?
И пару десятков американских ракет средней дальности с ЯО где-нибудь под Шосткой или Сумами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если б во власти не было прокацапского лобби, уже б давно разместили. Как страны Балтии, поляки и прочие еще в 90-е годы. Этот полумер уже порядком раздражает. Уже и военное вторжение идет полным ходом, а мы все боимся расстаться с "братьями".
 показать весь комментарий
Ответить
 
мацккальское быдло за 2 Чеченские не натренировалось.решили на Дамбаце сделать Чечню №3.Крысы позорные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Письков щекочет усами попку пуйлу, как хочет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да не обращайте Вы внимание на этого таракана, с его " ну очень умными, со ссылкой на ими выдуманной норме "их права".Просто будьте готовы вернуть своё!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Восковая скульптура леди из Мордовии появилась в музее Италии
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПесков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти