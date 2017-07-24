 Песков о российских войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию вооруженных сил так, как хочет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным - это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", - сказал Песков в ответ на вопрос о концентрации военных сил у границы с Украиной.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины сообщил, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.
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Мы же цивилизованные люди и должны гарантировать сдавшимся в плен кацапам сухую одежду, горячий чай и наше радушие.
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оперделителями, сначала пусть соляру для трактора даёт, чтоб закапывать
эти удобрения, а потом материал подвозит
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Мы намеренно не включались в поток обсуждения годовщины убийства Паши Шеремета, ибо еще год назад высказались по этому поводу четко и ясно. Тем не менее, позорная массовка, шедшая по улицам Киева с транспарантами «Кто убил Павла» и прочим слезливым поносом, заставила нас на это ответить в режиме отложенной реакции. Мы решили, что всем следует рассмотреть хари этих скорбящих, которых никогда не увидишь на Майдане, когда прощаются с нашими военными. Им глубоко плевать на то, кто убил наших ребят, они скорбят по россиянину Паше, который жил и работал в отборном, антиукраинском серпентарии. В самом деле, сами названия СМИ «Вести» и «Украинская правда», стали нарицательными, синонимами проституции и антиукраинских средств российской пропаганды. Это к тому, что сам Паша работал на Радио Вести и имел плотные сношения с редакторатом Украинской правды.Эта годовщина смерти очень неловко совпала по времени, с растиражированными дебатами двух российских имперцев: Гиркина и Навального. Один из них уже заработал себе Гаагу, но пока он туда не попал, есть время для того, чтобы зажмуриться в лифте или совсем показательно - в сортире, а второй - плавно подгребает к такой же участи. По крайней мере, риторика Навального скоро станет вполне достаточной для Гааги. Но основная ценность этого видео в самой тональности риторики. Эти два персонажа работают на собственную публику и потому - не прячут свою имперскость.Так вот, в бытность свою журналистом российских СМИ, Паша неплохо подъедался на пропагандистских харчах и вовсе не считал себя оппозиционным журналистом. Мало того, он вполне понимал и принимал курс России на реинтеграцию совка. Он все эти процессы прекрасно видел и чувствовал.Мало того, он откровенно считал Беларусь, в большей степени, а Украину - в меньшей - нахлебниками России. Тогда он еще не знал, что придется работать в Украине и уж тем более, что там закончится его карьера, а потому, высказывал горячие надежды на то, что с приходом к власти Януковича, дело интеграции Украины в Таежный союз, наконец-то ускорится. Что характерно, сам Шеремет не питал ни малейших иллюзий по поводу сути ТС и открыто говорил о решающей роли пропаганды в деле создания красивой обертки для этого образования.
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Очень забавно выглядел бело-красно-белый флаг, на упомянутой выше траурной процессии, посвященной смерти Шеремета. Участники мероприятия, видимо, совсем не понимали того, какую роль для Беларуси видел покойный. А он сетовал о том, что российские бизнесмены не скупили лет 10 назад дюжину самых развитых промышленных предприятий Беларуси, тогда бы вопросов интеграции уже не стояло. А саму республику он определил в полную вотчину Кремля. Его очень расстроило, что Россия вынужденно дотировала экономику Беларуси на $37 млрд. и о том, что все эти деньги ушли в песок, а могли бы сработать в Брянской или Псковской областях. Вот такой Пашуня белорус. Так что флажок там был как издевка.Кроме того, он очертил интересы России в Казахстане и вообще - Средней Азии. Он отметил, что в Казахстане имеются полезные ископаемые, которые России вполне пригодились бы (наверное, имел в виду углеводороды). Кроме того, он уточнил, что Казахстан имеет большую территорию, а на ней - миллион русских.В те времена еще нельзя было выражаться так, как это сейчас делает Гиркин или Навальный, а потому Паша уточнил, что в этом регионе России следует работать напористее, применяя тактику кнута и пряника. В общем, если бы в то время (в 2010 году) вытащить на интервью не Шеремета, а Гиркина, то текст был бы почти идентичным. Имперские формулы были бы неотличимы.И вот теперь, кто-то пытается нарисовать из Шеремета чуть ли не диссидента и борца с режимом, по которому надо лить слезы и спрашивать: «кто его убил?»Конечно, мы - европейская страна и следствие должно установить все обстоятельства гибели гражданина РФ, как и гражданина другой страны. Это - неизбежная процедура, которую обязана исполнить власть, но не более того. Для любого украинца, гибель любого российского шовиниста, которым безусловно был Шеремет, уходит в разряд безвозвратных потерь противника и не важно, с автоматом или микрофоном он воевал против Украины. Вот такое наше мнение, на сей счет, а каждый наш читатель может составить собственное мнение, после просмотра видео интервью Шеремета, записанного за 4 года до начала войны.
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5 год ·
Трагізм українського призначення полягає в тому, що Богом на нас покладена важка і неприємна місія колонізувати схід - болота нечорнозем'я, руїни москви, рештки ленінграду, Сибір, Далекий схід, очистити ці території від варварів.
І все це замість того, щоб опанувати рай (Середземномор'я).
Невже Бог, за наші гріхи, віддав рай арабам?
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И пару десятков американских ракет средней дальности с ЯО где-нибудь под Шосткой или Сумами?
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