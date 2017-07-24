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Все про:Меркель (1460) переговоры (3411) Песков (727) нормандская четверка (417)

 "Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры

переговоры

Телефонный разговор начался примерно в полдень.

"Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС ".

"До сих пор, сейчас, в данный момент продолжается телефонный разговор в нормандском формате. Президент Путин общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - сказал Песков.

По его словам, телефонный разговор начался примерно в полдень.

"Как правило, такие разговоры достаточно сложные в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко

Накануне Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки" 24 июля. Президент Украины сказал, что будет "требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения".
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эта "новость" из разряда тех на которых всем насрать! так же как и на проблемы далбасян с водой из за обстрелов их водных станций "нашими мальчиками"!!
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Продовжується "під-килимна демократія". Нажаль, за 3-и роки війни, вона була не на користь України.
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Будем держать пальцы скрещенными и надеемся, что они приведут к освобождению Донбасса.
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Угу, по телефону договорятся о скорейшем прекращении огня, на которое кацапам будет совершенно наплевать.
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это разве что если вольнов вместо путина будет на переговорах.
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Вангую.
Вот будут они говорить, говорить, говорить... и из этих разговоров родится большое, всестороннее, глубокое, широкое, всеобъемлющее ... нифига.
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Тут поинтереснее новость есть.
В США начали разбирательство с тамошней партией "зеленых". Что она брала )(уйловские бабки на компанию по борьбе с добычей сланцевых нефти и газа.
Если докопаются, что таки брала - американцы Рахе стопудово припаяют новых санкций по самое небалуйся.
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мне кажется, что эти санкции хоть и неприятная вещь, но в целом России на них посрать, уж пусть извинит меня за прямоту цензор. Третий год все санкции, а если бы наши не отбивали атаки саперов, то были бы они уже в Киеве и никакие санкции бы не помогли.
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Полностью с Вами согласен. Особенно с вторым предложением.

Те санкции, что были до сих пор были мягко говоря ... пуганием ёжика голым задом.
Вот те, что американцы завтра скорее всего вкатят - вот они уже серьезнее.
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як би наші хлопці не дали рашці по зубах, то б і санкцій ніяких не було, все було б як в Грузії "виразили озабочєность" і пальчиком би посварились, та нажаль санкціонний механізм діє дуже повільно і вимагає багато часу
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Стосовно санкцій і реакції на них союзників Хуйла з ЄС -
"...Евросоюз выразил обеспокоенность проектом новым санкций США в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами,сообщает Reuters.
В заявлении ЕС отмечается, что подобные односторонние действия могут привести к «масштабным и непредвиденным последствиям», «в том числе для европейских экономических и энергетическихинтересов».
«Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным, в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов», - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В связи с этим Евросоюз призвал власти США взаимодействовать с партнерами свои действия «которые лежат в основе усилий по полному осуществлению Минских соглашений».
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О как европейские под)(уловики закудкудакали!
Бодрее, бодрее нужно диверсифицировать свои источники энергоресурсов.
Вон, американцы постоянно наращивают добычи сланцевых нефти и газа. Чем не вариант брать у них?
А можно и еще лучший вариант. Поднять таки задницу, оторваться от сосания русской трубы, и приложить все усилия для скорейшего изгнания )(уйла с Донбасса и Крыма. В Крыму есть шельфовый газ. А на Донбассе - одно из крупнейших месторождений сланцевого.
Так что всё правильно американцы делают.
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В результате долгих, многочасовых переговоров четырёхсторонней контактной группы в нормандском формате, все члены группы пришли к общему соглашению, что лучше не стрелять, чем стрелять и мир, лучше чем война...
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Скільки ще буде тривати ця шизофренія ?
Як може країна агресор (РФ) входити до числа країн що займаються врегулюванням конфлікту ?!
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тому що являється стороною конфлікту, це в Мінську можна замісь путлєра макак лугандонських посадити, а в цьому форматі всі сторони чудово знають хто ким є.
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тому що являється стороною конфлікту

Не правда - ніде офіційно не зафіксовано , що РФ є стороною конфлікту , навпаки - вона там , як "миротворець" представлена !
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статус "миротворець" для путлєра це ініціатива фрау Меркель, для того що б він міг вийти з конфлікту, зберігши "лице".
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- чудово ... І як - вийшло ? Щось не поспішає Хуйло скористатися цією можливістю

За 3 роки цієї "ініціативи фрау Меркель" скільки вже було вбито і скалічено наших хлопців ? А скільки ще буде ?
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это фото с рукопожатием взрывает мозг, уместнее было бы фото с бьющимся о глухую стену.
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я надеюсь на картинке руки не Пороха с Путиным?
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Зачем передавать новости из параши и тем-более от пескова, да ещё и в их формулировке?? путин проводит переговоры ..........! Это написано для руской ваты! Зачем нам это?? Цензор!!??
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это уже десятые или двадцатые по счёту и телефонные переговоры и личные встречи этой четвёрки... Результатов как не было так и не будет. Ибо пуйло срал на все переговоры, уговоры и будет делать своё дело по уничтожению Украины.
Уже наверное всех этих западных переговорщиков нормандской четвёрки типа Меркль, Олланд а теперь Макрона, зае..али эти пустопорожние переговоры, уже и говорить не о чем.
Просто думают, когда уже Пете надоест эта бесконечная возня и он силой освободит Донбасс.
А Пете пофиг, ему главное поговорить, покрасоваться... хоть и безрезультатно.
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Не пофіг - і це всі розуміють ! Війна , для нього , необхідна - бо , в разі її відсутності не можливо буде пояснити відсутність реформ , катастрофічний рівень падіння української економіки і рівня життя людей .
А так - на війну можна вічно все списувати .
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Все говорят по-английски, в Кремле рядом с Хуйлом сидит переводчик.
Кстати, в Орде гордятся что разговор Трампа и Моли продолжался 2 часа 20 минут. Поскольку был переводчик то реально ОНИ говорили в два раза меньше. А если учесть мычание Крысы "э-э-э", "мна" то в три раза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры
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