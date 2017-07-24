"Нормандская четверка" проводит телефонные переговоры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС ".
"До сих пор, сейчас, в данный момент продолжается телефонный разговор в нормандском формате. Президент Путин общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - сказал Песков.
По его словам, телефонный разговор начался примерно в полдень.
"Как правило, такие разговоры достаточно сложные в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", - отметил он.
Накануне Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки" 24 июля. Президент Украины сказал, что будет "требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения".
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Вот будут они говорить, говорить, говорить... и из этих разговоров родится большое, всестороннее, глубокое, широкое, всеобъемлющее ... нифига.
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В США начали разбирательство с тамошней партией "зеленых". Что она брала )(уйловские бабки на компанию по борьбе с добычей сланцевых нефти и газа.
Если докопаются, что таки брала - американцы Рахе стопудово припаяют новых санкций по самое небалуйся.
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Те санкции, что были до сих пор были мягко говоря ... пуганием ёжика голым задом.
Вот те, что американцы завтра скорее всего вкатят - вот они уже серьезнее.
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"...Евросоюз выразил обеспокоенность проектом новым санкций США в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами,сообщает Reuters.
В заявлении ЕС отмечается, что подобные односторонние действия могут привести к «масштабным и непредвиденным последствиям», «в том числе для европейских экономических и энергетическихинтересов».
«Их потенциальный эффект может оказаться широким и неизбирательным, в том числе для усилий ЕС по диверсификации источников энергоресурсов», - говорится в заявлении Еврокомиссии.
В связи с этим Евросоюз призвал власти США взаимодействовать с партнерами свои действия «которые лежат в основе усилий по полному осуществлению Минских соглашений».
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Бодрее, бодрее нужно диверсифицировать свои источники энергоресурсов.
Вон, американцы постоянно наращивают добычи сланцевых нефти и газа. Чем не вариант брать у них?
А можно и еще лучший вариант. Поднять таки задницу, оторваться от сосания русской трубы, и приложить все усилия для скорейшего изгнания )(уйла с Донбасса и Крыма. В Крыму есть шельфовый газ. А на Донбассе - одно из крупнейших месторождений сланцевого.
Так что всё правильно американцы делают.
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Як може країна агресор (РФ) входити до числа країн що займаються врегулюванням конфлікту ?!
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Не правда - ніде офіційно не зафіксовано , що РФ є стороною конфлікту , навпаки - вона там , як "миротворець" представлена !
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За 3 роки цієї "ініціативи фрау Меркель" скільки вже було вбито і скалічено наших хлопців ? А скільки ще буде ?
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Уже наверное всех этих западных переговорщиков нормандской четвёрки типа Меркль, Олланд а теперь Макрона, зае..али эти пустопорожние переговоры, уже и говорить не о чем.
Просто думают, когда уже Пете надоест эта бесконечная возня и он силой освободит Донбасс.
А Пете пофиг, ему главное поговорить, покрасоваться... хоть и безрезультатно.
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А так - на війну можна вічно все списувати .
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Кстати, в Орде гордятся что разговор Трампа и Моли продолжался 2 часа 20 минут. Поскольку был переводчик то реально ОНИ говорили в два раза меньше. А если учесть мычание Крысы "э-э-э", "мна" то в три раза.
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