 С начала года в Украине были обезврежены 53 ОПГ, в состав которых входило 200 человек, - Троян. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей своей странице в Facebook сообщил заместителем главы МВД Вадим Троян.По его словам, когда он возглавлял криминальную полицию Украины, одна из основных задач была борьба с организованной преступностью и бандами: "Очень негативно отношусь к таким преступникам. Дерзкие и непредсказуемые "звери", которые не имеют тормозов даже по "стандартам" преступного мира. Сегодня жертвами организованных банд становятся не только состоятельные граждане, а и женщины, дети, старики, которые слабее и духом, и физической силой. Искалеченные судьбы и жизни. Состояние души разделилось на "до" и "после"".Троян отметил, что Департамент уголовного розыска Нацполиции за шесть месяцев 2017 года обнаружил 53 организованные преступные группы в составе 200 человек. На их счету около 800 преступлений: "Это по меньшей мере 800 пострадавших людей, которые чем-то не понравились преступникам или просто оказались не в то время и не в том месте. 53 преступные группы - это 48% от общих показателей Национальной полиции по задержанным ОПГ в первом полугодии (109 групп в целом).

Он отметил, что в ТОП-5 вошли город Киев (9 групп), Днепропетровская область (8 групп), Львовская и Полтавская области (по 7 групп), Одесская область (6 групп).Среди раскрытых преступлений: 2 умышленных убийства, 11 вымогательств, 16 угонов транспортных средств, 43 грабежа, 53 разбоя, 125 краж и 248 мошенничеств."Решение об аресте таких преступников принимает суд. И не редко дает или подписку, или домашний арест. Но моя точка зрения как и большинства практиков, за такие виды преступления 100% надо арестовывать и судить строже. Поэтому от МВД готовим ряд изменений в УПК и УК Украины относительно ужесточения наказания за подобные преступления", - резюмировал Троян.