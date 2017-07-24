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Все про:Нацполиция (8125) преступность (1033) Троян (189)

 С начала года в Украине были обезврежены 53 ОПГ, в состав которых входило 200 человек, - Троян. Инфографика

Департамент уголовного розыска Нацполиции с начала 2017 года обезвредил 53 организованные преступные группы в составе 200 человек. На их счету около 800 преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей своей странице в Facebook сообщил заместителем главы МВД Вадим Троян.

По его словам, когда он возглавлял криминальную полицию Украины, одна из основных задач была борьба с организованной преступностью и бандами: "Очень негативно отношусь к таким преступникам. Дерзкие и непредсказуемые "звери", которые не имеют тормозов даже по "стандартам" преступного мира. Сегодня жертвами организованных банд становятся не только состоятельные граждане, а и женщины, дети, старики, которые слабее и духом, и физической силой. Искалеченные судьбы и жизни. Состояние души разделилось на "до" и "после"".

Троян отметил, что Департамент уголовного розыска Нацполиции за шесть месяцев 2017 года обнаружил 53 организованные преступные группы в составе 200 человек. На их счету около 800 преступлений: "Это по меньшей мере 800 пострадавших людей, которые чем-то не понравились преступникам или просто оказались не в то время и не в том месте. 53 преступные группы - это 48% от общих показателей Национальной полиции по задержанным ОПГ в первом полугодии (109 групп в целом).

С начала года в Украине были обезврежены 53 ОПГ, в состав которых входило 200 человек, - Троян 01

Он отметил, что в ТОП-5 вошли город Киев (9 групп), Днепропетровская область (8 групп), Львовская и Полтавская области (по 7 групп), Одесская область (6 групп).

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В первом полугодии количество учтенных уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 14% и составляет более 317 тысяч, - Луценко. ВИДЕО

Среди раскрытых преступлений: 2 умышленных убийства, 11 вымогательств, 16 угонов транспортных средств, 43 грабежа, 53 разбоя, 125 краж и 248 мошенничеств.

"Решение об аресте таких преступников принимает суд. И не редко дает или подписку, или домашний арест. Но моя точка зрения как и большинства практиков, за такие виды преступления 100% надо арестовывать и судить строже. Поэтому от МВД готовим ряд изменений в УПК и УК Украины относительно ужесточения наказания за подобные преступления", - резюмировал Троян.
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Отлично, всем главарям ОПГ героя Украины дали или все-же на нары посадили кого-то?
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Малаццы, искоренили! Теперь можете браться за главную ОПГ в Верховной Раде и Кабмин!
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Вибачте але ви при здоровому глузді
Главарь то сидить на Банковій і керує процесом всієї системи доїння Держави, хто у таких обставинах із системи попре проти системи?, Це абсурд
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Самую главную банду под названием МВД до сих пор не обезвредили.
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Статистика от ментов всегда блещет самовосхвалением.
А в реальности, менты даже не могли обезвредить рашистского киллера, который пытался застрелить бойца АТО Адама Осмаева в центре Киева, пока его жена Амина Окуева лично не подстрелила рашиста.
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З "російським кілером" історія така сама мутна , як і з "російським слідом!" у вбивстві Шеремета ...
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Что это за ОПГ количеством в 3 с половиной человека?
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Дякую Трояна за інформування громадськості. У мене своя думка щодо роботи поліції, зокрема, слідчого відділу. - Нуль по Кельвіну.
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Что это за ОПГ такие, похоже сюда причислили всех где больше 1 человека действовали вместе, пара мошенников это у них уже ОПГ, а за это премии и звания))))
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ОПГ под предводительством сабакова, атброськина и прочих голубанов отчитывается о борьбе с ОПГ. забавно было бы, если бы это было не государство, в котором я живу.
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Самые махровые ОПГ в Украине находятся в Верховной Раде, Кабмине, администрации президента, Нацбанке и силовых структурах (ФСБ(У), гейпрокуратура, менты во главе с аваковым).
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Когда в Украине будет обезврежена главная ОПГ в состав которой входит 450 человек?
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А ОПГ под названием " верховная зрада " с ее главарем Петькой когда арестуют ?
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Что за бред, это статистика одного крупного города за сутки а не целой страны за полгода.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Украине были обезврежены 53 ОПГ, в состав которых входило 200 человек, - Троян. Инфографика
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