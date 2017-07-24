 "Укрспирт" пока не комментирует информацию о массовых обысках на спиртзаводах

Цензор.НЕТ связался с пресс-службой государственного предприятия, однако там заявили, что на данный момент не могут прокомментировать ситуацию.
"На данный момент у нас нет всей информации, мы не можем ничего комментировать. Комментарий будет, но позже", - сказали Цензор.НЕТ в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию, на 41 спиртзаводе проходят обыски
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Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж(48)
Правоохранители проводят обыски на запорожском предприятии "Мотор Січ"(102)
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