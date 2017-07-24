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 Политика Украины
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Все про:обыск (1171) Укрспирт (114)

 "Укрспирт" пока не комментирует информацию о массовых обысках на спиртзаводах

укрспирт

На государственном предприятии "Укрспирт" пока не комментируют информацию о проведении 41 обыска на спиртзаводах.

Цензор.НЕТ связался с пресс-службой государственного предприятия, однако там заявили, что на данный момент не могут прокомментировать ситуацию.

"На данный момент у нас нет всей информации, мы не можем ничего комментировать. Комментарий будет, но позже", - сказали Цензор.НЕТ в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию, на 41 спиртзаводе проходят обыски

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Значит сегодня с наступлением сумерек начнётся движуха на служебных въездах на Банковой, будут решать......
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Тоже считаю, что руководить "Укрспиртом" надо по очереди, чтобы все патриотически настроенные руководители могли получить немножечко профитов.
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на очереди Нежинский консервный завод с огурчиками
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Ведь ни у кого нет иллюзий о сути деятельности Укрспирта. Факт его существования - это уже характеристика украинской верховной власти.
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