 Суд арестовал 200 тысяч долларов, которые агент НАБУ принесла Розенблату в "Три вилки"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию в Едином реестре судебных решений.
Решение принято по ходатайству детектива НАБУ, который обосновал, что деньги являются предметом неправомерной выгоды и вещественный доказательством.
Охранник депутата Богуслав Ярощук, у которого были изъяты деньги, на судебное заседание не явился.
Напомним, 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тыс. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. Позже выяснилось, что от имени частной компании действовала агент НАБУ.
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Отлично - чуваков подозревают в коррупционных делах на высшем уровне, изымают такие бабки - а они продолжают спокойно передвигаться, заниматься своими делами.
Не в защиту укравших бутылку в ларьке, но такого бы быстро прикрыли как минимум на 15 суток.
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