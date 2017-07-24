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 Суд арестовал 200 тысяч долларов, которые агент НАБУ принесла Розенблату в "Три вилки"

Изъятые у охранника нардепа Борислава Розенблата $200 тысяч признаны вещественным доказательством и арестованы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию в Едином реестре судебных решений.

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Решение принято по ходатайству детектива НАБУ, который обосновал, что деньги являются предметом неправомерной выгоды и вещественный доказательством.

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Охранник депутата Богуслав Ярощук, у которого были изъяты деньги, на судебное заседание не явился.

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Напомним, 19 июня в ресторане "Три вилки" НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тыс. По версии детективов, за эти деньги нардеп обещал повлиять на получение лицензий на добычу янтаря. Позже выяснилось, что от имени частной компании действовала агент НАБУ.


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Смотрю вокруг, епёна мать, давно пора арестовать, и инвестировать туды, где все теряются следы (с)
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"Охранник депутата Богуслав Ярощук, у которого были изъяты деньги, на судебное заседание не явился"
Отлично - чуваков подозревают в коррупционных делах на высшем уровне, изымают такие бабки - а они продолжают спокойно передвигаться, заниматься своими делами.
Не в защиту укравших бутылку в ларьке, но такого бы быстро прикрыли как минимум на 15 суток.
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по теме.... как я знаю. арест касается только личности, то есть деньги не арестуют а конфискуют или изымают.. что скажут юристы?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал 200 тысяч долларов, которые агент НАБУ принесла Розенблату в "Три вилки"
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