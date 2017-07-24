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 Политика Украины
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 Кустурица демонстрирует неуважение к украинцам и крымским татарам, - Кириленко

кириленко

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко прокомментировал визит режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в Крым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кириленко, он отметил, что так сербский музыкант демонстрирует "неуважение к украинцам и крымским татарам".

"Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Настоящий великий художник не может так действовать", - написал Кириленко в своем микроблоге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

Напомним, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает российскую аннексию Крыма естественным, "органическим процессом".
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"Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который в воскресенье прилетел в оккупированный Крым, чтобы выступить с концертом, заявил, что считает полуостров частью Российской Федерации". До начала 1990х. годов Сербия была империей (под именем Югославия) и правила остальными республиками Югославии как своими колониями. Так же вела себя роССия до 1991г. Сербы - имперцы-оккупанты и роССияне - имперцы-оккупанты. Эмир Кустурица - СЕРБ! И этим всё сказано!
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Он не серб, он 3.14идор...это межнациональная общность включающая и 86 процентов расеян.
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Не важно. Раз он пособник оккупантов, значит он автоматически становится сербом.
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Национальность определяется двумя факторами: кровь (гены), которую мы получаем от предков. И самосознание, которое формируется воспитанием и образованием. По самосознанию Кустурица - СЕРБ! Главный террорист ДНР Захарченко - украинец по рождению и даже с украинской фамилией. Большой он патриот Неньки?

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ну а шо взять с гопника, да еще серба.. или цыгана, кто он там...
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??? А нам важно его мнение? Ну получил бабла от кремлядей. Ну и фуй с ним. Что столько внимания, он же сам без национальности и без Родины. Ему то что?
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Даже женщина обернулась с вопросом в глазах: "Откуда идет такая вонища?"
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А у нас на Бессарабии, что не цыган то считает себя братом кацапа, неудивительно, видать общие гены.
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Может и не обращать внимание - ведь у того рожа типичного алкаголика.. Если на каждого реагировать - себя не уважать
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Запомните эту рожу.... Братислав Живкович - командир сербских четников, которые убивают украинцев на Донбассе


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Вот что сказал этот дибильный сербский шовинист и убийца рашистским СМИ -

Мы приходим, когда русским тяжело. Мы один народ, у нас одна православная вера, одни и те же враги, испытания и слезы.
- На Украине ведь есть сербская земля...
Здесь живет много потомков сербов. Наши предки состояли на военной службе в царской России, за что Екатерина II наделила сербов землями, на территории нынешних Донецкой и Луганской республик была образована автономная область Славяносербия.

За голову каждого из нас олигарх Коломойский обещал награду. Он платил за каждую голову с бородой. Чем больше борода, тем больше выплачивал денег. Украинские фашисты, чтобы нажиться, захватывали бойцов, держали их в плену, пока у них не отрастет борода, потом меняли на деньги.
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ОН - ШИЗОФРЕНИК полный.... раися "- КАНАТЧИКОВА ДАЧА" вот с такими ПАЦИЕНТАМИ )))
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Кастратице нужно пожизненно запретить въезд в Украину и полный запрет на демонстрацию его фильмов - пусть кацапы платят ему за прокат его "шедевров".
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Ну да после таких заявлений - снять его фильмы с проката в Украине
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к берегу пидоРасии одно дерьмо морально-уродское прибивает...)
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Сама тоже удивлялась как ни ГОВНО - сразу раисей ОБЛАСКАНО!!!
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да пох мнение этой цыганской собачки говорящей
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Уже давно ВСЕМ известно-Где БОЛЬШЕ платят,Туда ВСЕ и Идут!!!Спросите у ющенка...
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кастрат есть кастрат что с него взять ... передать отделу по выявлению и нейтрализации врагов украины...
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почитала прессу кацапосми, это Кусткурица там распиаривается давным давно, понятно у чьей кормушки прижилось это животное.
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да урод он, из вяликой нации.
как вчера говорил: занести в миротворец, и забыть эту мразь до лучших времен...
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"неуважение к украинцам и крымским татарам". А Татар, то чего выделили? Чём он их обидел,неуважил?Источник: https://censor.net.ua/n448949
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Ну, наприклад, тим, що він вважає Крим ісконно русскім, але при цьому російським Крим був тільки 200 років, а до того він 500 років був татарським...
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серб Деян Берич погоняло "деки", снайперил на дамбасе с 2014 за "днр", один из самых известных наёмников фанат руцкого мира.
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эмир курица должен быть схвачен и посажен в курятник
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А в это время ... Украина почти ничего не делает для недопущения поездок туристов в оккупированные Крым и восток Донбаса. Недавно в Беларуси увидел рекламное объявление турфирмы Арго-тур. Эта фирма возит туристов из Беларуси в Крым ЧЕРЕЗ роССию! Но это ещё не всё. Эта же фирма ОФИЦИАЛЬНО возит туристов в Коблево и Одессу! И возможно, на тех же автобусах! То есть происходит грубейшее нарушение! Так не будем же лениться! Дорогие украинцы! Позвоните в СБУ и сообщите об этом! Вот ссылка на сайт турфирмы
http://argo-tour.by/belarus-krym-avtobusy-ezhednevno
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это зря что реагируют в той же раде на всякую шантропу
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Емір Кустуріца - відомий, талановитий і визнаний культурний діяч світового рівня, має повне право на всласну думку і незалежну поведінку. Смішно читати коменти, в яких безталанні боти "під різними прапорами" дзявкають на цю людину.
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"Бабушка-бабушка, а почему у тебя на "Цензоре" 0 друзей и комменнтарии как с канала пи... "звезда"?" (с) кстати, в каком диалекте какого языка есть глагол "дзявкать"?
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Кустурица демонстрирует неуважение к украинцам и крымским татарам, - Кириленко

надо смотреть шире - ОН ПЛЮЁТ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО! ХАРКАЕТ НА ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВО! в котором, к стати, живёт сам. может ему сменить проживание в Европе на российскую глубинку? посмотрим как стремительно его любовь к русским переформируется в ненависть...
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Чим відрізняється серб від апельсина?
Коли знімаю апельсин з дерева він ще живий.
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Мабуть у ФСБ,стоит план по режиссёрам.Учора Стоун,сегодня Кустурица
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Обидно, что оба очень талантливые. Возможно, в прошлом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКустурица демонстрирует неуважение к украинцам и крымским татарам, - Кириленко
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