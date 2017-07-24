 Кустурица демонстрирует неуважение к украинцам и крымским татарам, - Кириленко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Кириленко, он отметил, что так сербский музыкант демонстрирует "неуважение к украинцам и крымским татарам".
"Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Настоящий великий художник не может так действовать", - написал Кириленко в своем микроблоге.
Напомним, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает российскую аннексию Крыма естественным, "органическим процессом".
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Мы приходим, когда русским тяжело. Мы один народ, у нас одна православная вера, одни и те же враги, испытания и слезы.
- На Украине ведь есть сербская земля...
Здесь живет много потомков сербов. Наши предки состояли на военной службе в царской России, за что Екатерина II наделила сербов землями, на территории нынешних Донецкой и Луганской республик была образована автономная область Славяносербия.
За голову каждого из нас олигарх Коломойский обещал награду. Он платил за каждую голову с бородой. Чем больше борода, тем больше выплачивал денег. Украинские фашисты, чтобы нажиться, захватывали бойцов, держали их в плену, пока у них не отрастет борода, потом меняли на деньги.
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как вчера говорил: занести в миротворец, и забыть эту мразь до лучших времен...
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http://argo-tour.by/belarus-krym-avtobusy-ezhednevno
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надо смотреть шире - ОН ПЛЮЁТ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО! ХАРКАЕТ НА ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВО! в котором, к стати, живёт сам. может ему сменить проживание в Европе на российскую глубинку? посмотрим как стремительно его любовь к русским переформируется в ненависть...
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Коли знімаю апельсин з дерева він ще живий.
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