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Все про:Олимпиада (756) школа (1769) математика (17)

 На Международной математической олимпиаде украинские школьники завоевали 5 наград

олимпиада

На 58-й Международной математической олимпиаде, которая проходила с 12 по 23 июля в Рио-де-Жанейро (Бразилия), украинские школьники завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Еще один участник украинской команды получил похвальную грамоту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в общем рейтинге украинская команда заняла 14 место среди команд из 111 стран.

Золотую медаль получил украинский школьник Антон Тригуб. В общем рейтинге он занял 13 место. Первыми в рейтинге в 2017 году стали ученики из Вьетнама, Ирана и Японии. В целом в олимпиаде принимали участие более 600 человек.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. Первое математическое соревнование состоялось в Румынии. В нем участвовали представители семи стран мира. Международная математическая олимпиада проводится ежегодно, чтобы сравнить математические знания школьников из разных стран мира и стимулировать изучение математики.

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если украинские детки такие умные и побеждают на международных олимпиадах значит образовательная система работает нормально так зачем тогда ещё реформа образование или её цель из них дебилов делать или я что то не понимаю.........
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Так наскільки я розумію, реформа полягає в збільшенні навчання до 12 років (як у всіх країнах ЄС, де мінімум 12-річка) для того, щоб подібні розумні діти не страждали від перевантаження і 7-8 уроків на день (або шестиденки), особливо у гімназіях та ліцеях.

Бо у нас ввели в школах другу іноземну мову, економіку і тд, інформатики треба більше уроків на програмування і навчальних годин не вистачає вже. Тому або 8 уроків на день, або шестиденка, або 12-річка.

Ну і другий ключовий етап реформи - більш виражений поділ на гуманітаріїв/технарів у 10-12 класах ну або ПТУ для тих, хто хоче робочу професію вибрати.
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За останні роки два було вже 7 чи 8 таких перемог на міжнародних олімпіадах із різних предметів, переважно з технічних наук.

А вата тут постійно в коментах пише, що "разрушилі луччую в мірє савєцкую школу".

Щось я не пригадую подібних досягнень за ссср...
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С тебя уже песок сыпется !Что ты там можешь пригадати ?
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По секрету, мені 35 років оце недавно стукнуло :D

Тролити не вмієте, нешановний...
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З дитинства) А серйозно, чи може хтось назвати хоч одного переможця міжнародної олімпіади за часів ссср? З будь-якого предмету. Можна шкільної. можна - студентської...
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Что, с трудом воспринимается хорошая новость из Украины? Сочувствую.
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14е место хорошо, но на самом деле в статье не указали то, что впереди нас кацапы, грузины, белорусы. а это уже не так уж и радужно:

Республика Корея
Китайская Народная Республика
Вьетнам
Соединённые Штаты Америки
Исламская Республика Иран
Япония
Сингапур
Таиланд
Великобритания
Тайвань
Россия
Греция
Грузия
Белоруссия
Украина

http://imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2017&column=total&order=desc
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А можно узнать кто ихние родители?Просто ради ИНТЕРЕСА???...
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Поздравляю ребят. Достойный результат вопреки "реформам".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Международной математической олимпиаде украинские школьники завоевали 5 наград
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