 На Международной математической олимпиаде украинские школьники завоевали 5 наград

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в общем рейтинге украинская команда заняла 14 место среди команд из 111 стран.
Золотую медаль получил украинский школьник Антон Тригуб. В общем рейтинге он занял 13 место. Первыми в рейтинге в 2017 году стали ученики из Вьетнама, Ирана и Японии. В целом в олимпиаде принимали участие более 600 человек.
Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. Первое математическое соревнование состоялось в Румынии. В нем участвовали представители семи стран мира. Международная математическая олимпиада проводится ежегодно, чтобы сравнить математические знания школьников из разных стран мира и стимулировать изучение математики.
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Бо у нас ввели в школах другу іноземну мову, економіку і тд, інформатики треба більше уроків на програмування і навчальних годин не вистачає вже. Тому або 8 уроків на день, або шестиденка, або 12-річка.
Ну і другий ключовий етап реформи - більш виражений поділ на гуманітаріїв/технарів у 10-12 класах ну або ПТУ для тих, хто хоче робочу професію вибрати.
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А вата тут постійно в коментах пише, що "разрушилі луччую в мірє савєцкую школу".
Щось я не пригадую подібних досягнень за ссср...
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Тролити не вмієте, нешановний...
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Республика Корея
Китайская Народная Республика
Вьетнам
Соединённые Штаты Америки
Исламская Республика Иран
Япония
Сингапур
Таиланд
Великобритания
Тайвань
Россия
Греция
Грузия
Белоруссия
Украина
http://imo-official.org/year_country_r.aspx?year=2017&column=total&order=desc
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