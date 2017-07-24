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 Германия предложила расширить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым, - Reuters

siemens

Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в оккупированный РФ Крым турбин Siemens.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По данным агентства, Берлин предложил включить в санкционный список до 4 российских граждан и организаций. Представители 28 стран-членов ЕС могут обсудить новые санкции в среду в Брюсселе.

Кроме того, согласно данным источников, речь может идти о чиновниках Министерства энергетики России и компании, которая занималась переправкой оборудования на полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о турбинах Siemens в оккупированном Крыму: Это соучастие в агрессии кремлевского режима против Украины

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Из статьи пока не понятно, о каких санкциях идёт речь. Расширение "до 4 российских граждан и организации" - это не сильно ударит по агрессору.
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Україна має ввести санкції проти Сіменса та заборонити імпорт техніки Сіменс в Україну.
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в сименсе строят хорошую морду лица пр плохой игре)
https://www.youtube.com/watch?v=xyN4X3iyHrM

Как Siemens России турбины продавал....
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Поэтому, закономерен вопрос, а наказать Сименс за двойную игру и наплевательское отношения к европейским законам не нужно?
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та не
проще наказать четырех человек в Томани
уборщицу, вахтера, стрелочника и парикмахера
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Это автоматически происходит, как несоблюдение ....(и далее по тексту). В каждой тендерной документации есть требования с письменным подтверждением о соблюении санкционного режима ЕС и постановления СНБО Украины.
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это крайне неудачное решение, кроме того разве SIEMENS продавал эти турбины ?
думаю их могли бы и через Украину пропихнуть, тогда что ?
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Укра1на та укра1нц1 повинн1 буди вдячн1 влад1 Н1меччини за таку величезну п1дтримку та допомогу!! Ви невдячн1 та не маете сов1ст1 !!!!! Вфш1 бариги торгують з москов1тами то ви того не бачите???
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Всі все бачуть і пишуть так само...Пані, не реагутйе так гостро на деякі коментарі бо голова обертом піде від того, що тут пишуть - загальна українська думка говорить, що ми вдячні всім хто небайдужий та підтримує нас, будь ця людина із Німечиини чи із ЮАР. Зрозумійте правильно - більшість коментарів створено на емоціях і обуренні від несправедливості, а причиною всьому цьому є неоголошена війна, на якій загинуло вже досить багато українців, і тому такі коментарі будуть завжди - це нормальне явище і жахливого в цьому нічого немає.
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Да хоть что-то. Это лучше чем просто озабоченность и обеспокоенность.
Посмотрим на результат. А вдруг нам понравиться.
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Главное, чтобы Сименс напрягся, да и другие тоже.
А он уже, как мы знаем, напрягся.

"Siemens приостанавливает поставки энергооборудования госкомпаниям РФ после скандала в Крыму."


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В кои то веки здравая инициатива из Германии, да еще и без принуждения извне. Надо отметить.
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сиранули просто... для отвода глаз...
что они еще там понаделали и что пока не раскрылось, кто знает...
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Думаю они хотят отвести удар от Сименса.
Про штрафы этой конторке ведь ни слова....
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Ну теперь пидерации точно капец!

Такого страшного удара ВВХ не ожидал: "Берлин предложил включить в санкционный список до 4 российских граждан".
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НЕТУ ВЕРЫ СИМЕНСУ - ФАШИСТЫ ТАК И ОСТАЛИСЬ ФАШИСТАМИ...
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В Германии не было фашистов. Фашисты были в Италии, если что...
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Они думали, что прокатит, а оно вон как вывернулось - одни приключения.
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Немцев почаще надо нагибать по поводу 2-й мировой и зверств , которые они совершили по отношению к украинцам! ! Это очень из отрезвляет и они прям готовы помогать во всем .
ИМХО
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А закінчиться тим, що безвіз в трубу вилетить
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Санкции закончатся тем, что Сименс поставит ещё несколько турбин.
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Германия! ПРЕДЛОЖИЛА!!!!!!!
Это уже весело!
То ли еще будет!
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заметай, не заметай следы, в гавно уже вступили...)
пидоРашка это такое - мимо пройдешь и запачкаешься...))
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Опа! Нежданчик!
Кацапы! Дайошь адекватную ответочку:

Дави гусей,
Пали хамон,
Ткни вилкой
В импортный гандон!
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Россия уже испытывает колоссальные трудности. Треть населения уже голодает. Каждый пятый не в состоянии найти работу и вынужден шариться по мусоркам, чтобы выжить. Еще один два нажима со стороны США, ЕС и Украины, и она окончательно развалится и ее ресурсы перейдут Украине в качестве компенсации за агрессию.
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Да не неси чушь. Эти санкции если и ударили по чему - так это по выездам яхт руководителей Газпрома в европейские моря. Уровень жизни в России упал не более, чем уровень рубля по отношению к доллару - т.е. вдвое меньше, чем в Украине!
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Это пораженческие настроения. С такими мыслями в Европу не возьмут. Надо мыслить позитивно и позитив воплотится в реальной жизни в виде всяческих ништяков и бонусов.
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А от СП-2 слабо отказаться....4 граждане....смешно...
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даремно кацапи про співпрацю "Сіменс" з нацистами згадали, для німців цей етап їх історії дуже болюча тема, от тепер і отримали новий виток "агалтєлай русафобії", причому від країни, яка неформально виступала за помякшення санкцій
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Поддерживаем,список санкций к кацапстану не ограничен
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Шо, опять запретят въезд кремлевскому дворнику какому нибудь?
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запрет на строительство северного потока 2 - как тебе)))))
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немцы - совет от индейца - северный поток 2 - был поток и теперь нет))))
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Триста трупов в самолете - Германия молчит. 3 тысячи погибших украинских солдат - Германия молчит. Нападение на Сирию - Германия молчит. Теракты в Ницце, Берлине, Манчестере с десятками трупов - Германия молчит. Россия нарушила правила немецкого бизнеса - всеобщий остракизм и санкции! Охренеть!
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Да какие там санкции - всего лишь запрет на въезд с ЕС для 4-х человек...
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Ну только въезд это вряд ли. А санкции против компаний тоже ограничивают въезд?
Хотя то, что список выглядит скромно, это да.
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Возможно санкции против тех лиц и компаний по цепочке которых турбины попали в Крым.
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Никогда в кинематографе у немцев не было хороших комедий...а вот сейчас стали получаться
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Це добре, санкції цапам лише на користь.Хе-хе.
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Мне лично приходилось выполнить работу для немцев. Убедился, что они считают каждый евроцент. Теперь и им предлагаю посчитать ущерб для Украины от поставок турбин в Крым и соответственно санкции должны отвечать ущербу.
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это так
в 80-х годах прошлого века в ГСВГ гуляла байка о том, как советский офицер завёл любовницу-немку
но муж вычислил и застал
к удивлению нашего поручика Ржевского, немец посадил его на кухне, достал бутылку водки и они вместе её распили
после банкета муж взял лист бумаги и расписал все свои материальные потери, включая издержки на ВОЗМОЖНОЕ лечение его и жены от триппера и стоимость бутылки водки
и, естественно, предложил оплатить во избежание огласки
на том "любовь" и закончилась
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А какой ущерб Украине от этого? Разве что моральный. К тому же после возвращения Крыма, там будет неплохая электростанция, в довесок.
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Цілих 4 чоловіки під санкції? А де занепокоєність? Німці, вам пора вчитися на пляшку сідати, ви такі ж повії,як і кацапи, а ще щось мандете про корупцію?
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Вот так пацаки,и не дают немцам,забыть о Крыме.А мы поможем им не забыть.Климкин учора,гарно сказал,що поставка Сименс, це соучастие в аннексии
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"Берлин предложил включить в санкционный список до 4 российских граждан и организаций."
--------------------
Как говорится - Сименс вам в глотку за такие "санкции".
На Рашку просто таки охрененно повлияет запрет для Васи Пупкина и Вани Говнищева ездить в Европу.
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В раше якобы приняли закон что персональные санкции против граждан (убытки) компенсируются из бюджета из резервного фонда. Название конечно громкое, но вот результат таких "санкций" против 4х - формальность.
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не густо, но хоть что-то, кроме обеспокоенности, но как-то не очень, раскачиваетесь слабенько, ждете, когда грянет гром, а зря, это чмырище гандурассейское еще не всю желчь выблевал,долиберальничаетесь, доберется и до вас или вы до такой степени недалекие
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Срочно отменить поставки туалетной бумаги!!!Пускай "подтираются" своими пропагандиТскими листовками...может хоть чуть-чуть "умнее" станут...хотя...там нождачка нужна...
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абсолютно поддерживаю!
пора уже СВИФТ отключать!
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21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что пока прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ так как он это энергооборудование уже поставил в оккупированный кремлёвскими фашистами Украинский Крым.
А в это время в Германии прошли слушания по строительству газопровода Северный поток-2, которые должны стать частью получения разрешительной лицензии на реализацию этого преступного проекта с фашистской Рассеей.
И видно что уже после прокладки газопровода с территории кровавой фашистской педерации, правительство подлой Германии заявит что пока прекращает совместное участвие в строительстве газопроводов с фашистской паРашей......
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Опять плешивец всех переиграл! Супер много ходов очка!
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А в это время ... Украина почти ничего не делает для недопущения поездок туристов в оккупированные Крым и восток Донбаса. Недавно в Беларуси увидел рекламное объявление турфирмы Арго-тур. Эта фирма возит туристов из Беларуси в Крым ЧЕРЕЗ роССию! Но это ещё не всё. Эта же фирма ОФИЦИАЛЬНО возит туристов в Коблево и Одессу! И возможно, на тех же автобусах! То есть происходит грубейшее нарушение! Так не будем же лениться! Дорогие украинцы! Позвоните в СБУ и сообщите об этом! Вот ссылка на сайт турфирмы
http://argo-tour.by/belarus-krym-avtobusy-ezhednevno
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Опять, бюргерский чес! Зачем нам санкции против физ лиц? Нет пусть и они будут!
Нам нужно санкции против Сименс(а не против менеджеров Сименс, которые и так свои ответы получили! И бабло которое они получили перекрывают неудобства!!!), . Такие санкции в сотни раз будут больше по деньгам, чем выручка от Парашестана!!!
А если Меркель хочет санкций, то они их могут применить к рашистскому бизнесу и Парашечтанскому государству!!!
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ПИДОраша никогда не была порядочным бизнес партнерам, эта фекальная помойка существует по своим шизофреничным правилам, поэтому ни одна бизнес структура дорожащая своей репутацией не должна иметь ни чего общего с этой обосцанной клоакой и ее ботаксным педофильным задротом!!!!
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А вам не кажется, что вот этими "санкциями" против четверых чиновников оттягивают внимание от самого главного - от наказания Сименса?
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Баба Меркельша обиделася, ибо хуйлер на..бал ее!
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Ужасно страшные санкции, запрет четырем чиновникам загорать на Средиземном море, вместо этого они поедут на Черное... Ну цирк и все тут, понятно, что сименс оставили это известие без комментариев, не штраф же. Вообще странно европейцы себя ведут, санкции США против строительства СП2 - не надо, энергетическая безопасность ЕС под угрозой и все такое, но для порядка припугнем голой жопой ежика своими недосанкциями. Смотрите и учитесь как легко они манипулируют законом преследуя собственный интерес, это и есть право сильных и богатых, капитализм в чистом виде, а блеяние о правовом поле, либеральных, европейских ценностях - разговоры для лохов, кто в этой ситуации выглядит лохом, промолчим.
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Не четыре человека, а четыре высококласных специалиста и в это огромная разница.
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Кремль в деле с турбинами вел себя ровно так же как и со сбитым Боингом - "ихтамнет", "вывсеврете", "договор соблюдается", "доказательств нет". В истории с Siemens паханы нарушили не только официальный договор, но и свои же неписанные "понятия".

Но вот кремлевских паханов поймали за руку.
Вы думаете, они признали свою подлость, ложь и хамство. Напротив!
Они через свои СМИ запустили еще более злобную истерию.
Заголовки звучат так: «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев».
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UA Виктор Потоцкий ddddc13d
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Вони вводять,Вона працюэ
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Інформація поки що не достовірна ( плітки), але Сіменс зібрався вийти зі спільних з Ордою підприємств , і при цьому відкликати всі свої ліцензії . А це означає що програмне забезпечення , на металобрухт , який зараз поки що називаються турбінами Сіменс , буде анульоване.
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....не получается украсть - надурим - жизненный принцип ху..лопанского стада упырей-дегенератов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания предложила расширить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым, - Reuters
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