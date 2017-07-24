 Германия предложила расширить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
По данным агентства, Берлин предложил включить в санкционный список до 4 российских граждан и организаций. Представители 28 стран-членов ЕС могут обсудить новые санкции в среду в Брюсселе.
Кроме того, согласно данным источников, речь может идти о чиновниках Министерства энергетики России и компании, которая занималась переправкой оборудования на полуостров.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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https://www.youtube.com/watch?v=xyN4X3iyHrM
Как Siemens России турбины продавал....
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проще наказать четырех человек в Томани
уборщицу, вахтера, стрелочника и парикмахера
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думаю их могли бы и через Украину пропихнуть, тогда что ?
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Посмотрим на результат. А вдруг нам понравиться.
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А он уже, как мы знаем, напрягся.
"Siemens приостанавливает поставки энергооборудования госкомпаниям РФ после скандала в Крыму."
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что они еще там понаделали и что пока не раскрылось, кто знает...
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Про штрафы этой конторке ведь ни слова....
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Такого страшного удара ВВХ не ожидал: "Берлин предложил включить в санкционный список до 4 российских граждан".
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ИМХО
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Это уже весело!
То ли еще будет!
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пидоРашка это такое - мимо пройдешь и запачкаешься...))
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Кацапы! Дайошь адекватную ответочку:
Дави гусей,
Пали хамон,
Ткни вилкой
В импортный гандон!
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https://www.youtube.com/watch?v=siF6x1Gf62
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https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text?q=%7b%22search%22:%5b%22An+Act+to+Provide+Congressional+Review+and+to+Counter+Iranian+and+Russian+Governments%27+Aggression%22%5d%7d&r=3#toc-H116E81F5AA74406A8180C30B9DFF1A5D
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Хотя то, что список выглядит скромно, это да.
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в 80-х годах прошлого века в ГСВГ гуляла байка о том, как советский офицер завёл любовницу-немку
но муж вычислил и застал
к удивлению нашего поручика Ржевского, немец посадил его на кухне, достал бутылку водки и они вместе её распили
после банкета муж взял лист бумаги и расписал все свои материальные потери, включая издержки на ВОЗМОЖНОЕ лечение его и жены от триппера и стоимость бутылки водки
и, естественно, предложил оплатить во избежание огласки
на том "любовь" и закончилась
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Как говорится - Сименс вам в глотку за такие "санкции".
На Рашку просто таки охрененно повлияет запрет для Васи Пупкина и Вани Говнищева ездить в Европу.
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пора уже СВИФТ отключать!
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А в это время в Германии прошли слушания по строительству газопровода Северный поток-2, которые должны стать частью получения разрешительной лицензии на реализацию этого преступного проекта с фашистской Рассеей.
И видно что уже после прокладки газопровода с территории кровавой фашистской педерации, правительство подлой Германии заявит что пока прекращает совместное участвие в строительстве газопроводов с фашистской паРашей......
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http://argo-tour.by/belarus-krym-avtobusy-ezhednevno
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Нам нужно санкции против Сименс(а не против менеджеров Сименс, которые и так свои ответы получили! И бабло которое они получили перекрывают неудобства!!!), . Такие санкции в сотни раз будут больше по деньгам, чем выручка от Парашестана!!!
А если Меркель хочет санкций, то они их могут применить к рашистскому бизнесу и Парашечтанскому государству!!!
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Но вот кремлевских паханов поймали за руку.
Вы думаете, они признали свою подлость, ложь и хамство. Напротив!
Они через свои СМИ запустили еще более злобную истерию.
Заголовки звучат так: «Siemens заморозил сотрудничество с Россией. Зато помогал фашистам сжигать евреев».
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Вони вводять,Вона працюэ
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